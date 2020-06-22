Рост интереса к безналичному
Стратегия устойчивого развития регионов тесно связана с технологическим прогрессом, основным трендом которого является внедрение дистанционных и бесконтактных сервисов. Одним из таких сервисов является безналичная оплата повседневных услуг.
Распространение COVID-19 изменило наши привычки делать платежи и совершать покупки. В современных условиях, когда существует необходимость минимизировать контакты и соблюдать социальную дистанцию, даже у тех, кто привык расплачиваться наличными, происходит смена расчетных предпочтений. Нестандартные обстоятельства приводят к изменению привычного образа жизни населения и становятся драйвером развития городских сервисов и социальных услуг. Сегодня более 53% россиян (по данным SberIndex.ru) оплачивают товары и услуги безналично. Процессы диджиталиции набирают обороты, и бесконтактная потребительская среда становится нормой.
За проезд больше «не передаем»
Инновационные технологии, направленные на обеспечение комфорта жителей, позволяют эффективно управлять городскими пространствами. Примером такой инновации является транспортная платформа, разработанная специалистами АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ». Технология позволяет разворачивать комплексную транспортную систему на любой инфраструктуре за короткий промежуток времени.
Первым подобным проектом стало внедрение Единой транспортной карты «Стрелка» на общественном транспорте Московской области. На сегодняшний день свыше 10 000 бортов общественного транспорта оборудовано считывателями для приема оплаты проезда транспортной картой «Стрелка», бесконтактными банковскими картами и мобильными устройствами с функцией NFC ‒ свыше 90% оплаты проезда в Московской области совершается безналичным способом.
В начале 2020 г. на базе транспортной платформы «Расчетных решений» совместно со Сбербанком и при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и корпорации ВЭБ.РФ был реализован проект модернизации общественного транспорта в Тверской области. Используя уникальный опыт разработчика системы, удалось внедрить инновационный проект, аналогов которому в России нет.
Пассажирам общественного транспорта Тверской агломерации стали доступны уникальные сервисы: привязка проездного билета к банковской карте, отслеживание истории поездок и построение маршрута в мобильном приложении, Social ID ‒ идентификатор льготного проездного на пластиковой карте платежной системы «Мир». Жители Тверской области высоко оценили нововведения в общественном транспорте: не нужно носить с собой множество карт ‒ все проездные на одном носителе, а льготной категории граждан для подтверждения права на сниженную стоимость проезда достаточно предъявить только банковскую карту – никаких справок и удостоверений.
Успешный опыт модернизации общественного транспорта в Тверской области дал стимул к масштабированию подобного решения в Тульской области. Отличительной особенностью данного проекта стала возможность выстраивания системы по примеру Москвы ‒ пассажирам будет доступна возможность оплаты проезда не только банковским картами, но и московской транспортной картой «Тройка». При этом доступно пополнение баланса транспортной карты онлайн ‒ посредством дистанционных сервисов Сбербанка.
Генеральный директор акционерного общества «Расчетные решения» Михаил Андреевич Казаков:
«Наша транспортная платформа ‒ безопасный сервис, которым удобно пользоваться и пассажирам, и водителям, и представителям администраций. Пассажир оставил дома наличные – он может оплатить проезд картой или телефоном. Водителю не нужно отвлекаться и пересчитывать деньги. Администрации получают детальный отчет о поездках в системе. Сегодня наше решение успешно реализовано в 43 регионах Российской Федерации».
От проездного до социальных выплат ‒ один шаг
Технология Social ID, успешно применяемая «Расчетными решениями» в транспортных проектах, дала возможность для развития нового для нашей страны сервиса «Социальный счет». Сервис позволяет обеспечить выплаты различных пособий и доплат гражданам с возможностью контроля их использования с помощью банковской карты платежной системы «Мир». Технология предоставляет государству возможность регламентировать виды товаров и услуг, а также формировать перечень производителей и торговых марок, на которые гражданин может потратить выделяемую социальную помощь. Это обеспечивает адресность субсидий и детальный контроль их использования.
Первый проект стартовал в Калининградской области уже в начале июня 2020 г. ‒ в рамках утвержденной правительством суммы реализуется выплата на социальный счет с последующей возможностью покупки определенных товаров. Для получения пособия необходимо привязать открытый социальный счет к пластиковой карте «Мир» ‒ дистанционно на сайте sa.nko-rr.ru или в отделениях Сбербанка. При регистрации онлайн пользователю необходимо будет создать личный кабинет, в котором в дальнейшем будут доступны детальные отчеты о начислениях и списаниях.
Оплата квартплаты в один клик
АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» внедряет платформенные решения не только в транспортной отрасли, но и в сфере ЖКХ. Еще один инновационный продукт в портфеле компании ‒ биллинговая расчетно-информационная система БРИС ЖКХ.
Цифровое решение объединяет всех участников рынка ЖКХ: потребителей коммунальных услуг, поставщиков и управляющие компании. С помощью БРИС ЖКХ денежные средства, поступающие на оплату коммунальных услуг, распределяются автоматически напрямую ресурсоснабжающим организациям в тот же день ‒ таким образом снижается задолженность перед предприятиями ЖКХ.
Информация об оплате и поступлениях абсолютно прозрачна, доступна пользователям как в личном кабинете на сайте, так и в мобильном приложении. Также вся информация о начислениях в БРИС ЖКХ может быть доступна для контролирующих госорганов в личном кабинете.
Пользователям не нужно посещать офис управляющей компании или расчетного центра для выяснения истории начислений и платежей или сдачи показаний счетчиков – все операции можно совершить онлайн, не выходя из дома. Компаниям не нужно тратить дополнительные средства на развертывание инфраструктуры и поддержания системы ‒ платформа состоит из модулей, подстраивается под требования клиента: внедряются только те модули, которые необходимы, а облачная технология избавит от необходимости закупки специального оборудования.
Взгляд в будущее
В более 600 российских школах «Расчетными решениями» внедрена система безналичной оплаты питания ‒ ребенку выдается смарт-карта, на которую родитель дистанционно или через банковские терминалы может зачислить средства, потратить которые ребенок сможет только на территории школы. При этом вся история покупок отражается в личном кабинете родителя на сайте или в мобильном приложении ‒ в любое время родитель может проконтролировать, что ребенок в школе получил полноценный завтрак или обед. Более того, в личном кабинете родитель может спланировать меню ребенка на день или неделю, а учитель ‒ сформировать заказ обедов на весь класс и направить в комбинат питания.
Генеральный директор акционерного общества «Расчетные решения» Михаил Андреевич Казаков:
«Стремительное развитие безналичной оплаты во всех сферах жизни ‒ это ключевой тренд устойчивого развития городских пространств. Ежедневно мы совершенствуем и развиваем безналичные технологии, чтобы люди могли пользоваться всеми сферами услуг с комфортом».