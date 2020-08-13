Карты в руки: фитнес-браслеты с бесконтактной технологией оплаты

Карты в руки: фитнес-браслеты с бесконтактной технологией оплатыУстройства с технологией бесконтактной оплаты расширяют возможности во время пандемии
В России появляется всё больше возможностей для оплаты покупок умными устройствами. Можно платить смартфонами, часами, ювелирными изделиями, браслетами, брелоками и т.д.
Платежная технология появилась и в фитнес-трекерах, популярность которых можно объяснить простотой сбора данных о себе и своем теле. Для поддержания собственного комфорта, благополучия и качества жизни люди стали все чаще использовать технологии мониторинга своего здоровья с помощью таких устройств.
Отказ от наличных
Помимо привычных преимуществ бесконтактной оплаты, таких как возможность не передавать карту в руки кассира, удобство и полный контроль самого процесса оплаты, во время пандемии безналичные технологии оказались востребованы по-новому. Врачи, Центральные банки и правительства многих стран рекомендуют использовать бесконтактные способы оплаты.
Опрос, проведенный Mastercard в европейских странах, показал, что на фоне пандемии коронавируса популярность бесконтактных платежей продолжает расти. По сравнению с первым кварталом 2019 года популярность таких способов оплаты возросла на 40%. 79% опрошенных Mastercard респондентов сообщили, что из-за надежности и безопасности бесконтактных платежей пользуются исключительно этим способом оплаты. При этом практически половина опрошенных (46%) заявили, что только недавно стали использовать бесконтактные платежи вместо привычного способа оплаты. Чтобы ответить на подзаголовок, добавьте данные про то, что есть люди, которые отказываются от наличных.
Плати по пути
Одним из последних примеров инновационных продуктов на рынке носимых устройств стала новая версия популярного фитнес-браслета Mi Smart Band 4, оснащённая чипом NFC. Гаджет выпустил Xiaomi совместно с Masterсard. Россия стала первым рынком, где запущена эта уникальная версия устройства. Mi Smart Band NFC 4 доступен у всех официальных партнеров Xiaomi по цене 3 990 рублей.
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Mi Smart Band 4 NFC получил все те же функции, которые полюбились владельцам стандартной версии Mi Smart Band 4. Браслет обладает цветным OLED-дисплеем, водонепроницаемым корпусом, а также усовершенствованными программными функциями: распознаванием стилей плавания и возможностью управлять музыкальным проигрывателем прямо с браслета.
Помимо всех привычных технологий, Mi Smart Band 4 получил чип NFC, позволяющий в том числе с лёгкостью оплачивать покупки и услуги в одно касание, и с картой Mastercard делать это везде, где принимают к оплате бесконтактную технологию этой платёжной системы.
«Mastercard первой приносит в Россию многие инновации, и мы постоянно работаем над тем, чтобы россиянам были доступны удобные платёжные решения. Современные технологии с Mastercard дают свободу выбора и возможность совершать оплату наиболее подходящим способом и тогда, когда вам удобно. Мы рады и тому, что держатели российских карт Mastercard первыми в мире могут оценить новинку, просто и безопасно оплачивая покупки браслетами Mi Smart Band 4 NFC везде, где принимают оплату по бесконтактной технологии Mastercard», – прокомментировал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.
«Xiaomi славится тем, что предлагает своим пользователям инновационные продукты по честным ценам. Я уверен, что появление на рынке России Mi Smart Band 4 NFC кардинально изменит повседневные привычки людей. Оплачивать покупки с помощью фитнес-браслета – это комфортно, быстро и надежно. Попробовав это один раз, вы больше не вернетесь к привычным способам оплаты. Я хочу поблагодарить за содействие нашего партнера Mastercard и все банки, которые в нас поверили, – отметил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ.
Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке (можно привязать до 6 карт). Для осуществления оплаты на браслете Mi Smart Band 4 NFC необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.
Платежи браслетом защищены технологией токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надёжно защищённом NFC-чипе, разработанном компанией NXP. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета Xiaomi предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.
Платежами новым устройством первыми смогут воспользоваться держатели карт Mastercard, выпущенных Райффайзенбанком, ВТБ, Тинькофф Банком, банком «Открытие», Россельхозбанком, Промсвязьбанком, банком Русский Стандарт, МКБ, Яндекс.Деньги, АО «Кредит Европа Банк (Россия)». Число эмитентов, клиентам которых будет доступна оплата умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC, будет расти.