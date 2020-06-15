Alcon Tower – новая легенда Москвы

Расположение в престижном районе Беговой является большим преимуществом нового проекта. В пешей доступности от жилого комплекса находятся станции метро «Белорусская» и «Динамо». Путь до Кремля, с одной стороны, и до МКАД, с другой, займет около 15 минут, а до Садового кольца – всего 10 минут. Добраться до аэропорта «Шереметьево» на автомобиле можно за 25 минут, а на аэроэкспрессе от метро «Белорусская» – за 45 минут. Разнообразие инфраструктуры в этом районе Москвы сделает жизнь резидентов нового комплекса максимально удобной: к услугам жильцов будет большой выбор бизнес- и торговых центров, парков, развлекательных комплексов, магазинов и ресторанов. Здесь же располагаются крупные столичные вузы: МАИ, МАДИ и ряд других.