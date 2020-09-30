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«Визари»: единая цифровая платформа для комплексной автоматизации бизнеса

Цифровая трансформация – основной вектор развития компаний, которые хотят оставаться конкурентоспособными в современном мире и своей отрасли. Сегодня, по данным опросов, более 70% компаний в мире уже работают над оцифровкой внутренних бизнес-процессов, но только единицам удается провести ее успешно. Это не значит, что преобразования — пустая и неэффективная трата времени. Для успешной реализации цифровой трансформации следует ставить четкие, измеримые цели, готовить план реализации, представлять, как изменения будут влиять на смежные бизнес-процессы. Постановка целей помогает понять, где запускать изменения, чтобы компания не отклонилась от основного направления и выявить цепочку процессов, которую необходимо улучшить, проведя комплексный анализ существующей инфраструктуры. Значимую роль в данном процессе также играет выбор программного продукта — автоматизированного решения, которое позволит осуществить план информатизации   в кратчайшие сроки и максимально повысить эффективность процессов, сократив возможные издержки.

Одним из таких решений на российском ИТ-рынке является Платформа «Визари», вобравшая опыт десятков крупных проектов и хорошо зарекомендовавшая себя в работе с отечественными компаниями и организациями из различных отраслей.

Платформа «Визари» –индустриальное решение для создания, развития и преобразования цифровой инфраструктуры государственных органов власти, крупных и средних предприятий.

Видеопрезентация цифровой трансформации с «Визари» 

Модульная архитектура Платформы позволяет в короткие сроки сформировать единое информационное пространство организации и комплексно автоматизировать сквозные бизнес-процессы путем «припайки» набора определенных программных компонентов, конфигураций и настроек.

Разработчиком Платформы «Визари» выступает Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика»*, специалисты которого имеют многолетний опыт разработки, внедрения и сопровождения отказоустойчивых и высокопроизводительных информационных систем.

В 2018 году Платформа «Визари» была официально включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что стало основой для дальнейшего наращивания портфеля успешных внедрений и реализации новых проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Основные достоинства Платформы «Визари»:

  •   Соответствие всем актуальным требованиям российского законодательства в области разработки ИТ-решений;

  • Масштабируемость, позволяющая в короткие сроки проводить обновления, модернизацию и быструю трансформацию структур системы;

  • Микросервисная архитектура, обеспечивающая гибкую настройку, универсальность и высокую надежность в работе;

  • Встроенные интеллектуальные компоненты для поддержки принятия решения;

  • Использование современного технологического стека (.NET Core 3.1, СУБД Postgres Pro, абстракция от ОС и т.д.);

  • Наличие большого числа вспомогательных модулей, позволяющих оптимизировать работу Заказчика;

  • Гибкая лицензионная политика по распространению ПО;

  • Web-ориентированность, обеспечивающая доступ к системе с любого компьютера и мобильного устройства;

  • Отсутствие ограничений на количество пользователей и подключений;

  • Значительный опыт реализации различных информационных систем, в том числе в рамках реализации «Cуперсервисов»;

  • Обеспечение защиты персональных данных и иной конфиденциальной информации.

Автоматизация бизнес-процессов и документооборота

Решения на Платформе «Визари» в области автоматизации бизнес-процессов позволяют проводить настройку и исполнение процессов разной сложности, вести их мониторинг, а также на базе системы формируется единое информационное пространство для взаимодействия сотрудников предприятия.

Платформа предоставляет полный контроль над документооборотом в организации, помогает наладить оперативное предоставление актуальной информации для всех участников бизнес-процессов и ускорить обработку различных видов документации. Для максимально эффективной работы по мониторингу, сбору, унификации, контролю и согласованию всех данных в системе реализован конструктор бизнес-процессов с использованием технологии Workflow. Конструктор позволяет проектировать регламентированные процессы через интуитивно-понятный web-интерфейс и минимизировать зависимость заказчика от разработчика, способствуя существенному сокращению расходов на дальнейшую кастомизацию решения.

