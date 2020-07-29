Национальный реестр надежных поставщиков вывел госзакупки в России на принципиально новый уровень
В России уже работает Национальный реестр надежных поставщиков – база добросовестных контрагентов, рекомендованных для исполнения госзаказов
Госзакупки – сложный механизм, неизбежно сопровождаемый серьезными трудозатратами и финансовыми расходами. Заказчик, планирующий провести тендер, вынужден оценивать претендентов по многим количественным и неколичественным параметрам. Материально-техническая база, кадровый потенциал, наличие референтных проектов в прошлом – лишь некоторые критерии. Ещё одним решающим фактором была и остаётся репутация потенциального контрагента, от которой зависит если не все, то очень многое. Для эффективного и безопасного конкурсного отбора в госзаказах был создан беспрецедентный для России ресурс – Национальный реестр надежных поставщиков.
Резюме
Национальный реестр поставщиков – проект с масштабной государственной поддержкой, созданный для плодотворного и безопасного взаимодействия между участниками тендеров. Ведется в формате постоянно обновляемой электронной базы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Создатель и держатель – некоммерческая автономная организация «НРНП». Участие добровольное и бесплатное для всех членов. Данные постоянно актуализируются и находятся в открытом интернет-доступе. Поиск на сайте осуществляется по наименованию субъекта, а также идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН).
Главная цель, которую поставили перед собой авторы идеи – поддержка добросовестных производителей товаров, а также поставщиков услуг. По задумке создателей сюда должны войти компании, которым удалось заявить о себе как о честных и благонадежных бизнес-партнерах. Таким образом заинтересованные лица получат доступ к всероссийскому регистру малого и среднего бизнеса, готового участвовать в тендерах и отвечающего требованиям «закупочных» законодательных актов. К ним относят Федеральные законы 44-ФЗ, 223-ФЗ, 53-ФЗ, 275-ФЗ.
На официальном портале сервиса также ведется онлайн-учет уполномоченных органов, занимающихся сертификацией и руководствующихся в работе положениями закона 184-ФЗ. Этот список уже сейчас включает около 15 аккредитованных центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Белгорода, Самары, Тулы. Впрочем, учитывая тот факт, что рассмотрение проходит дистанционно, подать заявку может любое юридическое лицо или ИП, независимо от географической принадлежности на территории РФ. Как ожидают создатели, Единый перечень сертифицирующих центров станет действенным инструментом борьбы с монополизмом в отечественной стандартизации.
Почему это жизненно важно для российского бизнеса?
Уже сейчас очевидно, что систематизация и учет проверенных контрагентов в нашей стране были лишь делом времени. На западе подобные регистры давно стали привычной практикой, которая заметно облегчает жизнь не только государству, но и предпринимательскому сообществу. Так, схожие модели на протяжении многих лет успешно работают в Германии, Великобритании, Франции. Сегодня организаторы госзакупок в России также получили возможность выбирать подрядчиков, сводя к минимуму потенциальные риски. В свою очередь предпринимателям гарантированы многочисленные конкурентные преимущества при участии в торгах.
- Дополнительные квалификационные баллы.
- Приоритетное взаимодействие при формировании начальной максимальной цены контракта.
- Возможность заключения прямых контрактов и участия в неконкурентных закупках.
- Максимальная информационная поддержка.
Важнейшая особенность, которая во многом обеспечивает работоспособность всей системы – проведение ежеквартальных плановых ревизий со стороны держателя. Учитывая тот факт, что состояние отечественной стандартизации далеко от идеального, такой систематизированный подход действительно выглядит как свет в конце туннеля. Можно сказать, что после многолетнего господства тотальной бюрократии и коррупции в сфере сертификации наконец появилась независимая структура, взявшая на себя реальную ответственность за репутацию участников госзакупок.
Принцип строгого контроля не менее важен для самих членов. Он позволяет своевременно выявлять, а также устранять любые возникшие проблемы и недочеты.
Многоуровневая система – объективный отбор
Новая для нашей страны сертификационная экосистема имеет продуманную трехуровневую структуру, обеспечивающую справедливый подход всем субъектам. Это позволяет свести к минимуму негативные моменты, с которыми часто сталкиваются заказчики при выборе исполнителей.
- 1-й уровень (высший). Юрлица и ИП, полностью соответствующие положениям ГОСТ Р 66, введенным в действие Росстандартом.
- 2-й уровень. Компании, соответствующие внутриотраслевым нормативам. Методики, по которыми они проверяются, разработаны АНО «НРНП» либо согласованы с ней. Обязательно наличие трех сертификатов ГОСТ Р ИСО (менеджмент качества, условия труда, экологический менеджмент).
- 3-й уровень. Потенциальные участники, уже показавшие себя опытными деловыми партнерами. Они самостоятельно предоставляют необходимые сведения и считаются первоочередными претендентами на полноценное членство.
