Карты в руки: фитнес-браслеты с бесконтактной технологией оплаты

«Mastercard первой приносит в Россию многие инновации, и мы постоянно работаем над тем, чтобы россиянам были доступны удобные платёжные решения. Современные технологии с Mastercard дают свободу выбора и возможность совершать оплату наиболее подходящим способом и тогда, когда вам удобно. Мы рады и тому, что держатели российских карт Mastercard первыми в мире могут оценить новинку, просто и безопасно оплачивая покупки браслетами Mi Smart Band 4 NFC везде, где принимают оплату по бесконтактной технологии Mastercard», – прокомментировал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.