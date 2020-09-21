Фактор страха российских МСП
Индекс волатильности, или как его еще называют «Индекс страха» в марте 2020 года имел максимальное из всех наблюдаемых значений – почти 80 пунктов. В свое время кризис 2008/2009 годов также оставил свою отметку в экстремуме функции страха на мировых рынках. Тогда значение составило всего лишь чуть более 60 пунктов. В оба периода страх короткий, но интенсивный. Как и 10 лет назад, рынок капиталов – генератор этого «индекса страха» – транслировал настроения среди инвесторов и финансовых институтов на всю мировую экономику. Затраты на создание основных фондов и рабочих мест обрушились. Население и корпоративный сектор вслед за этим сократили потребление. Особенно, в сегменте товаров длительного пользования.
Начала расти неопределенность. Экономика инвестиций все больше перетекает в психологию. Энтропия системы неуклонно стремится к нулю. В таких ситуациях происходит концентрация на негативных ожиданиях происходящего. Зарождается лавинообразное падение. И основу падения составляют именно капиталы, работающие на короткой и средней длине – малый и средний бизнес.
Мировой объем инвестиций более 32 трлн USD, из которых более 14 – прямые инвестиции в создание основных фондов. На протяжении нескольких лет мировая экономика готовилась к циклическому кризису, который обычно выражается в обвале котировок ключевых рынков и массовой заморозке инвестиционных программ. В 2020 году, по ожиданиям аналитиков, и должно было произойти торможение мировых рынков. Конец эпохи очередной «длинной волны» экономики ознаменовался бы торможением капиталов. Вероятно, значительным, но предсказуемым падением индексов.
Мир ожидал снижение инвестиций в несколько процентных пунктов. Некоторые даже говорили о 10-12%. Но случился локальный обвал в десятки процентов. COVID19 пронесся по всем рынкам. Такого не ожидал никто.
Российская экономика не исключение. Рынки обвалились практически синхронно с мировыми. Вся модель экономики России вошла в режим вынужденного испытания устойчивости.
Для России характерно следующие пропорции в создании валового внутреннего продукта: государство – 30%; крупный бизнес, государственные компании и корпорации – 50%; МСП – 20%.
Крупный бизнес, государственные компании и корпорации работают на длинных дистанциях, а их бизнес-модель давно настроена на нивелирование коротких воздействий. Государство имеет множество инструментов сохранения устойчивости, а российская практика формирования государственных накоплений позволяет реализовывать модель «резервного инвестора». Эти категории капиталов формируют более 17 трлн инвестиций в основной капитал в России.
Доля сотрудников крупных компаний и корпораций (250+ сотрудников) в России составляет около 60% от всех трудоустроенных в частном секторе экономики. Для сравнения, в США цифры аналогичны – около 58%, Великобритания – 47%, Япония – 46%.
Что же МСП?
Микробизнес (1-9 сотрудников): Россия около 2%, США – 11%, Великобритания — 17%, Япония — 13%.
Все прочие – самозанятые.
Средний бизнес (50-249 сотрудников): Россия около 25%. США – 15%, Великобритания – 15%, Япония – 22%.
Все прочие – самозанятые.
Крупные компании и корпорации (вкл. госкорпорации) во всех экономических парадигмах отвечают за капиталы и их устойчивое вовлечение в экономику. Малый и средний бизнес, как элемент более быстрого экономического восприятия, формирует инновации, прогресс, новые технологические решения, внедренческие процессы. Микробизнес является инструментом взращивания человеческого капитала.
Обращая внимания на пропорции числа занятых в экономике, можно сделать вывод, что мы близки к мировым лидерам экономики. Сильный перекос ощущается именно в части микропредприятий и малого бизнеса.
В российской экономике самая неустойчивая часть предпринимательского сообщества – МСП, работающие на коротких деньгах. В этом ослаблении мировых рынков малый и средний бизнес экстремально быстро впитал «индекс страха». В России 6 млн субъектов МСП, из которых около 16 тыс. – средний бизнес, более 223 тыс. – малый бизнес. Прочие – микробизнес. Чем меньше бизнес – тем больше влияние неопределенности.
