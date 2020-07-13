Загород в городе – удачный компромисс
Сегодня время становится главной ценностью, особенно у людей успешных, ежедневно решающих множество задач, требующих постоянного присутствия в офисе, необходимости быть на связи, возможности контролировать все здесь и сейчас. Это основное достоинство и основной недостаток жизни в мегаполисе. Невозможность убежать от суеты, стресса, шума, и в то же время эпицентр возможностей для ведения бизнеса, карьерного роста, саморазвития, образования детей. Светская и культурная жизнь, театры, галереи, кинопремьеры, концерты – все это ежедневная жизнь мегаполисов. Рейтинговые школы, высшие учебные заведения, близость спортивных объектов. А в 2023 года в Хамовниках построят школу «Новый взгляд» при МГИМО. Комплекс учебного заведения будет возведен по проекту консорциума бюро «Восток» и MARTELA. С комфортом городской жизни не поспоришь, в конце концов, более половины населения земного шара, выбирающие жизнь в городах не могут ошибаться. (В соответствии с прогнозами OOН к 2050 году и вовсе 68% населения мира будет жить в городах. Сейчас этот показатель составляет 55% и в мире насчитывается около 4,2 млрд городских жителей.)
В то же время не могут ошибаться и те, кто хочет загородного комфорта, тишины, возможности посадить и вырастить свое дерево в своем саду. Видеть, как расцветают весенние, летние и осенние цветы, снег укрывает лужайку, как зажигается новогодняя гирлянда на только твоей елке перед домом.
За жизнь в мегаполисе говорят и сугубо прагматичные соображения: городская недвижимость во много раз более устойчива к любым кризисам, по сравнению с загородной. Так, по подсчетам аналитиков компании «Метриум», средняя цена квадратного метра на первичном рынке новостроек элитного класса по итогам 2019 года в сравнении с показателем конца 2018 года в рублевом эквиваленте выросла на 16,3%, в долларовом — на 1,9%. Кризис-2020 скорее всего также скажется на ценах в сторону повышения, по крайней мере в рублевом эквиваленте.
Не маловажно и то, что городская элитная недвижимость менее подвержена моде – ее ценность во многом определяет место, а престижность районов меняется крайне редко и традиционно определяется историей, близостью к Кремлю, наличием инфраструктуры, экологическими параметрами и т.д. В Москве один из таких знаковых районов – Хамовники, где уже не первый век каждый дом – строка в энциклопедии: недвижимостью здесь владели Нарышкины, Волконские, Грибоедовы, Трубецкие. Здесь жили Лев Толстой и Александр Герцен. Сегодня район не менее престижен – здесь строятся дома высокого класса, работают престижные школы, живут состоятельные люди.
Но как же быть с мечтой о собственном доме? Ее тоже можно осуществить, не покидая комфортного мегаполиса. В тех же престижных Хамовниках строится клубный проект 8 YARDS. Восемь таунхаусов на закрытой территории с собственными участками земли и приватным английским садом. Автор вдохновлялись самыми знаменитыми районами мира — лондонскими Mayfair и Knightsbridge, нью-йоркским Greenwich Village, амстердамским Jordaan. Открываются ворота, сзади остается город, впереди – счастливые часы наедине с природой.
«Когда создается такой проект очень важно учитывать логику тех людей, которые будут в этом пространстве существовать. Человек приобретает недвижимость, чтобы защитить себя от среды, которая является агрессивной. Попадая внутрь этого пространства, он должен выключиться психологически и начать расслабляться. Для него это место, где он набирается сил, чтобы на следующее утро снова покорять город», — объясняет логику проекта создатель комплекса, руководитель архитектурного бюро профессор МАРХИ Станислав Кулиш.
В 8 YARDS создается максимально комфортная «загородная» атмосфера : цветущее дерево, гамак в тени, благоухание сирени, зелёный газон, отдых босиком, утренний кофе, счастливые дети, барбекю с друзьями... все это дает личное патио. Английский сад как продолжение личного пространства – следующая составляющая загородного образа жизни в центре города. Помимо всего Английский сад — это дополнительный источник кислорода и надежная изгородь не только летом, но и зимой.
Представления о «настоящей элитности» на протяжении существования рынка постоянно эволюционируют, подстраиваясь под запросы покупателей, которые становятся все более изысканными. И главное, что сегодня необходимо – персонификация, создание своего и только своего образа жизни, такого, который подходит только тебе.