Управление проектами, портфелями и программами

Система управления проектами на базе Платформы «Визари» является современным инструментом поддержки проектного управления в организациях различных сфер деятельности. Система позволяет организовать полный цикл процесса управления проектом или портфелем проектов с учетом актуальной нормативной базы и индивидуальных особенностей бизнес-процессов предприятия. Решение позволяет систематизировать большой стек данных, связанных с реализацией проектов, а также формировать календарно-сетевые графики для учета плановых и фактических задач.

Интеллектуальная аналитика данных

Комплексное решение на Платформе «Визари» для сбора и обработки отчетности — удобный инструмент для формирования многоуровневой отчетности с неограниченным количеством вложенностей. Автоматическая обработка больших данных, построение на их основе наглядных аналитических сводок при помощи набора предустановленных дашбордов, адаптированных под потребности заказчика, позволяет руководству иметь круглосуточный доступ к актуальным данным и ключевым показателям организации.

Геоинформационный компонент

Технологии ГИС в рамках Платформы предоставляют более эффективный, удобный и быстрый подход к анализу проблем и решению задач, стоящих перед конкретной организацией.  Компонент ГИС содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации географической (пространственной) информации, позволяя автоматизировать процедуру бизнес-анализа, прогнозирования и планирования.

Средство дистанционной коммуникации

Встроенный модуль видеоконференцсвязи позволяет создавать виртуальные переговорные комнаты для онлайн-конференции, презентаций и совещаний. Сервис включает в себя видео и аудио-звонки, чат и календарь для эффективного взаимодействия «удаленных» сотрудников, клиентов и партнеров.

 Преимуществами решения перед конкурентами являются простота интеграции, кросс-платформенность, возможность подключения большого количества пользователей, а также гибкая система лицензирования. Решение web-ориентированно, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия.

No-code и Low-code

Применение No-code и Low-code технологий при настройке процессов позволяет минимизировать зависимость заказчика от разработчика решения и существенно сократить расходы на доработку системы в будущем. В Платформе реализован ряд интерактивных конструкторов и инструментов, позволяющих создавать и редактировать различные элементы и инстурменты конечного программного решения, разрабатывая их с нуля (парой кликов) или используя набор готовых шаблонов. Напр., инструмент автоматической кодогенерации позволяет заказчику самостоятельно настраивать решение при изменении регламентов или поступлении новых запросов от пользователей непосредственно через веб-интерфейс, тем самым оптимизируя временные затраты и экономя бюджетные средства на цифровизацию.  

Интуитивно понятные инструменты ИИ

Применение инструментов искусственного интеллекта, основанных на методиках глубокого обучения, помогает анализировать огромный поток структурированных и неструктурированных данных, многократно повысить скорость реакции системы, сохранять и тиражировать знания, предсказывать поведение, а также экономить ресурсы за счёт перекладывания рутинных операций на ИИ.

Функционал искусственного интеллекта представлен в Платформе в виде простых и понятных пользователю инструментов, при помощи которых можно настраивать новые модели предиктивной аналитики, запускать обучение, а также получать актуальные данные для принятия оптимальных решений.

Опыт

Производительность и функциональные возможности позволяют использовать «Визари» как основу для цифровой трансформации предприятия любого масштаба. К настоящему времени на базе платформы «Визари» реализовано более 100 проектов для федеральных и региональных органов власти, а также крупных коммерческих компаний.

Заказчиками платформы являются Минэкономразвития России, Минспорт России, Минообороны России, Минпромторг России, Минкомсвязь России, Агентство инноваций города Москвы, ГБУ МО «Мосавтодор», Общероссийский народный фронт и другие организации. Более 10 лет на базе Платформы создаются системы, которые используют в своем бизнесе крупные производственные предприятия,  представители нефтегазовой и энергетической отраслей, логистические и телекоммуникационные компании, а также предприятия других отраслей. Платформа выступила в качестве технологической базы для 12 государственных проектов федерального масштаба.

«Высокая эффективность в организации бизнес-процессов, экономия затрат, комфортные условия для работы и высокая безопасность при использовании информации – это то, что получает компания-заказчик с переходом на российскую платформу “Визари”» — отметил исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика» Роман Дзвинко. 

*Компания заняла 7-е место в рейтинге крупнейших поставщиков для анализа данных за 2019 год по версии аналитического портала Cnews.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных