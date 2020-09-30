«Визари»: единая цифровая платформа для комплексной автоматизации бизнеса
Цифровая трансформация – основной вектор развития компаний, которые хотят оставаться конкурентоспособными в современном мире и своей отрасли. Сегодня, по данным опросов, более 70% компаний в мире уже работают над оцифровкой внутренних бизнес-процессов, но только единицам удается провести ее успешно. Это не значит, что преобразования — пустая и неэффективная трата времени. Для успешной реализации цифровой трансформации следует ставить четкие, измеримые цели, готовить план реализации, представлять, как изменения будут влиять на смежные бизнес-процессы. Постановка целей помогает понять, где запускать изменения, чтобы компания не отклонилась от основного направления и выявить цепочку процессов, которую необходимо улучшить, проведя комплексный анализ существующей инфраструктуры. Значимую роль в данном процессе также играет выбор программного продукта — автоматизированного решения, которое позволит осуществить план информатизации в кратчайшие сроки и максимально повысить эффективность процессов, сократив возможные издержки.
Одним из таких решений на российском ИТ-рынке является Платформа «Визари», вобравшая опыт десятков крупных проектов и хорошо зарекомендовавшая себя в работе с отечественными компаниями и организациями из различных отраслей.
Платформа «Визари» –индустриальное решение для создания, развития и преобразования цифровой инфраструктуры государственных органов власти, крупных и средних предприятий.
Модульная архитектура Платформы позволяет в короткие сроки сформировать единое информационное пространство организации и комплексно автоматизировать сквозные бизнес-процессы путем «припайки» набора определенных программных компонентов, конфигураций и настроек.
Разработчиком Платформы «Визари» выступает Научно-производственный центр «БизнесАвтоматика»*, специалисты которого имеют многолетний опыт разработки, внедрения и сопровождения отказоустойчивых и высокопроизводительных информационных систем.
В 2018 году Платформа «Визари» была официально включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, что стало основой для дальнейшего наращивания портфеля успешных внедрений и реализации новых проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
Основные достоинства Платформы «Визари»:
Соответствие всем актуальным требованиям российского законодательства в области разработки ИТ-решений;
Масштабируемость, позволяющая в короткие сроки проводить обновления, модернизацию и быструю трансформацию структур системы;
Микросервисная архитектура, обеспечивающая гибкую настройку, универсальность и высокую надежность в работе;
Встроенные интеллектуальные компоненты для поддержки принятия решения;
Использование современного технологического стека (.NET Core 3.1, СУБД Postgres Pro, абстракция от ОС и т.д.);
Наличие большого числа вспомогательных модулей, позволяющих оптимизировать работу Заказчика;
Гибкая лицензионная политика по распространению ПО;
Web-ориентированность, обеспечивающая доступ к системе с любого компьютера и мобильного устройства;
Отсутствие ограничений на количество пользователей и подключений;
Значительный опыт реализации различных информационных систем, в том числе в рамках реализации «Cуперсервисов»;
Обеспечение защиты персональных данных и иной конфиденциальной информации.
Автоматизация бизнес-процессов и документооборота
Решения на Платформе «Визари» в области автоматизации бизнес-процессов позволяют проводить настройку и исполнение процессов разной сложности, вести их мониторинг, а также на базе системы формируется единое информационное пространство для взаимодействия сотрудников предприятия.
Платформа предоставляет полный контроль над документооборотом в организации, помогает наладить оперативное предоставление актуальной информации для всех участников бизнес-процессов и ускорить обработку различных видов документации. Для максимально эффективной работы по мониторингу, сбору, унификации, контролю и согласованию всех данных в системе реализован конструктор бизнес-процессов с использованием технологии Workflow. Конструктор позволяет проектировать регламентированные процессы через интуитивно-понятный web-интерфейс и минимизировать зависимость заказчика от разработчика, способствуя существенному сокращению расходов на дальнейшую кастомизацию решения.
