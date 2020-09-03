Зачем инвестировать в чистоту

Зачем инвестировать в чистотуС помощью правильно организованной гигиены общественных пространств бизнес может защитить и успокоить клиентов, встревоженных пандемией
Каждое шестое предприятие в России оказалось под угрозой закрытия из-за кризиса, связанного с COVID-19. Даже после завершения режима самоизоляции клиенты не спешат возвращаться к привычному уровню потребления, и бизнес недополучает прибыль. Что делать? Разбираемся вместе с Kimberly-Clark Professional™ — одним из мировых лидеров по производству средств гигиены для бизнеса.
В 2020 году расходы организаций на гигиену увеличились в десятки раз. Торгово-промышленная палата посчитала, сколько российские компании планируют тратить на выполнение рекомендаций Роспотребнадзора: треть опрошенных называют сумму 150—300 тыс. рублей в месяц, пятая часть — до 500 тыс. рублей. У самых крупных счет пойдет на миллионы.
Уделять больше внимания «горячим» поверхностям
Любая поверхность, которую трогают, может быть источником заражения, в том числе товары на полках. Чтобы убедить покупателей в том, что шопинг безопасен, как раньше, торговые центры могли бы перенять опыт фуд-ритейла, который не прекращал работу ни на один день, считают специалисты Kimberly-Clark Professional™. Продавцы должны быть в средствах защиты, в каждом магазине на входе нужен санитайзер, а выкладку следует организовать так, чтобы товар нельзя было трогать руками, или регулярно дезинфицировать упаковки.
Специально для таких задач разработаны профессиональные протирочные материалы под брендом WypAll®. Например, переносной закрытый диспенсер с нетканым одноразовым протирочным материалом WypAll® Reach, который дезинфицирует на 85% эффективнее хлопчатобумажной салфетки и стоит дешевле аналогов из микрофибры. Салфетки аккуратно вынимаются по одной, при этом, благодаря конструкции диспенсера, пользователь не касается остальных салфеток, и они остаются чистыми.
Не раздувать проблемы
В последнее время много сказано о пользе тщательного мытья рук с мылом. В общественных туалетах по всему миру сегодня можно увидеть постер с сайта Всемирной организации здравоохранения, объясняющий, как это делать правильно. В том числе постер рекомендует вытирать мокрые руки одноразовой бумажной салфеткой. И это не случайно: бумажные полотенца удаляют 77% микробов, остающихся на руках после мытья, а турбосушилки могут увеличить риск распространения инфекций, утверждают независимые исследования. Дело в том, что поток воздуха из сушилки сдувает микроскопические капли воды с живущими в них вирусами и бактериями на расстояние до 1,5 метров.
Среди множества рекомендаций, выпущенных Роспотребнадзором для разных сфер бизнеса, есть и запрет на использование электросушилок.
Не стесняться говорить о гигиене
В таких сферах, как общественное питание и гостеприимство, высокие стандарты гигиены не новость. Недочеты в этой области и в «мирное время» грозили гостиницам и ресторанам тяжелыми репутационными потерями (а в случае с международными сетевыми отелями — еще и многомиллионными исками, которые пострадавшие гости подавали у себя на родине). Но если раньше процесс уборки в отелях и ресторанах старались не афишировать, то сегодня протокол гигиенических процедур — это публичный документ и хороший повод для PR-кампании. Так, в июне отель-казино Wynn в Лас-Вегасе обнародовал собственный план по организации гигиены после открытия. Все крупнейшие отельные сети мира анонсировали инициативы, в названиях которых так или иначе фигурирует слово «чистота».
Еще один способ сделать гигиену бизнеса публичной — международная сертификация. Кафе и рестораны могут получить сертификат по системе ХАССП. Простая наклейка с логотипом уважаемой организации на входной двери поможет клиентам почувствовать себя более защищенными.
Требовать большего от клининговых компаний
Крупные организации, как правило, пользуются услугами клининговых компаний. Работу таких подрядчиков можно и нужно регламентировать — у заказчика есть для этого все возможности, утверждают специалисты Kimberly-Clark Professional™.
Прежде чем объявить тендер на обслуживание, заказчику стоит самому разобраться, какой результат он хочет получить и какие средства для этого использовать, затем подробно описать детали в техзадании.
Например, очищение и дезинфекция — разные процессы. При очищении поверхность протирают мыльным раствором, удаляют грязь и пыль — в техзадании должно быть даже указано, как долго следует тереть поверхность. Второй этап уборки — дезинфекция с помощью химических веществ для уничтожения микробов. Он тоже должен быть включен в техзадание, подчеркивают эксперты Kimberly-Clark Professional™.
Если подрядчик сам закупает оборудование, в договоре нужно уточнять марку и модели. В туалетах все должно быть бесконтактным: диспенсеры мыла, полотенец, туалетной бумаги. Емкость диспенсеров должна быть максимальной: чем реже их перезаряжают, тем дольше сохраняется чистота и тем меньше время уборки. Современное оборудование Kimberly-Clark Professional™ работает бесконтактно даже при замене расходного материала, оно эргономично, а на обтекаемых бесшовных конструкциях нет места для скопления микробов.
Надо понимать, что даже премиальные клининговые компании, использующие качественное оборудование, могут экономить на расходных материалах, если не обговорить этот пункт отдельно. Такая экономия может привести к некорректной работе диспенсеров. Весь ассортимент мыла Kleenex® и Scott® выпускается в герметичных картриджах. Если картридж разрезать, чтобы залить другое мыло, как иногда делают клинеры, на поверхности мыла образуется бактериальная пленка, и оно уже не будет обеспечивать должный уровень гигиены. К тому же помпы современных диспенсеров отрегулированы под определенную консистенцию мыла. Если оно более жидкое, диспенсер подтекает, и возникает перерасход. То же с бумажными полотенцами: если оно шире дозатора — застрянет. Если хоть на миллиметр уже, будет выниматься сплошной простыней — снова лишний расход.
Экономить технологично
Значит ли все вышесказанное, что расходы на уборку должны вырасти в разы? Не обязательно. Экономить можно, но за счет технологичности используемых продуктов, а не за счет здоровья клиентов и сотрудников. У Kimberly-Clark Professional™ есть решения для умной экономии.
Например, в Европе рестораторы отдают предпочтение закрытым диспенсерам с подачей бумажных салфеток по одному листу. Пользуясь традиционными бумажными рулонами, персонал наматывает бумагу на руку — возникает перерасход. Если бумага подается порционно, расход на 23% меньше. Кроме того, закрытый диспенсер гигиеничнее: салфетки остаются чистыми, их не выбрасывают, случайно испачкав. Так экономится еще 10—15%.
Чтобы обеспечить безопасность клиентов и сотрудников, мало повесить на входе табличку «Без масок и перчаток не обслуживаем». В сложившихся сегодня обстоятельствах выиграют предприниматели, которые продемонстрируют настоящую заботу о безопасности клиентов. Это укрепит их доверие и поможет сформировать репутацию ответственной компании.
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