Очевидно, что стоит обратить внимание на микро- и малый бизнес. Вложения и программы, направленные на развитие человеческого капитала, помогут трансформировать баланс. Главными драйверами этого являются поддержка предпринимательской инициативы, венчурное инвестирование, региональные программы по развитию человеческих ресурсов, а также городская экономика.
Малое и среднее предпринимательство (МСП) является неотъемлемой частью экономической жизни любого государства, которое играет в ней несомненно одну из самых важных ролей, и Российская Федерация не является исключением.
Субъекты МСП вносят существенный вклад в поддержание экономического роста, обеспечение занятости населения, расширение потребительского сектора, а также насыщение рынка товарами и услугами.
В России доля предпринимателей традиционно невысока, но при этом они выполняют важнейшие функции в экономике, обеспечивая региональное развитие, устойчивую занятость населения, предоставляя потребителям доступ к широкому спектру товаров и услуг.
К сожалению, динамика числа субъектов МСП в России сокращается вот уже 4-й год подряд. Причины этому, как мне кажется, кроются в том, что отсутствует системная поддержка предпринимательской активности малого и среднего бизнеса. В частности, можно перечислить множество барьеров, влияние которых одновременно оказывают тормозящее воздействие на экономику МСП:
- Институты развития, фактически, превратились в кредиторов;
- Малый и средний бизнес не имеет достаточных залоговых инструментов для покрытия рисков кредитора;
- Бизнес не знает, как представить проект в банк или на субсидию;
- Большая доля отказов в финансировании проекта по причине непроработанности «нулевой фазы» проекта;
- Бизнес путается в разнообразии мер поддержки;
- Бизнес не знает всю механику инвестиций (гарантии, отлагательные условия, пояснительные записки и пр.);
- Стратегии носят декларативный характер и бизнесу не всегда ясно долгосрочное развитие;
- Бизнес ждет, что регион разделит или поможет привлечь тех, кто разделит часть затрат на проект;
- Банки не вовлечены в инвестиционный процесс. Инструменты проектного финансирования развиты слабо;
- Региональный бизнес совсем слабо понимает перспективы реализации механизмов ГЧП;
- Низкий уровень использования цифровых технологий: 80% компаний их не внедряли, а 50% всех компаний и не планируют;
- Высокая степень износа основных средств (более 80% по отдельным видам деятельности);
Равно с этим в посланиях Президента Российской Федерации сформулированы четкие ориентиры национальных целей развития российской экономики до 2024 года. В частности, необходимо достичь доли вклада МСП 32,5% в структуре ВВП России, обеспечить занятость на уровне 25 млн человек в сегменте МСП, а также увеличить до 10% долю МСП в объемах российского экспорта товаров и услуг. Для достижения таких показателей, неопровержимо, необходимы коренные трансформации российского сегмента МСП:
- Руководители субъектов МСП должны почувствовать уверенность в завтрашнем дне и готовность инвестировать время, силы и ресурсы в развитие своих компаний с расчетом на долгосрочную перспективу;
- Государственная поддержка должна обеспечить решение ключевых проблем, которые МСП не могут решить самостоятельно и стимулировать развитие МСП в наиболее востребованных или же в наиболее эффективных направлениях;
- Российские МСП встроены в глобальные производственные цепочки и экосистемы крупнейших компаний России и мира и демонстрируют высокую конкурентоспособность на базе своей специализации и сильных сторон;
- Российские МСП интегрированы в цифровую среду и используют ее ключевые преимущества;
Первооснова замедления экономической и инвестиционной активности российского сегмента МСП лежит в сфере отсутствии у представителей МСП предопределенности в среднесрочной перспективе. Предиктивность долгосрочного развития и вовсе скрыта за туманностью системных барьеров и склонности российской экономики к крупным и инфраструктурным проектам. Такой вывод косвенно подтверждается Счетной палаты Российской Федерации, которая завершила первый этап проверки эффективности деятельности ряда институтов развития, в том числе по реализации задач и достижению результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По мнению аудиторов Счетной палаты, в деятельности этих институтов развития отсутствует программы развития на долгосрочный период. Хотя это было им предопределено в соответствие с целями Указа Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 года. Таким образом, координация поддержки МСП сегодня происходит в отсутствие внутренних документов долгосрочного планирования. ЦЭР.РФ еще в мае 2020 года, в самый пик пандемии, понимания что субъектам МСП нужно будет искать новые рынки и защищать текущие, предлагал активно заняться стратегическим видением.
