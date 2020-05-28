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Качественные и быстрые тесты на Covid-19: о чем стоит помнить тем, кто хочет сдать

Внимание! Статья носит ознакомительный характер и не является медицинским пособием. Точную информацию вы можете получить у врача.
https://www.labquest.ru/covid19/

Не занимайтесь самолечением. Если вы обнаружили у себя симптомы ОРВИ или коронавирусной инфекции, обязательно свяжитесь со специалистом по горячей линии и следуйте его указаниям. Всегда соблюдайте противоэпидемиологические и карантинные меры.

Тесты на наличие Covid-19 проводят не только городские поликлиники и больницы, но и частные лаборатории.  Делают они это на платной основе и сдать тест на коронавирус может почти любой желающий.

Сдавать или нет – каждый решает сам. С одной стороны, если есть основания переживать (например, вы много ездите в общественном транспорте), платный тест можно сдать. С другой – тест покажет наличие вируса только на момент взятия материала, и нет гарантий, что вы не заразитесь в этот же день позже, или стоя в очереди в лабораторию.

Кому сдать платный тест не получится?

Во-первых, тем, у кого уже проявились клинические симптомы – повышенная температура тела, сухой кашель, одышка. Этим людям рекомендуется без промедления звонить в больницу по месту жительства или на горячую линию Роспотребнадзора и следовать указаниям врачей.

Во-вторых, тем, кто прибыл из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и не прошел карантинный период в самоизоляции. Некоторые лаборатории дополнительно отказываются делать тесты тем, кто входил в контактную группу с такими туристами.

Пациенты с симптомами или из групп риска тестируются по указанию врача, в том числе бесплатно.

Также не удастся сдать анализ на коронавирус анонимно. В случае если коммерческая лаборатория подтверждает факт наличия вируса, данные пациента передаются в соответствующие государственные органы.

Какие виды тестов и способы забора материала предлагают

Если вы не попадаете под упомянутые ограничения, платный анализ на коронавирус в Москве и МО можно сдать в нескольких клиниках. Причем, методики тестирования и забора материалов у них отличаются.

Так, к примеру, в «ЛабКвест» вы можете сдать анализ, как в офисе организации, так и заказать выезд медсестры для забора материала к себе на дом (сотрудник приезжает в одноразовом защитном костюме), либо самостоятельно сделать тестирование, следуя инструкциям и передав тест с биоматериалом курьеру. Конкурентное преимущество данной лаборатории — это качество и скорость выполнения тестов. Уже в течение одних суток вы можете получить результаты вашего теста.

Сам анализ также проводится разными методами. В основе большинства тестов лежит технология ПЦР, позволяющая определить наличие РНК вируса в организме. Минимальный порог чувствительности у разных систем тестирования отличается, поэтому разные системы могут «найти» вирус при определенной «концентрации» или с определенного дня заражения. 

Есть еще тесты на антитела, показывающие, что иммунная система пациента контактировала с вирусом. Эти тесты, как правило, проводят только врачам.

В какой лаборатории сдавать тест

Во-первых, в той, которая аккредитована соответствующим образом, получила лицензии и регистрационное удостоверение на тесты.

Во-вторых, в той, которая проводит наиболее точные и «чувствительные» тесты ПЦР. Технологии ПЦР разные и пороговая чувствительность у них тоже разная.  Отдавайте предпочтение тем, которые способны определить даже минимальное наличие вируса в организме, в том числе в бессимптомный период. Вероятность того, что современные методы диагностики с повышенной чувствительностью дадут ложноотрицательный результат, также, как правило, ниже.    

Лицензия на медицинскую деятельность номер ЛО-77-01-013785 от 19.01.2017г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных