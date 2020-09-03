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Графеновые нанотрубки в пластиках – база для создания легкого, экологичного и энергоэффективного автомобиля будущего

На фоне фундаментальной трансформации автопрома, ужесточения экологических требований и перехода на электромобили, производители автомобилей во всем мире сегодня проявляют большой интерес к новым полимерам, созданным с использованием наноматериалов. Модификация пластиков графеновыми нанотрубками даёт впечатляющие результаты в антифрикционных и противоизносных покрытиях и деталях экстерьера, окрашиваемых электростатическим методом.

Научно-производственное предприятие «ПОЛИПЛАСТИК», ведущий российский производитель композитных материалов, разрабатывает и внедряет нанокомпозитные полимерные материалы с использованием графеновых нанотрубок TUBALL™, синтезируемых компанией OCSiAl. Одной из последних разработок стал наномодифицированный стеклонаполненный полиамид 6.6 под торговой маркой Армамид. Введение в полиамид всего 0,15% массы концентрата графеновых нанотрубок TUBALL™ MATRIX 826 позволяет обеспечить установленные отраслевыми требованиями показатели по электрическому сопротивлению изоляции 106–108 Ω∙см при сохранении всех прочностных свойств материала.

«Введение нанотрубок в полиамид кардинальным образом меняет свойства этого материала, делая его электропроводным, что позволяет отказаться от отдельной линии покраски пластиковых деталей. Это заметно удешевляет технологию производства, делая её более эффективной и экологичной. В отличие от других технологических решений, применявшихся ранее, наномодификация полиамида позволяет обеспечить постоянный во времени уровень сопротивления и не оказывает негативного влияния на долговечность материала», – рассказал вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков. 

Инновационным решением для автопрома станет производство деталей экстерьера автомобилей из наполненного стекловолокном Армамида с графеновыми нанотрубками. В 2020 году планируется начать предсерийные испытания крыла автомобилей из электропроводного полимера, окрашиваемого электростатическим способом.

Также сегодня разрабатываются технологии введения графеновых нанотрубок в различные полимеры, в том числе полиэтилены, полипропилены и АБС-пластики. Ведется разработка наномодифицированных полипропиленов для элементов электромобилей, которые позволят снизить их вес.

«Полученные уже сегодня впечатляющие результаты подтверждают, что будущее многих отраслей промышленности может быть связано с изделиями из материалов, модифицированных нанотрубками, и в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» есть для этого необходимый научный и производственный потенциал», –  сказал директор по науке и развитию «ПОЛИПЛАСТИК» Михаил Кацевман.

polyplastic-compounds.ru

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных