Дезинфицируй это

Дезинфицируй этоКак обеспечить чистоту и гигиену в офисе после карантина
Режим самоизоляции закончился, и люди постепенно возвращаются на работу. Но вздыхать с облегчением еще рано. Компаниям предстоит сделать все возможное, чтобы сотрудники могли спокойно выполняли свои обязанности, не боясь коронавирусной угрозы, поджидающей на каждой поверхности. Вместе с Kimberly-Clark Professional™ — одним из мировых лидеров по производству товаров для гигиены общественных пространств — рассказываем, как сделать рабочие места безопасными, а заодно снизить уровень тревоги у коллег.
Чего боятся сотрудники офисов?
События весны 2020 года оказались тяжелым испытанием не только для физического здоровья людей, но и для их эмоционального состояния: одни потеряли концентрацию, другие — интерес к своим задачам и обязанностям, перестали верить в себя. Согласно исследованию ассоциации SHRM, около 41% работников «выгорели» и чувствуют себя опустошенными. По данным портала HR Executive, семь из десяти наемных специалистов считают пандемию COVID-19 самым стрессовым периодом за всю свою карьеру.
В России похожая ситуация. Исследование НИУ ВШЭ показало что, четверо из десяти сотрудников пока психологически не готовы к возвращению в опенспейс: 45% респондентов боятся заразиться COVID-19, 61% — заразить других.
Эксперты подчеркивают, что первоочередная задача для работодателей в связи с неминуемым выходом из карантина — обеспечить чувство защищенности персонала, которое напрямую влияет на его продуктивность.
Как перестать беспокоиться и организовать безопасное рабочее пространство
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для руководителей по профилактике коронавируса на рабочих местах. Возможность пользоваться санитайзером в течение дня, соблюдение дистанции, бесконтактное измерение температуры на входе, регулярное проветривание помещений — элементарные правила эпохи коронакризиса, которые должны соблюдать сегодня на любом предприятии. Ключевая мера борьбы с инфекцией — впрочем, не только в офисе — тщательное мытье и правильная сушка рук. К примеру, ведомство предложило заведениям общепита отказаться от электросушилок в пользу одноразовых бумажных полотенец.
Рекомендация Роспотребнадзора согласуется с данными независимых исследований: именно бумажные полотенца наиболее гигиеничны для сушки рук. Они удаляют до 77% бактерий, которые остаются на руках после мытья. От струи воздуха бактерий на пальцах, напротив, становится больше на 42%. Еще исследования показали, что, когда есть выбор, девять из десяти человек отдают предпочтение бумажным полотенцам, а их отсутствие может снизить уровень гигиены, причем и у персонала, и у гостей, если речь идет о сфере гостеприимства.
Перед предприятиями встает проблема роста расходов на охрану труда. Правительство уже пообещало МСБ предоставить субсидии на профилактику COVID-19: первоначальные затраты на закупку масок, антисептиков и дезинфекцию помещений оценили в фиксированные 15 тыс. рублей, плюс 6,5 тыс. за каждого работника. Kimberly-Clark Professional™ со своей стороны предлагает оптимизировать расходные материалы. Уникальная особенность рулонных полотенец KLEENEX® и SCOTT® — запатентованная технология Airflex™: благодаря специальной структуре волокон каждое полотенце впитывает на 144% больше влаги, чем его традиционный бумажный аналог, и при этом не рвется. Таким образом, по расчетам компании, бизнес экономит до 15%. К вопросу о гигиеничности подачи: компактные диспенсеры Kimberly-Clark Professional™ защищают полотенца от посторонних прикосновений, занимают меньше места и сами по себе повышают уровень гигиены за счет обтекаемой формы — грязи на них просто негде скапливаться.
Очевидно, что на одном оборудовании туалетной комнаты борьба с эпидемией не заканчивается. Тот же Роспотребнадзор рекомендует компаниям каждые два часа проводить влажную уборку рабочих поверхностей в два этапа: сначала с помощью моющих, а затем химических дезинфицирующих средств. Это особенно важно для «горячих» зон — тех, к которым люди прикасаются чаще всего. К ним относятся ручки дверей и окон, выключатели и принтеры, а также персональные рабочие столы, телефоны, тачпады, канцелярские предметы. Всемирная организация здравоохранения советует постепенно идти от наиболее чистых поверхностей к самым загрязненным, спускаясь от поверхностей, расположенных выше, вниз.
При этом, по оценкам Kimberly-Clark Professional™, хлопчатобумажные тряпки, которые традиционно используют при уборке, уменьшают эффективность дезинфекции примерно на 85%. Салфетка из микрофибры тоже не дает гарантий: обычно такие выдают по одной на смену. В качестве альтернативы компания предлагает профессиональные протирочные материалы Wypall®.
Продукты Wypall® позволяют обновить и усовершенствовать существующие стандарты гигиены в ресторанно-гостиничном бизнесе и на предприятиях. Под этой маркой выпускают одноразовые бумажные, а также нетканые салфетки. Последние изготавливают из запатентованного материала HYDROKNIT®: целлюлоза в его составе помогает впитывать воду быстро и помногу. Эти салфетки прочные, долговечные, сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами. Они также протестированы на совместимость с мылом и гипохлоритом натрия — именно хлорсодержащие средства ВОЗ рекомендует использовать для дезинфекции рабочих поверхностей. Одноразовые бумажные салфетки Wypall® изготавливают по технологии Airflex™ и поставляют в больших рулонах для диспенсера, чтобы достать их можно было быстро и, что актуальнее, гигиенично.
Чем еще помочь своим сотрудникам
Американский журнал Inc. утверждает: только кожных антисептиков и масок недостаточно, чтобы помочь команде справиться с тревожностью в этот непростой период. Важно соблюдать еще несколько правил, не связанных с санитарией напрямую. Главное из них — осведомленность: необходимо донести до сотрудников, почему они не могут собираться на кухне толпой или обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты. Измеряете температуру персонала каждые два часа? Объясните, зачем это нужно. Понимание причин происходящего дает сотрудникам чувство защищенности и позволяет легко отвечать на вопросы клиентов, к примеру объяснять посетителям ресторана или гостям отеля, почему от них тоже чего-то требуют.
При этом важно, чтобы все коронакризисные процедуры — будь то новое расписание или правила гигиены — были четко регламентированы и едины для всех. От руководства ждут открытого обсуждения сложных вопросов, в частности в том, что касается использования средств индивидуальной защиты.
Наконец, важно быть в курсе постоянно меняющихся требований местных и федеральных властей. Мониторинг можно делегировать сотрудникам: по мнению экспертов Inc., это, опять же, поможет коллективу глубже погрузиться в ситуацию.
ВОЗ еще в марте предоставила свой гайд по организации рабочего пространства в период пандемии, и он не потерял актуальность. Разрабатывая план выхода из кризиса, компаниям стоит оставаться начеку. А уборка рабочих мест, организованная по всем правилам, поможет снизить риски и уровень тревоги у сотрудников.
Перейти в интернет-магазин