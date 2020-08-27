Дезинфицируй это

Перед предприятиями встает проблема роста расходов на охрану труда. Правительство уже пообещало МСБ предоставить субсидии на профилактику COVID-19: первоначальные затраты на закупку масок, антисептиков и дезинфекцию помещений оценили в фиксированные 15 тыс. рублей, плюс 6,5 тыс. за каждого работника. Kimberly-Clark Professional™ со своей стороны предлагает оптимизировать расходные материалы. Уникальная особенность рулонных полотенец KLEENEX® и SCOTT® — запатентованная технология Airflex™: благодаря специальной структуре волокон каждое полотенце впитывает на 144% больше влаги, чем его традиционный бумажный аналог, и при этом не рвется. Таким образом, по расчетам компании, бизнес экономит до 15%. К вопросу о гигиеничности подачи: компактные диспенсеры Kimberly-Clark Professional™ защищают полотенца от посторонних прикосновений, занимают меньше места и сами по себе повышают уровень гигиены за счет обтекаемой формы — грязи на них просто негде скапливаться.