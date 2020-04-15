Прогноз о рынке после глобального карантина и пандемии

Давайте рассмотрим несколько примеров, для начала – наш Аэрофлот. Государство владеет 51,2% акций компании, так что вероятность банкротства сразу отметаем. Со своих февральских максимумов акции потеряли 37%, но стоит ли их подбирать? Попробуем грубо оценить ухудшение финансового состояния от простоя бизнеса за I квартал. По итогам 2019 г. долг компании составил 573 млрд руб. (кредиты и лизинг самолетов), по процентам компания заплатила 50 млрд. Допустим, бизнес компании полностью простаивает и из расходов останутся только зарплаты (все-таки у нас оплачиваемые выходные до конца апреля). В 2019 г. на оплату труда ушло 92 млрд, или около 23 млрд в квартал. По лизингу и кредитам компания скорее всего получит выходные, так что новых кредитов под это занимать не придется, но добавится минус от зарплат. Итого, за квартал долг вырастет на 4% до 596 млрд, а процентные платежи – на 2 млрд при прибыли за прошлый год в 13 млрд. То есть при прочих равных компания покажет убыток в 2020 г., но для бизнеса это некатастрофично, и уже в следующем году он выйдет в плюс. Конечно же, такие приближения не учитывают валютные курсы, а компания выплачивает лизинг в долларах, за обслуживание простаивающего флота необходимо платить, но для понимания, что ничего критичного не произойдет, – вполне достаточно. Американская Delta Airlines упала на 62%. В США зарплаты являются основной статьей расходов, превышая топливо и проч., так что тут эффект должен быть сильнее. Компания потратила в 2019 г. $11,2 млрд на зарплаты, или $2,8 млрд в квартал. При этом долг составляет около $12 млрд, а эффективная ставка процента по долгу – всего 2,8%. По аналогии с «Аэрофлотом» получаем рост долга уже на 23%, а процентных платежей – до $420 млн, но в сравнении с прибылью за 2019 г. в размере $4,8 млрд также не так страшно.