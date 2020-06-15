Alcon Tower – новая легенда Москвы
Высокая конкуренция на столичном рынке недвижимости побуждает застройщиков предлагать нестандартные решения, и особенно это заметно в бизнес-классе и сегменте «премиум». К примеру, строящийся на Ленинградском проспекте комплекс апартаментов Alcon Tower занимает промежуточное положение между этими двумя категориями. Это во многом уникальный объект, объединивший в себе удачное расположение, монументальную архитектуру и первоклассное наполнение, чем вызвал неподдельный интерес у избалованной московской публики. Та скорость, с которой начали раскупать апартаменты сразу после начала продаж, показывает, что Москва действительно нуждается в подобных жилых объектах.
Особенности комплекса
Alcon Tower – это многофункциональный 168-метровый небоскреб с апартаментами бизнес-класса, расположенный по адресу Ленинградский проспект, 34. Его строительство началось в конце 2018 г. и сегодня, даже с учетом трудностей, вызванных карантином, оно идет полным ходом. Ввод комплекса в эксплуатацию назначен на II квартал 2022 г. При этом уже на сегодняшний день значительная часть из 209 апартаментов нашла своих покупателей.
Первая ассоциация, возникающая при взгляде на Alcon Tower, – это легендарные сталинские высотки Москвы. Однако если показать этот проект жителю Нью-Йорка, то он увидит несомненное сходство с историческими небоскребами Манхэттена и тоже окажется прав. Концептуально новый комплекс напоминает классические высотные дома Москвы и Нью-Йорка. Это подчеркивается мотивами ар-деко в его архитектуре, особенностями расположения и самого формата жизни. Новый 36-этажный монолитный комплекс изначально проектировался так, чтобы стать архитектурной доминантой в своей локации. Этому способствуют его ярусное строение и стремительные линии, что контрастирует с относительно малоэтажной окрестной застройкой. В результате практически все апартаменты в доме получились видовыми. И своих окон жильцы смогут увидеть Кремль, храм Христа Спасителя, «Москва-сити», Дом правительства, высотку МИДа, стадион «Динамо», Петровский парк, Останкино и ВДНХ.
Локация
Расположение в престижном районе Беговой является большим преимуществом нового проекта. В пешей доступности от жилого комплекса находятся станции метро «Белорусская» и «Динамо». Путь до Кремля, с одной стороны, и до МКАД, с другой, займет около 15 минут, а до Садового кольца – всего 10 минут. Добраться до аэропорта «Шереметьево» на автомобиле можно за 25 минут, а на аэроэкспрессе от метро «Белорусская» – за 45 минут. Разнообразие инфраструктуры в этом районе Москвы сделает жизнь резидентов нового комплекса максимально удобной: к услугам жильцов будет большой выбор бизнес- и торговых центров, парков, развлекательных комплексов, магазинов и ресторанов. Здесь же располагаются крупные столичные вузы: МАИ, МАДИ и ряд других.
Приятным дополнением к первоклассной инфраструктуре комплекса станет мобильное приложение, которое позволит жильцам круглосуточно иметь доступ ко всем сервисам своего дома.
Удобный формат жизни
Апартаменты в Alcon Tower являются отличным вариантом как для жизни, так и для инвестиций. Часть из них представляет собой компактные и эргономичные студии, которые традиционно пользуются популярностью у деловых людей в качестве второй, «рабочей» квартиры. Варианты с классическими планировками имеют площадь от 50 кв. м, у большинства из них два санузла, гардеробные комнаты, а для ряда апартаментов предусмотрена возможность объединения. На верхних этажах Alcon Tower расположились по-настоящему премиальные апартаменты – пентхаусы, занимающие целый этаж. Эти лоты имеют площадь до 225 кв. м, террасы, а их панорамные окна выходят на все стороны света.
Все лоты в Alcon Tower объединяет высокое качество отделки и удачные планировочные решения. Высота потолков доходит до 3,5 м, все стеклопакеты имеют повышенное шумоподавление, в помещениях автоматически поддерживается комфортный микроклимат, а большинство окон являются панорамными, остальные – с низким подоконником. Важно и то, что все без исключения апартаменты предлагаются с дизайнерской отделкой Classic Light и Natural Dark, которую останется только украсить предметами мебели и декора.
Еще одним несомненным преимуществом Alcon Tower можно считать высокий статус объекта, который делает его настолько привлекательным. Несмотря на то что проект идентифицируют как бизнес-класс, многие его характеристики можно отнести к премиальному уровню. Об этом напоминают выразительный архитектурный концепт, великолепный интерьер просторного лобби, выполненный в стиле ар-деко, наличие уникальных по своим характеристикам лотов, дорогие натуральные материалы, которыми отделаны общественные пространства, а также предлагаемый сервис. Первые три этажа займет коммерческая инфраструктура, уровень и качество которой будет контролировать непосредственно Alcon Group. В этой части комплекса разместятся рестораны и кафе, фитнес-центр, салон красоты, магазины, сервисные центры, а также переговорные, которыми смогут воспользоваться будущие жильцы. К услугам резидентов комплекса и гостей будут также подземный паркинг на 136 машино-мест и удобные кладовые комнаты.
Уже в середине 2022 г. Alcon Tower будет введен в эксплуатацию. Можно смело сказать, что сейчас мы присутствуем при рождении новой легенды и доминанты района – комплекса апартаментов, который изменит представление о том, как должен выглядеть бизнес-класс в недвижимости.
Застройщик ‒ ООО «ФИРМА «ИНТАЙМ». Проектная декларация на alcontower.ru.