Первые жилые небоскребы на Мичуринском проспекте построили на 98% за два года

Capital Group ‒ одна из крупнейших российских девелоперских компаний, 27 лет специализируется на строительстве самых сложных и знаковых объектов Москвы ‒ многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости. Профессиональная экспертиза высокого профиля, накопленный опыт, использование качественных и современных технологий обеспечили строительным проектам холдинга Capital Group признание в профессиональной и архитектурной среде. В портфеле компании – более 8 млн кв. м реализованных, строящихся и проектируемых объектов. Capital Group – один из лидеров в области строительства жилья класса бизнес, элит и премиум, а также высотного строительства. Среди знаковых проектов компании ‒ «Лица», «НЕБО», «Легенда Цветного», «Mon Cher», «Город Столиц», «ОКО», «Кутузовский 12», Capital Towers, The Book, White Khamovniki, проект редевелопмента на территории Бадаевского пивоваренного завода, один из первых в России отель Mandarin Oriental Hotel Москва и одни из первых в стране брендированные резиденции с юридическим статусом квартир на Софийской набережной и др. Проекты Capital Group неоднократно отмечались как одни из лучших профессиональными российскими и международными премиями.