Новые старые бизнес-процессы

Количество входящих звонков на виртуальную АТС неограниченно, в отличие от обычной АТС. Значит, ваш номер никогда не будет занят. Входящие звонки можно адресовать именно тому сотруднику, который способен решить возникшую у клиента проблему. Если такой сотрудник не в офисе, звонок можно перекинуть на мобильный: технология работает по всему миру, без привязки к месту. Если же и с мобильного сотрудник не ответит, клиент может оставить голосовое сообщение. Менеджер найдет в базе пропущенный входящий и перезвонит. Система может быть интегрирована с CRM, и для улучшения качества сервиса звонки можно записывать.