Рост интереса к безналичному

В более 600 российских школах «Расчетными решениями» внедрена система безналичной оплаты питания ‒ ребенку выдается смарт-карта, на которую родитель дистанционно или через банковские терминалы может зачислить средства, потратить которые ребенок сможет только на территории школы. При этом вся история покупок отражается в личном кабинете родителя на сайте или в мобильном приложении ‒ в любое время родитель может проконтролировать, что ребенок в школе получил полноценный завтрак или обед. Более того, в личном кабинете родитель может спланировать меню ребенка на день или неделю, а учитель ‒ сформировать заказ обедов на весь класс и направить в комбинат питания.