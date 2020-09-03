Зачем инвестировать в чистоту

Надо понимать, что даже премиальные клининговые компании, использующие качественное оборудование, могут экономить на расходных материалах, если не обговорить этот пункт отдельно. Такая экономия может привести к некорректной работе диспенсеров. Весь ассортимент мыла Kleenex® и Scott® выпускается в герметичных картриджах. Если картридж разрезать, чтобы залить другое мыло, как иногда делают клинеры, на поверхности мыла образуется бактериальная пленка, и оно уже не будет обеспечивать должный уровень гигиены. К тому же помпы современных диспенсеров отрегулированы под определенную консистенцию мыла. Если оно более жидкое, диспенсер подтекает, и возникает перерасход. То же с бумажными полотенцами: если оно шире дозатора — застрянет. Если хоть на миллиметр уже, будет выниматься сплошной простыней — снова лишний расход.