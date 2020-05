Остров спокойствия в самом центре столицы

Конечно, такая недвижимость – это в первую очередь подарок собственному эго, повод для гордости за себя, свою семью, которая будет жить в самом центре не только города, но и мира. «The Residences at Mandarin Oriental, Moscow – это роскошь вне времени и вне быстротечных трендов, при этом роскошь очень разумная. Покупка резиденции в таком проекте ‒ инвестиции не в рыночный продукт, а в самого себя. Покупатели квартир в жилом квартале напротив Кремля выбирают их не в качестве бесценной коллекции, а с учетом уникального сочетания сразу нескольких весомых факторов – местоположения вне конкуренции, архитектуры выдающихся мэтров, а главное – ценности и репутации бренда сервисов Mandarin Oriental Hotel Group. Такая покупка – это квартира для жизни всей семьей, собственная мотивация и адрес, который буквально позволяет вписать свое имя в историю Москвы», ‒ отмечает директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева. И все же основой покупки резиденции в жилом квартале The Residences at Mandarin Oriental, Moscow является финансовый прагматизм, свойственный состоятельным людям. Как свидетельствует Knight Frank Wealth Report 2020, 78% очень состоятельных людей, обладающих чистым капиталом не менее $30 млн, ставят недвижимость выше облигаций и акций. Недвижимость остается самым привлекательным из традиционных активов: 78% супербогатых планируют увеличить или сохранить свою долю вложений в недвижимость, что выше аналогичного показателя для облигаций (68%) и акций (62%). Но только в самую дорогую, эксклюзивную недвижимость, которая никогда не потеряет в стоимости за счет местоположения, архитектуры, концепции, сервисов, предлагаемого уровня жизни.