Как достичь достижения показателей, сформулированных Президентом России Владимиром Путиным? Какие нововведения и дополнительные меры необходимы для МСП?
Во-первых, ЦЭР.РФ предлагает увеличить долю МСП в госзаказе до 32,5%. В конечном итоге это позволит достичь целевой доли малого бизнеса в экономике, которая определена национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.
Во-вторых, давно назрела необходимость в создании единой опорной финансовой платформы МСП. Это должна быть доверительная система –ГИС МСП, где субъект МСП платит налоги, оставляет свои конфиденциальные данные и получает полную проактивную навигацию с подсказками по продуктам и мерам поддержки, а также обучению.
Логично – что заказчиком новой платформы должен быть по сути триумвират в лице ФНС, Минэкономразвития и возможно, Банка России с целью получения доступа ком всем ресурсам БКИ, а также иметь возможность обезличить в системе все банки, собрав лишь лучшие продуктовые предложения. Доверительная платформа позволит применять инструменты транзакционного скоринга с обогащением всей доступной информацией. Это не про риски, а про все возможности для субъектов МСП (система на основании ИНН должна сформировать полное досье в онлайн-режиме и подсказать предпринимателю нужные конкурсы, вероятности победы, просчитать и покрыть кассовые разрывы и т.д).
Одной из основной функцией станет подача в режиме онлайн заявления на регистрацию бизнеса и открытие расчётного счета на сайте ЕПГУ или цифрового банка МСП. Одним из ключевых элементов функционирования платформы станет автоматическое создание заявки на кредит с онлайн подгрузкой необходимых данных от ФНС, Росреестра и других органов власти. Для этого в качестве измерения эффективности поддержки необходимо применять следующие показатели, в числе которых увеличение показателей выручки и прибыли компаний, объем и количество предоставленных мер поддержки, скорость их предоставления, а также объем и количество финансовых продуктов банков, суммарное время, проведенное предпринимателями на портале.
В-третьих, необходимы комплексные меры по инвестиционному ускорению МСП. Как и в целом для России МСБ осуществляет инвестиции в основной капитал. Сегодня, определенно, нельзя говорить, что такие затраты велики. Сегодня средневзвешенные инвестиции для СРЕДНЕГО бизнеса 35 млн рублей, МАЛЫЙ 2,75 млн рублей, МИКРОБИЗНЕС 168 тыс. рублей. Именно это характерно для российского МСП. Малый и средний бизнес уже сегодня формирует национальный ВВП в объеме около 21%, что соответствует значениям 21,7 трлн рублей. При этом инвестиционная активность МСП катастрофически ниже общероссийских параметров. Всего 1,9 трлн рублей. Это чуть меньше 9% формируемого субъектами МСП ВВП.
- РОССИЯ: 17,8% инвестиций в создаваемом ВВП;
- МСП: 9% инвестиций в создаваемом малыми и средними предприятиями ВВП.
МСП создают инвестиции в основные фонды лишь на 10% от общероссийского уровня. Более 90% основных фондов – это инфраструктурные, государственные инвестиции и вложения крупного бизнеса. Со временем произойдет вымывание МСП. Картина должна меняться. Инвестиции МСП должны перестать быть догоняющими.
Инвестиции и долгосрочное развитие России формируется и будет формироваться за счет крупных и инфраструктурных инвестиций. Крупные предприятия и проекты с долгим сроком окупаемости – вот, что будет все больше характерно для экономики России. Малому и среднему бизнесу станет сложнее проникать в экономические процессы субъектов РФ. Нужны меры не просто по стимулированию МСП, а структурное изменение по вовлечению капиталов в проекты МСП.
