27 апреля стало известно, что от двухсторонней пневмонии скончался генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев

«Глубоко потрясен печальным известием. Безвременный уход Андрея Владимировича Варичева — огромная потеря для всех нас, его коллег и партнеров, друзей, для всего российского бизнеса. Более 30 лет он посвятил развитию металлургической отрасли России, достиг высочайших результатов в развитии производства, реализовал множество важных социальных проектов. Он был выдающимся руководителем, надежным партнером, добрым и отзывчивым человеком. Соболезную родным, близким и коллегам Андрея Владимировича. Светлая память»