Остров спокойствия в самом центре столицы
«Прогулка в собственном саду с видом на Кремль» ‒ звучит, как строка из романа периода «русского романтизма» или название «галантной» картины века этак восемнадцатого. Но и несколько веков назад это удовольствие было доступно не всем. Что уж говорить про день сегодняшний, когда понятие «вид на Кремль» сменило семантику, превратившись из географического обозначения в безусловный символ жизненного успеха, принадлежности к узкому кругу. Правда, с оговоркой – список предложений недвижимости с видом на кремлевские башни много короче списка Forbes.
Жилой квартал The Residences at Mandarin Oriental, Moscow – первые в России брендированные резиденции под управлением международного пятизвездочного отеля, полностью соответствующие высокому статусу недвижимости класса de luxe. Созвездие малоэтажных домов, где из окон квартир (а проект отличается от других тем, что здесь предлагаются именно квартиры, а не апартаменты) открываются удивительные виды на Москву-реку, кремлевские стены, Большой Кремлевский дворец, купола колокольни Ивана Великого и золотые купола Замоскворечья.
Архитектурная концепция Сергея Скуратова и Ильи Уткина основана на гармоничном сочетании исторической застройки и новых объемов. Квартал органично вписан в ландшафт: как и века назад, он плавно спускается к реке, «раскрываясь» в сторону набережной. Традиции неторопливого комфортного уклада жизни московской аристократии видны и в новых форматах. Клиентам предлагаются не только классические квартиры, но и впервые в России – мезонеты: двухуровневые квартиры с приватным садом и двумя отдельными входными группами; их всего 27. Площадь мезонетов в проекте – от 150 до 335 кв. м, и для каждого лота архитекторы предусмотрели правильное зонирование приватных спален и детских комнат, гостиной и столовой, а также помещений для домашнего персонала с учетом просторной кухни и лифта для подъема блюд. Высокие потолки уровней, до 3,15 м, позволяют реализовать любые дизайнерские идеи и создать исключительный интерьер собственного дома, из окон которого открываются панорамы исторического центра.
«Мезонеты в проекте The Residences at Mandarin Oriental, Moscow выглядят многообещающим форматом, ‒ считает управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. ‒ Подобные объекты, расположенные в двух уровнях с отдельным входом и небольшим патио, очень популярны, например, в Лондоне, где наши состоятельные покупатели с удовольствием приобретают подобные объекты».
Мезонет, по словам эксперта, позволяет грамотно зонировать пространство, логично отделить зону гостиной, кухни и столовой от спален, которые могут быть расположены на верхнем уровне. Небольшое патио – это своеобразный бонус покупателю такой квартиры, тем более на фоне текущих событий в мире, которые подтвердили факт того, как хорошо иметь в центре города небольшую приватную собственную территорию.
«Я убежден, что подобный формат будет очень востребован в проекте The Residences at Mandarin Oriental, Moscow и в будущем жильцы мезонетов будут иметь возможность не только сами проживать в подобных объектах, но и выгодно сдавать их в аренду», ‒ оценивает инвестиционную привлекательность нового формата Дмитрий Халин.
Не обошлось и без пентхаусов – их в проекте всего пять.
Аристократизм и эксклюзивность видны во всем: сервис The Residences at Mandarin Oriental, Moscow – особая роскошь, доступная только резидентам жилого квартала и гостям отеля. Он незаметно окружает абсолютным и при этом уместным вниманием каждого жителя, не упуская ни одной детали индивидуальности или характера резидентов. Не просто знать и исполнять, а предугадывать желания – основа сервиса высшего уровня и настоящий талант персонала, который вкладывает свою любовь, энергию и творчество.
Владельцы резиденций получают возможность выбора каждый день: остаться в собственном приватном пространстве или воспользоваться возможностями развитой инфраструктуры целого жилого квартала. Каминный зал, сигарная комната, персональные услуги звездных шеф-поваров и сомелье, зал для частных мероприятий, комната для детских игр под присмотром педагогов, услуги флориста и SPA для автомобилей – привычный уровень заботы о комфорте жителей соблюдается на всей территории The Residences at Mandarin Oriental, Moscow.
