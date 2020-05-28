Качественные и быстрые тесты на Covid-19: о чем стоит помнить тем, кто хочет сдать

Сдавать или нет – каждый решает сам. С одной стороны, если есть основания переживать (например, вы много ездите в общественном транспорте), платный тест можно сдать. С другой – тест покажет наличие вируса только на момент взятия материала, и нет гарантий, что вы не заразитесь в этот же день позже, или стоя в очереди в лабораторию.