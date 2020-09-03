Графеновые нанотрубки в пластиках – база для создания легкого, экологичного и энергоэффективного автомобиля будущего

«Введение нанотрубок в полиамид кардинальным образом меняет свойства этого материала, делая его электропроводным, что позволяет отказаться от отдельной линии покраски пластиковых деталей. Это заметно удешевляет технологию производства, делая её более эффективной и экологичной. В отличие от других технологических решений, применявшихся ранее, наномодификация полиамида позволяет обеспечить постоянный во времени уровень сопротивления и не оказывает негативного влияния на долговечность материала», – рассказал вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков.