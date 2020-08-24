Влияние COVID-19 на кредитоспособность

В следствии текущей экономической рецессии и продолжения изоляции, доходы компаний продолжат уменьшаться, а долговая нагрузка расти. В своем отчете от 15 июля 2020г. [3] агентство S&P Global Ratings заявило, что прогнозирует более глубокий экономический спад для большинства ключевых развивающихся рынков в 2020 году. «Наши оценки ВВП, пересмотренные в сторону понижения, в основном отражают общее обострение пандемии среди многих развивающихся стран и более серьезный удар по внешней торговле, по сравнению с нашими же ожиданиями в конце апреля. По нашим прогнозам средний ВВП развивающихся рынков (исключая Китай) сократится в этом году на 4,7%, а затем в 2021 году увеличится на 5,9%. Другими словами, мы предполагаем, что экономика развивающихся рынков будут всегда отставать от траекторий ВВП, спрогнозированных до COVID. Разрыв траектории ВВП до COVID составляет 11% в Индии, 6-7% в большей части Латинской Америки и Южной Африки, 3% -4% в большинстве развивающихся стран Европы и 2% в Малайзии и Индонезии».