Управление проектами, портфелями и программами
Система управления проектами на базе Платформы «Визари» является современным инструментом поддержки проектного управления в организациях различных сфер деятельности. Система позволяет организовать полный цикл процесса управления проектом или портфелем проектов с учетом актуальной нормативной базы и индивидуальных особенностей бизнес-процессов предприятия. Решение позволяет систематизировать большой стек данных, связанных с реализацией проектов, а также формировать календарно-сетевые графики для учета плановых и фактических задач.
Интеллектуальная аналитика данных
Комплексное решение на Платформе «Визари» для сбора и обработки отчетности — удобный инструмент для формирования многоуровневой отчетности с неограниченным количеством вложенностей. Автоматическая обработка больших данных, построение на их основе наглядных аналитических сводок при помощи набора предустановленных дашбордов, адаптированных под потребности заказчика, позволяет руководству иметь круглосуточный доступ к актуальным данным и ключевым показателям организации.
Геоинформационный компонент
Технологии ГИС в рамках Платформы предоставляют более эффективный, удобный и быстрый подход к анализу проблем и решению задач, стоящих перед конкретной организацией. Компонент ГИС содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации географической (пространственной) информации, позволяя автоматизировать процедуру бизнес-анализа, прогнозирования и планирования.
Средство дистанционной коммуникации
Встроенный модуль видеоконференцсвязи позволяет создавать виртуальные переговорные комнаты для онлайн-конференции, презентаций и совещаний. Сервис включает в себя видео и аудио-звонки, чат и календарь для эффективного взаимодействия «удаленных» сотрудников, клиентов и партнеров.
Преимуществами решения перед конкурентами являются простота интеграции, кросс-платформенность, возможность подключения большого количества пользователей, а также гибкая система лицензирования. Решение web-ориентированно, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия.
No-code и Low-code
Применение No-code и Low-code технологий при настройке процессов позволяет минимизировать зависимость заказчика от разработчика решения и существенно сократить расходы на доработку системы в будущем. В Платформе реализован ряд интерактивных конструкторов и инструментов, позволяющих создавать и редактировать различные элементы и инстурменты конечного программного решения, разрабатывая их с нуля (парой кликов) или используя набор готовых шаблонов. Напр., инструмент автоматической кодогенерации позволяет заказчику самостоятельно настраивать решение при изменении регламентов или поступлении новых запросов от пользователей непосредственно через веб-интерфейс, тем самым оптимизируя временные затраты и экономя бюджетные средства на цифровизацию.
Интуитивно понятные инструменты ИИ
Применение инструментов искусственного интеллекта, основанных на методиках глубокого обучения, помогает анализировать огромный поток структурированных и неструктурированных данных, многократно повысить скорость реакции системы, сохранять и тиражировать знания, предсказывать поведение, а также экономить ресурсы за счёт перекладывания рутинных операций на ИИ.
Функционал искусственного интеллекта представлен в Платформе в виде простых и понятных пользователю инструментов, при помощи которых можно настраивать новые модели предиктивной аналитики, запускать обучение, а также получать актуальные данные для принятия оптимальных решений.
Опыт
Производительность и функциональные возможности позволяют использовать «Визари» как основу для цифровой трансформации предприятия любого масштаба. К настоящему времени на базе платформы «Визари» реализовано более 100 проектов для федеральных и региональных органов власти, а также крупных коммерческих компаний.
Заказчиками платформы являются Минэкономразвития России, Минспорт России, Минообороны России, Минпромторг России, Минкомсвязь России, Агентство инноваций города Москвы, ГБУ МО «Мосавтодор», Общероссийский народный фронт и другие организации. Более 10 лет на базе Платформы создаются системы, которые используют в своем бизнесе крупные производственные предприятия, представители нефтегазовой и энергетической отраслей, логистические и телекоммуникационные компании, а также предприятия других отраслей. Платформа выступила в качестве технологической базы для 12 государственных проектов федерального масштаба.
«Высокая эффективность в организации бизнес-процессов, экономия затрат, комфортные условия для работы и высокая безопасность при использовании информации – это то, что получает компания-заказчик с переходом на российскую платформу “Визари”» — отметил исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика» Роман Дзвинко.
*Компания заняла 7-е место в рейтинге крупнейших поставщиков для анализа данных за 2019 год по версии аналитического портала Cnews.