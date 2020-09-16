Новые старые бизнес-процессы

Новые старые бизнес-процессыЧетыре вещи, о которых предпринимателю можно больше не беспокоиться
Любой бизнес сталкивается с необходимостью решать задачи, не связанные прямо с основной деятельностью: исследования потребителей, реклама и продажи, техническая поддержка, клиентский сервис, контроль качества — непрофильные бизнес-процессы требуют больших ресурсов и вовлеченности. Доверив такие задачи технологиям, можно просто перестать тратить на них время и силы и получить порой неожиданные результаты. Посмотрим, как цифровые сервисы меняют сегодня привычки бизнеса.
Продвижение в точках продаж
Бизнес давно свыкся с «рекламной слепотой» потребителя. Казалось бы, общеизвестный факт: люди не замечают рекламу в перенасыщенном информационном потоке. Так ли это на самом деле? Да, если реклама не адресована человеку лично.
Но трудно не заметить рекламный носитель, который понимает, кто перед ним, и показывает сообщение адресно. И такие носители существуют: умная реклама «Ростелекома» позволяет обратиться непосредственно к каждому, кто остановит взгляд на устройстве. Алгоритм распознает человека перед экраном и показывает рекламу в зависимости от его пола и возраста. Такие носители в значительной степени решают проблему «рекламной слепоты». Например, в супермаркетах цифровые экраны привлекают внимание 8 из 10 покупателей.
Прямая реклама — лишь одно из применений технологии. По данным «Ростелекома», интерактивное меню на цифровых экранах в кафе и ресторанах увеличивает число импульсных покупок на 80 %. Устройства повышают средний чек, узнаваемость, вероятность повторной покупки и повышают скорость обслуживания. Четыре из пяти клиентов «Ростелекома» отмечают увеличение выручки до 30 % после внедрения цифровых экранов.
Экранами можно централизованно управлять из личного кабинета. Здесь можно не только настроить таргетинг, но, к примеру, увидеть и проанализировать результаты рекламной кампании, что само по себе не всегда легко осуществимо, если использовать классические рекламные носители. Функции платформы легко подстраиваются под требования бизнеса: можно использовать готовые шаблоны или заказать индивидуальные проекты.
Организация колл-центра
Клиент всегда прав, и особенно он прав, когда уходит к конкурентам, поскольку не смог с вами связаться.
Организация классического колл-центра с собственной АТС — дорогая и технически нетривиальная задача. Она требует больших расходов на помещение, технику и обслуживание. Виртуальная АТС «Ростелекома» позволит вашему бизнесу обойтись без физического колл-центра, но всегда оставаться на связи с клиентами.
Количество входящих звонков на виртуальную АТС неограниченно, в отличие от обычной АТС. Значит, ваш номер никогда не будет занят. Входящие звонки можно адресовать именно тому сотруднику, который способен решить возникшую у клиента проблему. Если такой сотрудник не в офисе, звонок можно перекинуть на мобильный: технология работает по всему миру, без привязки к месту. Если же и с мобильного сотрудник не ответит, клиент может оставить голосовое сообщение. Менеджер найдет в базе пропущенный входящий и перезвонит. Система может быть интегрирована с CRM, и для улучшения качества сервиса звонки можно записывать.
Что важно: для подключения не нужно приобретать дополнительное оборудование — с виртуальной АТС задачу по маршрутизации вызовов берёт на себя оператор, а вы получаете готовый звонок через Интернет. Звонки можно принимать на телефон, компьютер или планшет. Услуга легко масштабируется вместе с вашим бизнесом.
В общем, если в вашей компании есть отдел продаж, филиальная сеть, служба поддержки или удаленные сотрудники (что особенно актуально в 2020 году), без виртуальной АТС не обойтись. По оценке экспертов, с помощью виртуальной АТС магазин автозапчастей может увеличить количество обрабатываемых заказов на треть, турфирма — повысить конверсию на 45 %, а сеть автосервисов — получить на 15% больше чистой прибыли.
Охрана и контроль качества
Давно прошли времена, когда для организации видеонаблюдения нужно было отдельное помещение с десятком телевизоров и специальная смена охранников. Сегодня видеонаблюдение переехало в «облако». Видеонаблюдение для бизнеса компании «Ростелеком » стоит от 200 рублей в месяц, при этом позволяет сэкономить на оборудовании, а посмотреть трансляцию с камеры можно из любой части мира.
Специалисты оператора берут на себя все работы по установке и настройке системы: помогут выбрать нужный тип камер и модификацию объектива, подскажут, где лучше всего разместить устройства в помещении, чтобы не было ложных срабатываний по определённым триггерам. Также они проконсультируют заказчика по возможным вариантам питания и способу монтажа камер в конкретном зале.
Систему можно настроить так, чтобы она сама оповещала владельца о непорядке по SMS, с помощью пуш-уведомления или по электронной почте.
Возможности системы видеонаблюдения «Ростелекома» не ограничиваются обнаружением «несунов» на складе. Ее можно применять для решения задач, не связанных с безопасностью. К примеру, анализ данных с камер на производстве поможет увидеть слабые места производственных цепочек, понять, где сотрудники ошибаются, оптимизировать эти процессы и улучшить качество продуктов и сервисов. Видеонаблюдение с модулем контроля присутствия может автоматически фиксировать приход и уход сотрудников. Качество обслуживания клиентов в торговом зале можно улучшить с помощью модуля контроля длины очереди, можно даже помогать посетителям находить потерянные вещи с помощью модуля обнаружения предметов.
Область применения умных камер ограничена, в сущности, только фантазией предпринимателя. При желании видеонаблюдение может стать даже рекламным инструментом. Чтобы привлечь покупателей в магазин, можно запускать прямые трансляции промо-акций или показывать новый товар на полке.
Исследование потребителей
Качественный доступ в Интернет побуждает посетителей задержаться подольше, заказать лишнюю чашку кофе, повышая средний чек заведения. А еще благодаря Wi-Fi-сети для гостей компания может получить выгоду с помощью рекламы и Wi-Fi-аналитики. Один из цифровых продуктов «Ростелекома» как раз предлагает такие решения.
Современная Wi-Fi-сеть — это больше, чем просто доступ в Интернет. Это ваша собственная рекламная платформа и мощный инструмент для анализа поведения клиентов. С помощью анкет для посетителей на стартовой странице можно составить портрет клиентской базы, отделить лояльных потребителей от новых клиентов, сравнить показатели между несколькими площадками и отследить изменения в поведении людей.
Рекламная платформа Wi-Fi позволяет проводить рекламные акции специально для подключенных к Wi-Fi-сети гостей, собирать статистику и анализировать вовлеченность. Все это — без привычных затрат на производство и размещение печатной рекламы.
Через выделенную сеть для внутреннего пользования ваши продавцы могут проверять наличие товара на складе, официанты — отправлять заказ на кухню, не отходя от столика. А кассовый терминал больше не останется без связи с банком.
Не все технологии кажутся фантастикой. Когда технологическая инновация становится массовой, она перестает привлекать внимание. Однако именно такие технологии, проверенные, надежные и доступные, могут стать настоящей находкой для бизнеса, который стремится к эффективному развитию.