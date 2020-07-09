Встроенный банк: зачем бизнесу Fintech API Сбербанка

Кроме того, Fintech API Сбербанка дает клиентам ряд важных преимуществ, которые не связаны напрямую с бизнес-процессами, но значительно упрощают взаимодействие с банком. Первое из них — единая авторизация во всех сервисах Сбербанка — «Сбер Бизнес ID» для юридических лиц. Достаточно один раз авторизоваться, чтобы пользоваться всеми продуктами в рамках одной учетной записи. Сервисы не только распознают учетную запись клиента, но и обмениваются друг с другом информацией, например можно подставить в платежное поручение (один сервис) данные контрагента из базы Сбербанка (другой сервис). За счет этого Fintech API помогает создать по-настоящему бесшовный переход между продуктами в рамках экосистемы Сбербанка.