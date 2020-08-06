Первые жилые небоскребы на Мичуринском проспекте построили на 98% за два года
Capital Group завершает строительство трех жилых небоскребов бизнес-класса «НЕБО» на Мичуринском проспекте в Москве: с начала строительства в 2018 г. небоскребы уже выполнены на 98%. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2020 г. Об этом сообщили топ-менеджеры компании на встрече с журналистами.
Исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько и коммерческий директор Петр Исаев рассказали о процессе и результатах реализации первого жилого небоскреба с квартирами «НЕБО» на Мичуринском проспекте. «Три корпуса высотой 51‒52 этажа были возведены за два года: сегодня при готовности в 98% в башнях ведутся финишные работы по отделке мест общего пользования и завершается благоустройство территории по авторскому проекту, фасадные и монолитные работы полностью завершены. ЖК "НЕБО" стал одним из немногих комплексов в районе, готовым к вводу в этом году», ‒ отметил Михаил Хвесько.
В ходе презентации для представителей СМИ топ-менеджеры Capital Group отметили ключевые особенности создания эффективного небоскреба. Михаил Хвесько рассказал о том, как показатели выхода полезных площадей, соотношения площади фасадов к общей площади проекта и тоннаж арматуры могут отличаться в проектах разных категорий и за счет чего достигается эффективность использования материалов и технологий в строительстве.
Петр Исаев отметил влияние знаковых проектов на среднюю цену жилья на вторичном и первичном рынках в локации: с 2018 г. жилой комплекс «НЕБО» был реализован на 85% и на протяжении полутора лет занимал одни из верхних позиций рейтингов самых востребованных объектов класса бизнес и среди проектов в окружении.
Жилой комплекс бизнес-класса «НЕБО» реализуется компанией Capital Group в партнерстве с группой АФК «Система». Три небоскреба высотой 51 и 52 этажа с квартирами располагаются по адресу Мичуринский проспект, вл. 56, в пешей доступности от станции метро «Раменки». Архитектура комплекса разработана ТПО «Резерв», ландшафтный дизайн для внутренней территории проекта выполнило бюро Gillespies. Генеральным подрядчиком строительства выступает компания ANT TEQ. Общая площадь проекта составляет 157 000 кв. м, количество квартир ‒ 1303. Инфраструктура жилого комплекса «НЕБО» будет включать в себя детский развивающий клуб и торговые помещения, а также подземный паркинг на 940 машино-мест. Проект запланирован к вводу в эксплуатацию осенью 2020 г.
Застройщик – компания с ограниченной ответственностью «Лисарио трейдинг лимитед», проектная декларация располагается на сайте oko-capitalgroup.com
Справка о компании
Capital Group ‒ одна из крупнейших российских девелоперских компаний, 27 лет специализируется на строительстве самых сложных и знаковых объектов Москвы ‒ многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости. Профессиональная экспертиза высокого профиля, накопленный опыт, использование качественных и современных технологий обеспечили строительным проектам холдинга Capital Group признание в профессиональной и архитектурной среде. В портфеле компании – более 8 млн кв. м реализованных, строящихся и проектируемых объектов. Capital Group – один из лидеров в области строительства жилья класса бизнес, элит и премиум, а также высотного строительства. Среди знаковых проектов компании ‒ «Лица», «НЕБО», «Легенда Цветного», «Mon Cher», «Город Столиц», «ОКО», «Кутузовский 12», Capital Towers, The Book, White Khamovniki, проект редевелопмента на территории Бадаевского пивоваренного завода, один из первых в России отель Mandarin Oriental Hotel Москва и одни из первых в стране брендированные резиденции с юридическим статусом квартир на Софийской набережной и др. Проекты Capital Group неоднократно отмечались как одни из лучших профессиональными российскими и международными премиями.
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