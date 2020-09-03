Графеновые нанотрубки в пластиках – база для создания легкого, экологичного и энергоэффективного автомобиля будущего

Графеновые нанотрубки в пластиках – база для создания легкого, экологичного и энергоэффективного автомобиля будущегоНа фоне фундаментальной трансформации автопрома, ужесточения экологических требований и перехода на электромобили, производители автомобилей во всем мире сегодня проявляют большой интерес к новым полимерам, созданным с использованием наноматериалов. Модификация пластиков графеновыми нанотрубками даёт впечатляющие результаты в антифрикционных и противоизносных покрытиях и деталях экстерьера, окрашиваемых электростатическим методом.
Научно-производственное предприятие «ПОЛИПЛАСТИК», ведущий российский производитель композитных материалов, разрабатывает и внедряет нанокомпозитные полимерные материалы с использованием графеновых нанотрубок TUBALL™, синтезируемых компанией OCSiAl. Одной из последних разработок стал наномодифицированный стеклонаполненный полиамид 6.6 под торговой маркой Армамид. Введение в полиамид всего 0,15% массы концентрата графеновых нанотрубок TUBALL™ MATRIX 826 позволяет обеспечить установленные отраслевыми требованиями показатели по электрическому сопротивлению изоляции 106–108 Ω∙см при сохранении всех прочностных свойств материала.
«Введение нанотрубок в полиамид кардинальным образом меняет свойства этого материала, делая его электропроводным, что позволяет отказаться от отдельной линии покраски пластиковых деталей. Это заметно удешевляет технологию производства, делая её более эффективной и экологичной. В отличие от других технологических решений, применявшихся ранее, наномодификация полиамида позволяет обеспечить постоянный во времени уровень сопротивления и не оказывает негативного влияния на долговечность материала», – рассказал вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков.
Инновационным решением для автопрома станет производство деталей экстерьера автомобилей из наполненного стекловолокном Армамида с графеновыми нанотрубками. В 2020 году планируется начать предсерийные испытания крыла автомобилей из электропроводного полимера, окрашиваемого электростатическим способом.
Также сегодня разрабатываются технологии введения графеновых нанотрубок в различные полимеры, в том числе полиэтилены, полипропилены и АБС-пластики. Ведется разработка наномодифицированных полипропиленов для элементов электромобилей, которые позволят снизить их вес.
«Полученные уже сегодня впечатляющие результаты подтверждают, что будущее многих отраслей промышленности может быть связано с изделиями из материалов, модифицированных нанотрубками, и в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» есть для этого необходимый научный и производственный потенциал», – сказал директор по науке и развитию «ПОЛИПЛАСТИК» Михаил Кацевман.