Жителям и гостям отеля предлагается собственная инфраструктура: рестораны, лаунж-бар, SPA и велнес-центр с 25-метровым бассейном, флагманские магазины мировых fashion-брендов… The Residences at Mandarin Oriental, Moscow по-хорошему амбивалентен: здесь удивительно гармонично сочетаются привычки космополита и чисто московские долгие сумерки за приятной семейной беседой. Впрочем, жилой квартал напротив Кремля уже органично вошел в историю города, так что еще недавно удивлявшее соединение противоречий вполне может именоваться новым московским стилем жизни, которым будут покорены мировые законодатели мод, как когда-то эталоном для всего мира стал сервис от Mandarin Oriental.
Конечно, такая недвижимость – это в первую очередь подарок собственному эго, повод для гордости за себя, свою семью, которая будет жить в самом центре не только города, но и мира. «The Residences at Mandarin Oriental, Moscow – это роскошь вне времени и вне быстротечных трендов, при этом роскошь очень разумная. Покупка резиденции в таком проекте ‒ инвестиции не в рыночный продукт, а в самого себя. Покупатели квартир в жилом квартале напротив Кремля выбирают их не в качестве бесценной коллекции, а с учетом уникального сочетания сразу нескольких весомых факторов – местоположения вне конкуренции, архитектуры выдающихся мэтров, а главное – ценности и репутации бренда сервисов Mandarin Oriental Hotel Group. Такая покупка – это квартира для жизни всей семьей, собственная мотивация и адрес, который буквально позволяет вписать свое имя в историю Москвы», ‒ отмечает директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева. И все же основой покупки резиденции в жилом квартале The Residences at Mandarin Oriental, Moscow является финансовый прагматизм, свойственный состоятельным людям. Как свидетельствует Knight Frank Wealth Report 2020, 78% очень состоятельных людей, обладающих чистым капиталом не менее $30 млн, ставят недвижимость выше облигаций и акций. Недвижимость остается самым привлекательным из традиционных активов: 78% супербогатых планируют увеличить или сохранить свою долю вложений в недвижимость, что выше аналогичного показателя для облигаций (68%) и акций (62%). Но только в самую дорогую, эксклюзивную недвижимость, которая никогда не потеряет в стоимости за счет местоположения, архитектуры, концепции, сервисов, предлагаемого уровня жизни.
Формат брендированных резиденций как инвестиция имеет успех по всему миру, и Москва в этом смысле наконец становится в один ряд с Лондоном и Нью-Йорком благодаря The Residences at Mandarin Oriental, Moscow.
В аналитическом отчете маркетингового агентства Graham Associates ‒ Branding Residences отмечается, что брендированные резиденции сегодня как никогда популярны среди состоятельных покупателей во всем мире и рассматриваются как инвестиции в недвижимость, как лучший вариант с точки зрения престижа и удобства, ассоциируются с именами opinion makers, которым доверяют. «Бренды создают для клиентов чувство защиты от возможных рисков. Покупателями по-прежнему движут и стремление вложить деньги в недвижимость, и желание попользоваться ею, а в отношении самых лучших проектов, как правило, хочется и того, и другого», – говорится в отчете.
Состоятельные люди, как правило, владеют недвижимостью в разных уголках Земли, и везде они хотят, чтобы их окружал мир привычных вещей и удобный понятный сервис, соответствующий их статусу. Сервис от люксового бренда Mandarin Oriental позволяет получать все преимущества гостиничных услуг в своих резиденциях. Выгодность такой покупки бывший директор Residential International в Savills Чарльз Вестон-Бейкер объясняет так: «Покупка недвижимости под управлением одного и того же бренда, расположенной в разных местах и странах, дает владельцу гибкость при ее обмене на другие равноценные объекты недвижимости, что может избавить от скуки, которая неминуема, если вам приходится приезжать в одно и то же место снова и снова».
Застройщик ‒ ООО «Миттен».