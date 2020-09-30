«Визари»: единая цифровая платформа для комплексной автоматизации бизнеса

Цифровая трансформация – основной вектор развития компаний, которые хотят оставаться конкурентоспособными в современном мире и своей отрасли. Сегодня, по данным опросов, более 70% компаний в мире уже работают над оцифровкой внутренних бизнес-процессов, но только единицам удается провести ее успешно. Это не значит, что преобразования — пустая и неэффективная трата времени. Для успешной реализации цифровой трансформации следует ставить четкие, измеримые цели, готовить план реализации, представлять, как изменения будут влиять на смежные бизнес-процессы. Постановка целей помогает понять, где запускать изменения, чтобы компания не отклонилась от основного направления и выявить цепочку процессов, которую необходимо улучшить, проведя комплексный анализ существующей инфраструктуры. Значимую роль в данном процессе также играет выбор программного продукта — автоматизированного решения, которое позволит осуществить план информатизации в кратчайшие сроки и максимально повысить эффективность процессов, сократив возможные издержки.