В предыдущие 5 лет российские проекты потребили более 78 трлн рублей инвестиций. В Посланиях Президента РФ сформулированы ориентиры для достижения доли инвестиций в ВВП России – 25% к 2024 году. Для этого следующие 5 лет придется вложить уже 141 трлн рублей. России требуется удвоение усилий по проникновению механизмов фондирования проектов.
Такое же характерно и для предприятий МСП. Только в этом случае следует учитывать национальные цели, озвученные в параметрах национальных проектов. А именно, доля МСП в ВВП – 32,5%. То есть, помимо наращивания инвестиций МСП, придется наращивать их присутствие в ВВП в 1,5 раза. Что это значит на цифрах? Сегодня это 1,9 трлн рублей. А придется к 2024 году обеспечить 4 трлн рублей инвестиций в проекты малого и среднего бизнеса. И это только органический рост. Стоит помнить про дисбаланс МСП и крупного бизнеса. Для выравнивания скорости накопления инвестиций МСП и скорости накопления инвестиции в России 4 трлн придется дополнительно нарастить до 8 трлн рублей капиталовложений.
Именно это является ориентиром – 8 трлн инвестиций МСП в будущее развитие России с 2020 года по 2024 год — а это новые рабочие места, запуск новых производств, налоговые отчисления.
Выходит, что помимо удвоения мер поддержки и софинансирования МСП требуется еще ряд форсирующих инструментов. Что именно предполагается?
Как уже отмечалось, в экономике чувствуется преобладание крупных (от 500 млн) и инфраструктурных (от 1 млрд) инвестиций. Что им свойственно? Способность справляться с длинными деньгами. Именно это один из тормозов развития МСП – бизнес просто не способен «вытянуть» длинную окупаемость. Это связано и с неспособностью обслуживать большие ставки, и относительно короткие жизненные циклы, и «рваная» рентабельность бизнеса, и кабальные условия от поставщиков. Что нужно для изменения ситуации? Предложения направлены на обсуждение мер по вовлечению капиталов МСП в инвестиции, удлинение денег бизнеса, частичному участию в инфраструктурных и социальных проектах.
Помимо удвоения действующих мер поддержки, кастомизации этих мер, их адаптации на основе анализа достижения социально-экономического эффекта, мои предложения:
- Необходимо формирование региональных альбомов типовых (модельных) проектов для субъектов МСП;
- Необходимо развитие программы толлинговых контрактов для МСП;
- Необходимы меры по применению синтетической модели участия крупного бизнес и МСП в инфраструктурных и социально-значимых проектах;
- На уровне субъектов РФ подготовить программу социальных бондов для социально-значимых проектов МСП;
- Внедрить меры поддержки на развитие новых продуктов на базе действующих компаний МСП;
- Разработать долгосрочную стратегию развития МСП, подготовить новые продукты и инструменты поддержки;
- Создать тактические инструкции для инвесторов в проекты МСП;
- Создать инвестиционные траектории регионов, которые позволят сформулировать направления развития целых отраслей, связанных с МСП.
Альбом типовых (модельных) проектов будет учитывать региональную специфику при формировании планов по привлечению инвестиций. В рамках альбома формируется полный перечень проектной информации, необходимой для его реализации. В частности, предварительно прорабатывается перечень потенциальных инвесторов, подготавливаются материалы для прохождения кредитных комитетов в отобранных банках, подбираются подрядчики, поставщики, партнеры, каналы снабжения и сбыта. Такие альбомы типовых решений разрабатываются на уровне Корпорации развития или Агентства привлечения инвестиций (инвестиционного развития) региона. На федеральном уровне — контроль за реализацией модельных проектов и упаковкой их в Цифровое решение должен заниматься единый федеральный орган, ответственный за привлечение инвестиций.
Уже сегодня практика типовых проектов по разным продемонстрировала широкий интерес внутренних инвесторов к инвестированию в полностью подготовленные инициативы, нужные именно данному региону. Именно прохождение «нулевой фазы», детальная проработка идей и гипотез проектов, является наиболее часто встречающимся барьером для реализации проектов МСП. Предварительная подготовка и детальная проработка инициатив является очень востребованной и эффективной формой поддержки инициатив малого и среднего бизнеса со стороны субъектов РФ.
