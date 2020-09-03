Ставка без риска: как пандемия меняет рынок спортивных прогнозов

Такие сервисы помогают клиентам безопасно протестировать свои способности к прогнозированию, понять, как устроен этот рынок, и оценить свои финансовые риски, чтобы затем переключиться на реальные ставки или, наоборот, отказаться от этого вида развлечений. А букмекерам дают возможность привлечь новичков и поддерживать их интерес к игре: бизнес не заинтересован в том, чтобы неопытный прогнозист проигрался в пух и прах и больше не вернулся. Поэтому такие сервисы, как СТАВКА TV, работают в интересах обеих сторон: и букмекеров, и пользователей. И сегодня, пока все болельщики мира ждут «разморозки» большого спорта, у них есть отличная возможность прокачаться в искусстве спортивных прогнозов, не рискуя личным бюджетом.