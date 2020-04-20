Петровский сценарий
В центральной части Петербурга, сформировавшейся еще в XVIII веке, есть уникальные локации, которые до недавнего времени оставались практически заповедными. Одна из них – Петровский остров, ставший настоящей сенсацией на рынке недвижимости.
Особый статус
Уникальное положение острова предопределил сам Петр I, выбравший это место для своей загородной резиденции в годы освоения Петербурга. Новый виток рекреационного развития Петровский получил в конце XIX века, когда возник проект Большого Петровского парка — здесь устроили небольшие водоемы, аллеи для променада и верховой езды. В дальнейшем часть острова была выделена первому спортивному сооружению Петербурга — Английскому гребному клубу.
На Петровском острове также строились предприятия и заводы, однако постепенно все они устарели и к началу нашего столетия уже не работали. В итоге в то время, когда исторические районы Петербурга уже исчерпали строительный потенциал, практически в центре города образовался целый остров с отличными участками для застройки. Благодаря проектам редевелопмента, стартовавшим здесь в 2016 году, Петровский стал новым центром притяжения петербургской элиты.
Согласно плану развития Петровского острова, не меньше половины его территории займут зеленые насаждения. До 2025 года будут построены шесть детских садов, две школы и поликлиника.
Петербургский стиль
В самом сердце острова, на первой линии Малой Невы, находится «Петровский Квартал на воде». Этот знаковый проект девелопера Setl Group был сдан в декабре 2019 года.
Три корпуса по 8 этажей выполнены в единой стилистике – лаконичная архитектура, в которой нет ничего лишнего: только изысканный декор, строгие формы и безупречность. Вентилируемые фасады облицованы терракотовыми панелями и натуральным камнем. Стиль сочетает в себе скандинавские мотивы и детали петербургского северного модерна.
Обособленная территория острова, в окружении воды и парков, и современные премиальные дома, реализуемые по новейшим строительным технологиям, стали идеальными условиями для жизни в мегаполисе.
Территория для своих
Уникальное преимущество ЖК «Петровский Квартал на воде» — внутренняя территория, благоустроенная по проекту лучших ландшафтных дизайнеров. Здесь есть открытая видовая терраса у воды; аллея, защищенная от непогоды, уютный сквер, беседки и развивающие площадки для детей. Жители смогут любоваться городом с новой, ранее недоступной набережной.
Внутреннее пространство квартала огорожено по периметру, закрыто для посторонних и свободно от автомобилей. Попасть сюда можно только через центральную входную группу с ресепшн и охраной, а в парадных предусмотрены видеодомофоны. Жители также могут подключиться к IP-домофонии и контролировать безопасность на территории прямо с личного смартфона. По периметру домов, в паркинге, парадных и лифтах ведется видеонаблюдение с круглосуточной записью данных.
Технологическое совершенство
Современные технологии в ЖК «Петровский квартал на воде» не только не вступают в противоречие с эстетикой, но и работают на нее. Это встроенные в пол конвекторы перед французскими балконами, сплит-лоджии для скрытой установки наружных блоков кондиционеров, витражное безрамное остекление балконов. Предусмотрена собственная станция многоступенчатой очистки воды до состояния питьевой. В подземном паркинге — дифференцированные по размеру места с индивидуальными кладовыми и велопарковками.
Нева у ваших ног
Сейчас в ЖК «Петровский Квартал на воде» в продаже остались классические одно-, трех- и пятикомнатные квартиры, а также варианты европейского формата с кухней-столовой: двух-, трех и четырехкомнатные. Среди них есть уникальные планировки с мансардами, французскими балконами и террасами. Из окон большинства квартир открываются превосходные виды на Малую Неву.
Выбрать свой идеальный вариант можно на сайте «Петербургской Недвижимости»
ЖК «ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ на воде»: СПб, Петровский пр., д.24, корпуса 1, 2.
Продавец ООО «Новый элемент».
Подробности предложения на сайте www.elita-spb.ru или по тел.: +7 (812) 33-55555.