Механизмы толлинговых контрактов для МСП. Одна из ключевых нагрузок для развития проектной деятельности для бизнеса – оборотный капитал. Во многих предприятиях оборотные средства покрывают три, а то и до шести месяца работы бизнеса — при работе по контрактам с госкорпорациями. Это много для малых и средних предприятий. Особенно это характерно для предприятий, работающих на государственных контрактах и проектах государственных компаний, где штрафные меры по срыву контрактов губительны для МСП. Необходимы усилия по снижению оборотной нагрузки бизнеса. МСП должны сосредоточиться на создании качественно новых основных фондов и обеспечении рабочих мест, а не финансировании государства. Для этого предлагаю создать программу стимулирования заключения контрактов с давальческим сырьем для субъектов МСП. Это снизит объем задействованных оборотных краткосрочных кредитов. То есть когда материалы, принятые субъектом МСП от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции. Получается огромная экономия на оборотном капитале для МСП. Эту функцию должны взять на себя госкорпорации или крупный бизнес.
Синтетическая модель участия крупного бизнеса и МСП в софинансировании инфраструктурных и социальных проектов. По аналогии с ранними программами доступа субъектов МСП к закупкам госкомпаний необходима программа по софинансированию проектной деятельности со стороны малых и средних компаний. Средние (от 200 млн), крупные (от 500 млн) и инфраструктурные (от 1 млрд) проекты надежны, обеспечивают хорошую доходность и способны стать каналом для операционной деятельности МСП. Сложность одна – разная длина денег: окупаемость таких проектов долгая и МСП не в состоянии ее воспринять. Для этого требуются меры по синтетическому софинансированию и смешиванию в проектах капиталы разной длины.
Меры поддержки по созданию новых продуктов МСП. Предложение основано на создании специального механизма, в рамках которого предполагается дать возможность действующим предприятиям МСП из приоритетных для государства отраслей (со сроком действия не менее 3-х лет и выручкой не менее 100 млн.руб) реализовывать инвестпроекты по созданию новых продуктов ( без софинансирования на первом этапе). В качестве поддержки такого инструмента развития МСП немаловажным выглядит предложение по изменению налоговых режимов МСП. А именно, изменение ставки налогов по УСН: до 200 млн рублей выручки — 6%, от 200 до 500 млн — 8%, от 500 млн до 1,5 млрд — 10%. Это будет обеспечивать дополнительный доход региональному бюджету и приведет к резкому повышению качества работы субъектов МСП.
Также в качестве дополнительных мер поддержки МСП ЦЭР.РФ предлагает переход от реализации отдельных инструментов к формированию единой экосистемы под контролем Минэкономразвития РФ, в которой должно в режиме он-лайн наблюдаться развитие каждого МСП на основе цифрового паспорта предприятия, уровень кооперации, вклад в глобальные цепочки создания стоимости, с интеграцией со всеми информационными системами каждого органа власти и института развития, вовлеченного в осуществление политики по развитию малого бизнеса.
Инвестиции в основной капитал, особенно в сегменте МСП, являются элементом долгосрочного развития конкурентоспособности российской экономики. Национальные проекты, как локомотив роста создания основных фондов, формирующих дополнительные потоки на многие годы вперед, смогут обеспечить существенное увеличение в российской сфере реализации промышленных, инфраструктурных, социальных и цифровых проектных инициатив. Макропоказатели современной российской экономики указывают на достаточную силу для реализации стратегических инвестиционных предложений в сфере развития МСП. Также финансово-экономическая инфраструктура обеспечена необходимой ликвидностью капиталов, пригодных для фондирования инвестиционных и национальных проектов, инициатив малого и среднего бизнеса, предпринимательской активности. Меры по проникновению таких мер и инструментов поддержки МСП в российские регионы помогут не только иметь всеобщую вдохновляющую динамику от «майских указов» Президента Российской Федерации, но и сделать эту практику нашей экономической действительностью.