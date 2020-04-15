Прогноз о рынке после глобального карантина и пандемии
Сейчас очень популярно выражение, что мир уже никогда не будет прежним. Давайте разберемся, действительно ли текущая пандемия является чем-то экстраординарным и что может измениться после ее окончания.
Действительно, пандемии для человечества не редкость на протяжении всей истории, а вспышки чумы, различного гриппа и оспы уносили миллионы и десятки миллионов жизней. Если текущая ситуация резко не ухудшится, коронавирус и близко не приблизится к своим предшественникам. Но это не значит, что угроза несерьезна: SARS-CoV-2 уже вышел на первое место среди вирусов по текущей смертности. От туберкулеза в день умирает примерно 3000 человек, от гепатита В – 2400, от ВИЧ/СПИДа – 2100, коронавирус же уносит более 5000 жизней в день. В мире инфицировано более 1 млн человек в 209 странах, и, если бы не карантинные меры, всё могло быть гораздо хуже.
Тем не менее окончанию пандемии уже есть достаточно обоснованные прогнозы: от одного месяца в оптимистичном варианте и до трех месяцев в самом пессимистичном. Строятся они на успешном примере Китая, который уже заявил об окончании эпидемии, а по количеству больных на текущий момент страна опустилась на 49-е место. Также карантинные меры стабилизировали ситуацию в Европе, а в скором времени позитивных сигналов ждут из США.
Самые большие вопросы вызывает экономический аспект. Так как современная экономика с подобным еще не сталкивалась, никто сейчас не может предсказать последствия, так же как сложно определить, какие именно меры должно реализовывать государство. В России по большей части сырьевая экономика. По оценкам Минфина, доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях федерального бюджета в 2019 г. составила около 41%, а ведь еще есть металлы, экспорт зерновых и проч. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет всего 23%, в то время как в США и Европе – 50–60%. Поэтому вполне логично, что наше государство больше обеспокоено работой крупных предприятий, а западные правительства всячески стараются поддержать покупательную способность населения. Какой подход окажется правильным, мы увидим не раньше конца года.
Исторически лучшим временем для инвестирования являются именно кризисы, акции стоят очень дешево и могут приносить огромные деньги за короткий срок. Но также существенно возрастает риск потери денег из-за банкротств компаний. В связи с этим многих интересует вопрос, кто больше всех проиграет и выиграет от этого кризиса, какие акции стоит покупать. Ответы кажутся тривиальными: хуже всех себя сейчас чувствуют туризм, авиакомпании, рестораны и индустрия офлайн-развлечений. А выиграть должны онлайн-медиа, Amazon и прочие онлайн- и ИТ-компании.
Давайте начнем с проигравших – например, с авиакомпаний. Все знают, что рынок авиаперевозок обвалился очень сильно. И у нас есть отличный исторический пример для анализа по одному из лидеров этого рынка. Мало кто знает, что мода на медицинские маски в Азии началась не из-за грязного воздуха, а из-за первой вспышки коронавируса в 2002 г. Тогда удалось остановить распространение вируса в самом начале, заразилось около 8000 человек, умерло 9% из них. Тем не менее уже тогда были введены жесткие меры по нераспространению, которые сказались на авиации. Но отрасль восстановилась моментально после окончания вспышки.
Сейчас мы видим такое же резкое падение, и оснований полагать, что люди перестанут путешествовать, у нас нет. Так что относительно авиакомпаний стоит вопрос о том, смогут ли они продержаться до восстановления авиасообщения. Отрасль и до последних событий чувствовала себя не очень хорошо, а о возможной национализации авиакомпаний в Европе заговорили еще месяц назад.
Давайте рассмотрим несколько примеров, для начала – наш Аэрофлот. Государство владеет 51,2% акций компании, так что вероятность банкротства сразу отметаем. Со своих февральских максимумов акции потеряли 37%, но стоит ли их подбирать? Попробуем грубо оценить ухудшение финансового состояния от простоя бизнеса за I квартал. По итогам 2019 г. долг компании составил 573 млрд руб. (кредиты и лизинг самолетов), по процентам компания заплатила 50 млрд. Допустим, бизнес компании полностью простаивает и из расходов останутся только зарплаты (все-таки у нас оплачиваемые выходные до конца апреля). В 2019 г. на оплату труда ушло 92 млрд, или около 23 млрд в квартал. По лизингу и кредитам компания скорее всего получит выходные, так что новых кредитов под это занимать не придется, но добавится минус от зарплат. Итого, за квартал долг вырастет на 4% до 596 млрд, а процентные платежи – на 2 млрд при прибыли за прошлый год в 13 млрд. То есть при прочих равных компания покажет убыток в 2020 г., но для бизнеса это некатастрофично, и уже в следующем году он выйдет в плюс. Конечно же, такие приближения не учитывают валютные курсы, а компания выплачивает лизинг в долларах, за обслуживание простаивающего флота необходимо платить, но для понимания, что ничего критичного не произойдет, – вполне достаточно. Американская Delta Airlines упала на 62%. В США зарплаты являются основной статьей расходов, превышая топливо и проч., так что тут эффект должен быть сильнее. Компания потратила в 2019 г. $11,2 млрд на зарплаты, или $2,8 млрд в квартал. При этом долг составляет около $12 млрд, а эффективная ставка процента по долгу – всего 2,8%. По аналогии с «Аэрофлотом» получаем рост долга уже на 23%, а процентных платежей – до $420 млн, но в сравнении с прибылью за 2019 г. в размере $4,8 млрд также не так страшно.
Получается, наиболее пострадавшая отрасль выглядит не такой плохой для инвестиций. Такие же примеры можно привести и по остальным. Продажи автомобилей в Китае за февраль упали на 80%, в США мартовские продажи упали на 37%, и это только начало. Но, в отличие от кризиса 2008 г., когда автомобильные компании банкротились одна за другой, к нынешнему кризису они подошли с огромными запасами денежных средств. У General Motors на счетах $27 млрд, которые в два раза превышают долговые обязательства компании, похожая ситуация и у остальных крупнейших компаний. Тот же ресторанный бизнес остается на плаву за счет переориентации на доставку, официанты и прочий персонал задействуется в качестве курьеров. Бизнес по пошиву одежды начинает выпускать защитные маски и халаты и т. д.
Такое же развенчание мифов можно провести по выигрывающим отраслям. Digital-экономику скорее можно назвать наименее затронутой, но дополнительных плюсов ждать не стоит. Увеличение количества подписчиков Disney+ не окупит выбывающие доходы от закрытия парков развлечений. Amazon больше доставляет продуктов, но спрос на более дорогие товары для офлайн-развлечений снизится. Что касается IT, облачных сервисов и дата-центров – здесь всё развивается прежними темпами.
Можно предположить, что какие-то изменения должны прийти в здравоохранение, но и тут текущая система не показывает существенных недостатков и возможностей для улучшения. Постоянное поддерживание большого количества койко-мест экономически невыгодно в спокойное время, а во время пандемии можно быстро построить полевые госпитали, как сделал Китай, а сейчас делают Россия, Европа и США. Отрасль медицинского оборудования в кратчайшие сроки усовершенствовала тесты на вирус с 24+ часов до 5 минут. В процессе разработки более 10 разных вакцин, испытываются и экстренно одобряются препараты для облегчения течения болезни, конкурирующие фармацевтические гиганты объединяют свои усилия, а аппараты ИВЛ собирается производить Илон Маск на заводах Tesla. То есть в совокупности мир довольно неплохо справляется с этим вызовом.
Как же так получилось, что при довольно значительном экономическом уроне многие компании оказались к этому готовы (этот тезис всё же больше подходит для западных стран)? Дело в том, что мир давно ждал кризиса и готовился к нему, период роста сильно затянулся, и все максимально старались обезопасить себя на время новых потрясений. В итоге никто не был готов именно к вирусу, но предпринимаемые шаги по финансам идеально подошли под текущую ситуацию. То же можно сказать по инвестиционному сообществу, очень многие в конце 2019 г. нарастили долю денежных средств и низкорисковых активов в ожидании рецессии, тогда ее ждали из-за инверсии кривой доходностей американских трежерис.
Высокая волатильность на рынках объясняется как раз тем, что все ищут лучший момент для покупки активов, у всех перед глазами цифры по количеству заболевших, и любые намеки на возможный слом тренда приводят к массовым покупкам. Эти колебания рынка сохранятся и в будущем, когда начнет выходить свежая макроэкономическая статистика, по которой можно будет оценить причиненный ущерб. Например, индекс деловой активности в промышленности, который отражает ожидания бизнеса, уже вышел в положительную зону в Китае. То есть промышленники уже ждут начала роста в своей стране. И это неудивительно, Китай оправился раньше всех и уже переориентируется на производство ИВЛ, масок, дезинфекторов и прочей продукции, которая сейчас нужна остальному миру.
Отвечая на вопрос, поставленный в начале статьи, аналитики «МТС Инвестиции" пришли к выводу, что вряд ли что-то существенно изменится. Обанкротятся наиболее неподготовленные компании, но на их место придут новые. Нет непоправимых инфраструктурных разрушений или критических человеческих потерь, зато теперь мир будет готов к подобным угрозам и следующий вирус можно будет остановить своевременным закрытием на карантин одного города, а не всех стран.
Что касается финансов, частным инвесторам в такое время лучше не участвовать в краткосрочных спекуляциях, а смотреть на длинный горизонт и учитывать свой риск-профиль, например оценить его можно в приложении «МТС Инвестиции».
Большинство активов уже стоят очень привлекательно, так что можно покупать как голубые фишки, так и инвестировать в небольшие компании с устойчивым долговым профилем или подбирать качественные еврооблигации. Также отличным вариантом для неискушенного инвестора сейчас будет передача денег в управление профессиональным управляющим в рамках ДУ или ПИФ, так как именно в такое время управляющие зарабатывают свою альфу (результат, превышающий общерыночную доходность).
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