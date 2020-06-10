Управление частным капиталом: как обезопасить себя во время кризиса и не только

Так же Exit Fee может вымогаться под всякими благовидными предлогами. Например, управляющий может сказать, что по условиям договора процедура отказа от его услуг или перевода денег с его счетов занимает один месяц. Но за жалкие 2-3-5-10 процентов он готов выполнить ее за каких-нибудь три дня. А еще есть очень простой и действенный способ, часто применяющийся к клиентам из России и стран бывшего СССР: «Знаете, вы же к нам зашли несколько лет назад, и тогда в части комплаенса и источника денег все было гораздо проще, сами понимаете. Но вот сейчас наш комплаенс просто обязан, понимаете, обязан уточнить, а откуда у вас эти деньги? Поэтому вот вам анкета на 100 вопросов, неделю – другую -третью будем проверять, но, знаете, комплаенс суров, не исключено, что задаст еще 50 дополнительных вопросов. Или еще 100 – кто ж его знает». И дальше следует предложение, подкупающее новизной и оригинальностью: «Но за 2-3-5-10 процентов…». Вот поэтому, легальные, подтвержденные деньги, передаваемые в управление, это хорошо, это – сильная переговорная позиция в кризисной ситуации.