В каком районе Москвы лучше купить квартиру

Купить квартиру в центре Москвы могут позволить себе далеко не все россияне. Для комфортной жизни с семьей можно приобрести жилье в пределах МКАД — это районы, где есть рабочие места и хорошо развита инфраструктура. Рассмотрим четыре административных округа.