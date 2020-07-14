РСХБ Управление Активами и Московская биржа запустили торги паями первого в России паевого фонда, по стандартам ESG
В конце июня 2020 года на Московской бирже открылись торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)».
Уникальность данного фонда в том, что он соответствует стандартам ESG (еnvironmental, social and governance — экология, социальная ответственность и управление). Стандартам, на которые ориентируются ведущие компании в вопросах экологической безопасности, ответственности перед обществом и прозрачного и ответственного управления.
По данным исследования международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, частные и институциональные инвесторы все чаще делают ответственность компаний одним из критериев выбора направления инвестиций. Это касается, в том числе, ESG-факторов — экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Около 81% опрошенных респондентов предоставляет совету директоров отчет по ESG-факторам не реже раза в год, 91% опрошенных признались, что у них готова или разрабатывается политика работы в этой сфере.
«Запускается первый инвестиционный фонд, портфель которого формируется на основе фондового индекса устойчивого развития МосБиржи – РСПП, — сообщил Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Группа АО «Россельхозбанк» следуя мировым трендам, привержена развитию стратегии зеленого финансирования и совершенствованию продуктов и услуг портфельных инвестиций. Запуск первого в России Биржевого фонда, дочерней компанией ООО «РСХБ Управление Активами» основанного на принципах ESG, позволит институциональным и частным клиентам инвестировать в портфель акций ведущих российских компаний, входящих в Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития», – отметил Кирилл Лёвин, Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.
По словам Романа Серова, Генерального директора РСХБ Управление Активами: «Стратегии, ориентированные на ответственное инвестирование, становятся все более популярными среди международных инвесторов: количество фондов и объем средств под управлением ежегодно увеличивается в разы. В России тематика ответственного подхода компаний к ведению своей деятельности все чаще звучит на государственном уровне. В январском послании президента Федеральному Собранию была отмечена важность социальной и экологической ответственности бизнеса. Таким образом, помимо высокого качества корпоративного управления, растет значение и остальных факторов ESG. Историческая динамика показывает, что в долгосрочной перспективе подобные компании демонстрируют результаты, превосходящие широкий рынок».
Приобрести паи можно у любого брокера, в т.ч. и через их мобильные приложения.
Минимальная сумма покупки паев от одной тысячи рублей. Причем покупку можно осуществить мгновенно. Для этого необходимо открыть счет у брокера, перевести на него денежные средства и выбрать фонд с тикером ESGR.
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