Исключительный Петровский

На остров ведет сразу шесть мостов, которые соединяют его с разными районами города. Если перейти мост Красного Курсанта, то вы окажетесь в Большом Петровском парке. Он появился по приказу Николая I в 1837 году: здесь проложили пешеходные дорожки и ездовые аллеи, а естественные заливы превратили в пруды, которые соединялись с Малой Невой. В 1900-е годы в парке работал летний театр, играл оркестр Кавалергардского полка, устраивались состязания молодежи в беге на призы. Большим успехом пользовались «водяные горы», а также «вагон путешествий» – аттракцион, где при иллюзии покачивания «поезда» и шума «паровоза» показывались видовые киноленты, посвященные природе разных местностей России. А по выходным и праздничным дням известным режиссером А. Я. Алексеевым-Яковлевым устраивались большие гуляния с эффектными батальными представлениями на открытом воздухе. При таких постановках число посетителей Петровского парка превышало восемьдесят тысяч человек. Парк и сейчас прекрасно выглядит и остается местом притяжения для жителей и гостей острова.