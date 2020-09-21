Фактор страха российских МСП

Механизмы толлинговых контрактов для МСП. Одна из ключевых нагрузок для развития проектной деятельности для бизнеса – оборотный капитал. Во многих предприятиях оборотные средства покрывают три, а то и до шести месяца работы бизнеса — при работе по контрактам с госкорпорациями. Это много для малых и средних предприятий. Особенно это характерно для предприятий, работающих на государственных контрактах и проектах государственных компаний, где штрафные меры по срыву контрактов губительны для МСП. Необходимы усилия по снижению оборотной нагрузки бизнеса. МСП должны сосредоточиться на создании качественно новых основных фондов и обеспечении рабочих мест, а не финансировании государства. Для этого предлагаю создать программу стимулирования заключения контрактов с давальческим сырьем для субъектов МСП. Это снизит объем задействованных оборотных краткосрочных кредитов. То есть когда материалы, принятые субъектом МСП от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции. Получается огромная экономия на оборотном капитале для МСП. Эту функцию должны взять на себя госкорпорации или крупный бизнес.