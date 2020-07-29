Национальный реестр надежных поставщиков вывел госзакупки в России на принципиально новый уровень

Оценка нематериальных критериев участников закупок – процедура, к которой подходят с особой щепетильностью. Как несколько десятилетий назад, так и сегодня её серьёзно осложняет отсутствие единой модели добровольной сертификации. На отечественном рынке представлены без преувеличения тысячи СДС (в том числе внутренние, как в случае с Газпромом). Эксперты неоднократно подчеркивали: избежать полного хаоса в этом вопросе поможет только введение унифицированного механизма, который бы отвечал запросам одновременно всех отраслей, от бытовых услуг и HoReCa до сельского хозяйства и тяжелой промышленности. Именно такие амбициозные, но вполне достижимые цели ставит перед собой Национальный реестр надежных поставщиков. Сертификат организации имеет все шансы стать единым стандартизированным решением для бизнеса, желающего активно участвовать в закупках. Ожидается, что это произойдет уже в обозримом будущем.