Регламент вступления
Подать заявку на включение в НРНП можно в одном из специализированных аккредитованных центров. Полный список АЦ доступен на портале сервиса. Стандартная процедура выглядит следующим образом:
Претендент заполняет и подаёт онлайн-заявление по установленной форме, размещенной на официальном сайте ресурса.
2. Аккредитованный орган предварительно проверяет предприятие согласно установленным регламентным требованиям. При выявлении несоответствий выдаётся заключение с развернутыми письменными рекомендациями по их устранению. После этого проводится повторная проверка.
3. В случае вынесения положительного решения кандидат предоставляет полный пакет необходимых документов. Обязательно наличие двух действующих сертификатов ИСО (9001-2015 и 14001-2016), а также ГОСТ 54934-2012.
4. Уполномоченные сотрудники проверяют документацию на предмет достоверности и легитимности. После этого проверяющий орган пересылает документы в адрес секретариата АНО.
5. Финальный этап – внесение соответствующей записи и выпуск цифрового Свидетельства. Для заверения используют усиленную квалифицированную электронную подпись.
В большинстве случаев данные вносятся на протяжении трех рабочих дней (в период карантинных ограничений возможны задержки). Свидетельство действительно в течение трех лет с момента выдачи. Важное требование – успешное прохождение ежеквартальных плановых ревизий.
Прозрачные условия для заказчиков
Частные и госзаказчики, использующие новый ресурс учета, получают бесплатный доступ к информации об исполнителях, необходимой для жизнеобеспечения конкурсных торгов. В частности, в их распоряжение предоставлены актуальные сведения о финансовом положении, включающие финпоказатели по итогам завершенного налогового периода. Это минимизирует риски и сводит к нулю вероятность заключения контрактов с недобросовестными агентами.
Помимо этого, зарегистрированным пользователям доступна следующая информация.
Полное и сокращённое наименование субъекта.
- Регистрационный номер свидетельства о включении в НРНП.
- Текущий статус (действующий, актуализирован, остановлен, исключен).
- ИНН.
- Сведения о госрегистрации.
- Коды ОКВЭД.
- Инициалы и прямые контакты руководителя и/или собственника.
- Адрес места нахождения.
- Заключение о соответствии, полученное по результатам ревизии ответственного АЦ. Дата проведения последних контрольных мероприятий.
Коммерческая сертификация
Ведение Реестра – не единственная задача, возложенная на автономную организацию. Помимо этого она имеет право на осуществление коммерческой деятельности, в рамках которой занимается добровольной оценкой предприятий разных сфер промышленности, коммунального и сельского хозяйства. Отзывы компаний, уже воспользовавшихся такой услугой, свидетельствуют о профессиональном подходе команды Нацреестра.
Оценка нематериальных критериев участников закупок – процедура, к которой подходят с особой щепетильностью. Как несколько десятилетий назад, так и сегодня её серьёзно осложняет отсутствие единой модели добровольной сертификации. На отечественном рынке представлены без преувеличения тысячи СДС (в том числе внутренние, как в случае с Газпромом). Эксперты неоднократно подчеркивали: избежать полного хаоса в этом вопросе поможет только введение унифицированного механизма, который бы отвечал запросам одновременно всех отраслей, от бытовых услуг и HoReCa до сельского хозяйства и тяжелой промышленности. Именно такие амбициозные, но вполне достижимые цели ставит перед собой Национальный реестр надежных поставщиков. Сертификат организации имеет все шансы стать единым стандартизированным решением для бизнеса, желающего активно участвовать в закупках. Ожидается, что это произойдет уже в обозримом будущем.
Как это выглядит на практике?
Первым шагом стала разработка базового нацстандарта СТО Р 66.57676-2017.03-20, определяющего ключевые принципы, на которых должна строиться закупочная деятельность в РФ. Для предприятий, претендующих на звание благонадежных контрагентов, был составлен подробный список условий. При этом разработчики ориентировались преимущественно на опыт, существовавший на тот момент в строительной отрасли. Новый СТО успешно прошел регистрацию и уже считается рекомендательным для компаний-участниц конкурентного отбора в рамках госзаказов. Срок действия – 3 года (требуется прохождение ежегодного ревизионного контроля).
Ещё один собственный стандарт организации – СТО НРНП-2019. Проверяемого заявителя анализируют на соответствие Федеральным законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Также оценивают его нематериальные критерии: опыт и бизнес-репутацию. При этом ответственные ревизоры оставляют за собой право инспектировать субъект предпринимательской деятельности во внеплановом порядке при поступлении каких-либо жалоб или претензий со стороны третьих лиц. Срок действия сертификата – 1 год.
С регламентом, а также правилами и условиями НРНП можно в любой момент ознакомиться на официальном сайте сервиса.