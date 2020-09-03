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Ставка без риска: как пандемия меняет рынок спортивных прогнозов

В условиях, когда доходы сокращаются, а большой спорт замер, любители ярких впечатлений сражаются в умении прогнозировать исход спортивных матчей в новой социальной сети. Рассказываем, почему набирает популярность сервис СТАВКА TV.

Пандемия коронавируса стала серьезным ударом для индустрии развлечений. Во время изоляции офлайн-форматы простаивали и теряли миллиарды рублей. Открываясь снова (в отдельных регионах России ограничения еще не сняты), они продолжают нести убытки:  новые санитарные нормы требуют дополнительных расходов на дезинфекцию, а меры социального дистанцирования сокращают вместимость заведений.

Прибавьте сюда похудевшие кошельки россиян: по данным «Ромира», в апреле 2020 года после расходов первой необходимости у средней семьи оставалось в среднем 17,6 тысячи рублей — на 40 % меньше, чем годом раньше. Падение доходов не замедлило сказаться на потребительском поведении: по оценкам аналитиков Сбербанка, траты на развлечения в июле с. г. сократились вдвое по сравнению с июлем 2019-го.

Выигравшие, конечно, тоже есть: это в первую очередь поставщики онлайн-развлечений. Но этот рынок только зарождается и пока не может всерьез соревноваться с офлайном.

Несмотря на востребованность онлайн-досуга во время самоизоляции, среди наиболее пострадавших на рынке развлечений оказались онлайн-букмекеры. Рынок спортивных прогнозов в этом году сокращался не только из-за падения покупательской способности, но и в результате отмены всех спортивных событий, включая перенесенные на 2021 год европейское первенство по футболу и олимпиаду в Токио. По оценке замдиректора «Лиги ставок» Игоря Столярова, падение оборота букмекерского рынка РФ по сравнению с 2019 годом в 2020-м составит от 30 до 45 процентов.

Несмотря на затишье в большом спорте, интерес широкой аудитории к спортивному контенту растёт, говорят эксперты. Вместе с этим меняется характер спроса и портрет среднего потребителя. Молодое поколение зрителей ждет от спортивной индустрии больше вовлечения, больше сиюминутного, онлайнового контента и больше эмоций. Так, например, cпортивные онлайн-медиа во время карантина отчитывались о рекордах посещаемости вопреки отменам соревнований. Интерес публики удавалось поддерживать за счет таких форматов, как, например, импровизированный «инстаграм» легендарных советских футболистов или видеочелленджи с участием современных спортивных знаменитостей.

Спрос на онлайн-беттинги — часть этого тренда. Заключение пари на исход матча позволяет получать больше эмоций от просмотра спортивных состязаний, провоцирует жаркие обсуждения зрителей и привлекает к матчам людей, которые не обязательно разбираются в спорте, но ищут новые способы весело провести время. 

Ориентируясь на приток новичков, на букмекерском рынке появляются новые сервисы. Например, социальная сеть СТАВКА TV делает упор на общение и обучение широкой аудитории искусству спортивных прогнозов без риска, что в условиях затянутых поясов как нельзя кстати. Каждый желающий может посоревноваться в точности своих оценок с другими, в том числе экспертами. Среди почти 142 тысяч пользователей сервиса есть, например, известные спортивные комментаторы и телеведущие Виктор Гусев, Александр Елагин, Дарья Миронова.

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СТАВКА TV предлагает пользователям не просто угадать исход матча, но и убедительно аргументировать своё предположение: авторы хорошо обоснованных (и сбывающихся) прогнозов попадают в категорию «профи» и получают от сервиса гонорары. Все прогнозы участвуют в рейтинге, среди лидеров которого платформа разыгрывает призы. Участие бесплатно: пользователи делают прогнозы с помощью виртуального банка, то есть, по сути, они получают те же эмоции, что и с денежными ставками, но ничем не рискуют.

Подобные сервисы в том или ином виде существуют на рынках многих стран, где азартные развлечения пользуются популярностью и имеют долгую историю. Например, в покер-румах перед началом игры на реальные деньги клиентам предлагают целый спектр различных программ, обучающих не только покеру, но и ответственной игре. В онлайн-казино новичкам часто предлагают потренироваться в виртуальной игре с виртуальным стартовым капиталом.

Такие сервисы помогают клиентам безопасно протестировать свои способности к прогнозированию, понять, как устроен этот рынок, и оценить свои финансовые риски, чтобы затем переключиться на реальные ставки или, наоборот, отказаться от этого вида развлечений. А букмекерам дают возможность привлечь новичков и поддерживать их интерес к игре: бизнес не заинтересован в том, чтобы неопытный прогнозист проигрался в пух и прах и больше не вернулся. Поэтому такие сервисы, как СТАВКА TV, работают в интересах обеих сторон: и букмекеров, и пользователей. И сегодня, пока все болельщики мира ждут «разморозки» большого спорта, у них есть отличная возможность прокачаться в искусстве спортивных прогнозов, не рискуя личным бюджетом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных