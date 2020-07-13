Загород в городе – удачный компромисс

Сегодня время становится главной ценностью, особенно у людей успешных, ежедневно решающих множество задач, требующих постоянного присутствия в офисе, необходимости быть на связи, возможности контролировать все здесь и сейчас. Это основное достоинство и основной недостаток жизни в мегаполисе. Невозможность убежать от суеты, стресса, шума, и в то же время эпицентр возможностей для ведения бизнеса, карьерного роста, саморазвития, образования детей. Светская и культурная жизнь, театры, галереи, кинопремьеры, концерты – все это ежедневная жизнь мегаполисов. Рейтинговые школы, высшие учебные заведения, близость спортивных объектов. А в 2023 года в Хамовниках построят школу «Новый взгляд» при МГИМО. Комплекс учебного заведения будет возведен по проекту консорциума бюро «Восток» и MARTELA. С комфортом городской жизни не поспоришь, в конце концов, более половины населения земного шара, выбирающие жизнь в городах не могут ошибаться. (В соответствии с прогнозами OOН к 2050 году и вовсе 68% населения мира будет жить в городах. Сейчас этот показатель составляет 55% и в мире насчитывается около 4,2 млрд городских жителей.)