Петровский сценарий

На Петровском острове также строились предприятия и заводы, однако постепенно все они устарели и к началу нашего столетия уже не работали. В итоге в то время, когда исторические районы Петербурга уже исчерпали строительный потенциал, практически в центре города образовался целый остров с отличными участками для застройки. Благодаря проектам редевелопмента, стартовавшим здесь в 2016 году, Петровский стал новым центром притяжения петербургской элиты.