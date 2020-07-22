Исключительный Петровский
Спрос на элитное жилье в Петербурге стабильный, а требования у покупателей очень высокие. Среди них хорошая экология, транспортная доступность, расположение в историческом центре или рядом с ним, инвестиционная привлекательность и статусное окружение. Также у покупателей премиальной недвижимости высоко ценятся видовые характеристики, особенно на парки и воду. Однако сейчас в городе практически не осталось свободных территорий у воды, которые подходят под элитную застройку. Исключение — Петровский остров в Петроградском районе.
Главная элитная локация
По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», основной объем предложения в классе «элита» сосредоточен на Петровском острове. По итогам первого полугодия на него приходится 38,3% от общего объема. Локация пользуется популярностью у покупателей и демонстрирует стабильный рост цен: за последний год он составил 22,6%.
Петровский остров идеально подходит для строительства премиального жилья. Дома, которые уже возведены здесь, отличаются современной архитектурой и невысокой этажностью: это делает облик локации стилистически однородным. При этом на острове сохранилась историческая атмосфера с уникальными постройками середины девятнадцатого и начала двадцатого века. Где интересно гулять и что можно посмотреть в новом элитном районе Петербурга?
Остров для прогулок
На остров ведет сразу шесть мостов, которые соединяют его с разными районами города. Если перейти мост Красного Курсанта, то вы окажетесь в Большом Петровском парке. Он появился по приказу Николая I в 1837 году: здесь проложили пешеходные дорожки и ездовые аллеи, а естественные заливы превратили в пруды, которые соединялись с Малой Невой. В 1900-е годы в парке работал летний театр, играл оркестр Кавалергардского полка, устраивались состязания молодежи в беге на призы. Большим успехом пользовались «водяные горы», а также «вагон путешествий» – аттракцион, где при иллюзии покачивания «поезда» и шума «паровоза» показывались видовые киноленты, посвященные природе разных местностей России. А по выходным и праздничным дням известным режиссером А. Я. Алексеевым-Яковлевым устраивались большие гуляния с эффектными батальными представлениями на открытом воздухе. При таких постановках число посетителей Петровского парка превышало восемьдесят тысяч человек. Парк и сейчас прекрасно выглядит и остается местом притяжения для жителей и гостей острова.
Островные достопримечательности
В конце 19 века промышленник и изобретатель Франц Сан-Галли построил для своих работников на Петровском острове настоящий городок: в квартале был водопровод, электричество, канализация и даже ресторан. До наших дней, к сожалению, сохранилась только бывшая водонапорная башня и прачечная при ней. Эти строения единственные на территории квартала были целиком сложены из кирпича. Они стоят того, чтобы их увидеть.
Ещё одно примечательное здание на острове — памятник промышленной архитектуры —солодовня находившегося здесь пивоваренного завода «Бавария». Здание, построенное в 1911–1912 годах, отличается новизной функционально-конструкционного решения среди остальных утилитарных сооружений тех лет.
В 1882 году со стороны Петровского проспекта был построен дом для семьи владельца канатной фабрики Вильгельма Гота, напоминающий загородную дачу. Низ дома выложен из кирпича, а выше первого этажа — деревянный. Недавно особняк отреставрировали, и он предстал перед жителями острова во всей красе.
Совсем в другом архитектурном стиле выполнен Дом ветеранов сцены. Его построили в 1900—1902 годах на деньги мужа актрисы Марии Гавриловны Савиной, мецената А. Е. Молчанова. Идея Савиной была создать «убежище для престарелых актёров, не богадельню, а дом отдыха до конца жизни для художников сцены». Здание отреставрировали в 2011-2013 годах. И сейчас дом работает, в нем проживают около 80 человек. Это люди из разных уголков страны, чья жизнь связана с театром и смежными профессиями.
Остров для жизни
В самом сердце Петровского острова холдинг Setl Group строит дом The One. Он находится на наиболее приватной территории, удаленной от шумной магистрали, которая соединяет локацию с Васильевским и Петроградским островами. При этом всего в 5 минутах ходьбы через мост находится парк Крестовского острова, а чуть дальше – променад с живописными видами на Финский залив.
Дом будет иметь форму каре с просторным двором в центре. Внутри запланированы уютные зоны отдыха и площадки для занятий физкультурой. Высота здания 8 этажей, на последних двух этажах — просторные террасы с уникальными видами. В вечернее время предусмотрена художественная подсветка фасада.
The One – камерный проект. Девелопер возводит всего один дом небольшой высоты со своей, закрытой от посторонних, территорией. На каждом этаже – минимальное количество квартир: в среднем 5. Здесь будет сформирована единая среда: круг близких по духу и статусу людей. Особое преимущество – своя лаундж-зона с беседками и навесами и открытой террасой для принятия солнечных ванн. Для жителей будет также организован собственный выход на променад вдоль Малой Невы. Срок сдачи дома — II квартал 2022 года.
Для тех, кто не хочет ждать, по соседству расположен прекрасный вариант готового жилья. В декабре 2019 года Setl Group сдал в эксплуатацию жилой комплекс «Петровский Квартал на воде». Три корпуса по 8 этажей выполнены в единой стилистике, которая сочетает скандинавские мотивы и детали петербургского северного модерна.
Внутреннее пространство квартала огорожено по периметру, закрыто для посторонних и от автомобилей. Здесь будет обустроена открытая видовая терраса у воды; аллея, защищенная от непогоды, уютный сквер, беседки и развивающие площадки для детей. Жители смогут любоваться городом с ранее недоступной набережной.
В жилых комплексах представлен широкий выбор разноплановых квартир, среди которых есть уникальные планировки с мансардами, французскими балконами и террасами. Из окон квартир открываются превосходные виды на Малую Неву.
Эксклюзивный продавец – компания «Петербургская Недвижимость».
ЖК The One (ЖК «Зе Ван»): СПб, Петровский пр. дом 26, лит. В, кадастровый номер ЗУ 78:07:0003212:1402. Застройщик ООО «АЛЬЯНС СИТИ СТРОЙ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Подробности предложения тел.: +7 (812) 33-55555.
ЖК «ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ на воде»: СПб, Петровский пр., д.24, корпуса 1, 2. Продавец ООО «Новый элемент». Подробности предложения на сайте www.elita-spb.ru или по тел.: +7 (812) 33-55555.
Фото предоставлены компанией «Петербургская Недвижимость»