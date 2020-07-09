Встроенный банк: зачем бизнесу Fintech API Сбербанка
Крупные компании пользуются десятками разных банковских услуг: зарплатным проектом, валютными переводами и конвертациями, кредитами, аналитикой, брокерскими услугами, расчетами с клиентами. Все они так или иначе связаны с основной деятельностью компании, процессы которой поддерживаются в собственной учетной системе.
Сбербанк одним из первых в России позволил компаниям в разы упростить взаимодействие с банком.
Технология Fintech API позволяет клиентам получить доступ к банковским услугам в собственной IT-инфраструктуре и тем самым упростить и автоматизировать взаимодействие.
Как работает API
Что такое Fintech API и чем он полезен бизнесу? Это легкий в использовании, защищенный и быстрый интерфейс доступа к инфраструктуре банка. Фактически любой продукт банка доступен в учетной системе компании. Сотрудник клиента отправляет распоряжение в банк, банк его обрабатывает и направляет ответ в стандартном формате, например в формате выписки, или исполняет команду внутри своей системы, например переводит сотрудникам зарплату.
Описание методов Fintech API публично доступно и задокументировано. Разработчику на стороне клиента не нужно разбираться в хитросплетениях банковской цифровой инфраструктуры, ему достаточно универсального набора методов, опубликованных в Fintech API банка, и лаконичной инструкции по его использованию.
«Fintech API Сбербанка — одно из наиболее развитых решений на отечественном рынке по нескольким показателям: по количеству продуктовых методов, по числу возможностей подключения, по скорости работы, по количеству интегрированных продуктов, услуг, сервисов и по количеству клиентов. Сегодня корпоративным клиентам Сбербанка доступны такие возможности, как вход через Сбербанк Бизнес Онлайн или оплата через Сбербанк Бизнес Онлайн, автоматизация работы с зарплатным проектом, рублевыми и валютными платежами, валютным контролем, реестрами поставщиков услуг — и все это благодаря технологиям, разработанным нашими специалистами»
Что может Fintech API Сбербанка
Изначальный проект реализации API был выполнен по всем канонам создания банковского ПО, но его структура получилась тяжелой, требующей от пользователя высокой и специфической квалификации, с чрезмерными требованиями безопасности. Тогда Сбербанк решил создать API, который ориентировался бы на опыт технологических компаний: Apple, Amazon, Microsoft и Google. Получившееся решение вышло простым, надежным и универсальным.
Fintech API поддерживает 18 групп методов, которые можно условно объединить в основные направления:
1. Выставление и оплата счетов. Платежные поручения формируются по запросу и уже заполненными. Минимизируются трудозатраты бухгалтерии и снижается вероятность ошибки.
2. Информация по счетам и операциям. Получение выписки устроено не сложнее, чем для клиентов-физлиц, но Fintech API справится и с более сложными запросами, например предоставит отчет из сервиса «Бизнес-аналитика».
3. Организация зарплатного проекта. Позволяет автоматизировать работу с зарплатными ведомостями, а также выпуск зарплатных карт. Бухгалтерам будет проще составить документы и передать их банку, а значит, они смогут работать более продуктивно.
4. Международные платежи. Решение позволяет автоматизировать операции с валютой, в том числе переводить деньги, конвертировать их в другие валюты и осуществлять валютный контроль. Возможности API позволяют решить большинство задач, связанных с внешнеэкономической деятельностью и соблюдением отраслевых законов.
Кроме того, Fintech API Сбербанка дает клиентам ряд важных преимуществ, которые не связаны напрямую с бизнес-процессами, но значительно упрощают взаимодействие с банком. Первое из них — единая авторизация во всех сервисах Сбербанка — «Сбер Бизнес ID» для юридических лиц. Достаточно один раз авторизоваться, чтобы пользоваться всеми продуктами в рамках одной учетной записи. Сервисы не только распознают учетную запись клиента, но и обмениваются друг с другом информацией, например можно подставить в платежное поручение (один сервис) данные контрагента из базы Сбербанка (другой сервис). За счет этого Fintech API помогает создать по-настоящему бесшовный переход между продуктами в рамках экосистемы Сбербанка.
Второе важное преимущество — удобное получение согласия клиента на подключение к Fintech API, доступ к банковской тайне и персональным данным. Оно оформляется при первом переходе клиента к сервису и имеет юридическую силу. При этом у клиента остаются широкие возможности по управлению выданными разрешениями: в любой момент он может отозвать их или изменить конфигурацию для того или иного продукта.
Важное преимущество для интеграции — легкая, удобная для чтения документация (в отличие от распространенных в банковской сфере pdf-инструкций на сотни листов). Сбербанк предоставляет возможность для моделирования бизнес-процессов и получения тестовых результатов в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации.
Как API Сбербанка помогает бизнесу автоматизировать финансы
В мае 2020 года к сервису подключился продовольственный холдинг «Черкизово». По словам руководителя ЕРЦ компании Аркадия Саркисова, интеграция со Сбербанком позволит компании объединить около 40 открытых счетов в одном окне. При этом процесс подключения к Fintech API прошел без накладок и в максимально сжатые сроки, отметил Саркисов. Холдинг «Черкизово» подключился за два дня, это рекорд по интеграции компании такого масштаба, отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.
В марте 2020 года к системе Сбербанка через платформу «Транзит 2.0» Национального расчетного депозитария Московской биржи подключились «Россети». Благодаря этому компания намерена повысить скорость, надежность, безопасность и прозрачность расчетных операций и финансовых процессов.
Что делать, если нет собственной разработки
Организации, у которых нет собственного IT-подразделения, также могут воспользоваться преимуществами Fintech API. Сбербанк предлагает таким компаниям транспортный модуль «СберИнтеграция». Он устанавливается прямо на учетную систему клиента и не требует дополнительной разработки, настройка бесплатная и занимает примерно один день. Клиент получит доступ ко всем функциям эффективного b2b-портала: рублевым и валютным выпискам, платежным поручениям, зарплатам и валютному контролю. Еще одно важное преимущество «СберИнтеграции» — упрощенный доступ к получению кредитов для компании.
Результаты
Fintech API ежедневно обрабатывает более 4 млн технических запросов. Ежедневно больше 60 000 уникальных клиентов используют продукты, сервисы и услуги, интегрированные через Fintech API. Обработка запроса занимает всего 0,2 секунды.
Решение Сбербанка поможет автоматизировать большинство финансовых операций, ускорить процессы, избежать ошибок и сэкономить человеческие ресурсы. Fintech API Сбербанка удостоено многих международных наград. На данный момент это одно из самых продвинутых банковских решений для бизнеса в России и за ее пределами.
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