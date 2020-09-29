В каком районе Москвы лучше купить квартиру
Москва — столица России, крупный мегаполис и культурный центр страны. В городе живут знаменитости, миллионеры и обычные семьи с детьми. Рассказываем, где лучше поселиться в Москве и что выбрать — окраину, пределы МКАД или центр.
Стоит ли покупать квартиру в центре Москвы?
Центральный административный округ включает Китай-Город, Якиманку, Арбат, Тверской, Красносельский и Мещанский районы. Здесь расположена элитная недвижимость, новостроек минимум. Цены за м2 начинаются от 385 тыс. рублей.
Кому понравится в центре?
· Людям, не привыкшим экономить и ценящим простор. В элитной московской недвижимости хорошие планировки и большие комнаты.
· Тем, кто хочет жить рядом с достопримечательностями и посещать культурные мероприятия.
· Руководителям крупных компаний, которые будут жить рядом с офисом.
· Тем, кто готов платить за дополнительные услуги — например, за охрану двора.
В центре Москвы постоянные пробки, не хватает парковочных мест. Здесь шумно, потому что в выходные дни приезжают москвичи и гости столицы для прогулок.
Квартиры в районе Третьего транспортного кольца
Район между Садовым и Третьим транспортным кольцами занимает срединное положение. В местности хорошая инфраструктура, квартиры не самые дорогие. Рассмотрим, где лучше жить в пределах ТТК.
· Хамовники — территория элитного жилья, цены начинаются от 450 тыс. руб. за м2. Здесь понравится любителям красивых пейзажей: в районе расположена набережная Москвы-реки. В Хамовниках много музеев и более десяти школ.
· Пресненский — район, застроенный новостройками. Здесь можно купить жилье по цене от 400 тыс. руб. за м2. На территории расположено Ваганьковское кладбище.
· Дорогомилово — местность, включающая Кутузовский проспект. Стоимость квартир такая же, как и в Пресненском. На территории много кинотеатров, школ, ресторанов.
· Басманный — район, славящийся образовательными заведениями. Здесь расположены университеты, музеи, школы, гимназии, библиотеки. Басманный рекомендуем семьям, ценящим качественное образование. Стандартная квартира площадью 45 м2 обойдется в 15 млн. руб.
· Донской — район, славящийся духовной составляющей. Здесь много храмов и соборов, в которых собираются прихожане не только из Москвы, но и со всей России. Квартира метражом 50 м2 обойдется в 10 млн. руб.
· Южнопортовый — местность для молодых людей, переехавших в столицу ради перспективной работы. Цена за м2 недвижимости составляет от 180 тыс. руб. — это минимальный показатель для ТТК. На территории нет культурных достопримечательностей, но есть много офисов.
· Таганский — лучший район для семей с детьми. На Таганке есть детские театры, много парков и скверов. Квартиру площадью 40 м2 можно купить в среднем за 13 млн. руб.
· Даниловский — вариант для спокойной неспешной жизни. Здесь есть все необходимое — школы, поликлиники, супермаркеты, детские сады. Стоимость квартиры с площадью 40 м2 начинается от 5 млн. руб.
Выбирая квартиру, рекомендуем учесть не только ее цену, но и собственные цели. Семьям с детьми и студентам рекомендуем Таганский и Басманный районы, молодоженам — Донской и Дорогомилово.
Где лучше купить квартиру в Москве в пределах МКАД
Купить квартиру в центре Москвы могут позволить себе далеко не все россияне. Для комфортной жизни с семьей можно приобрести жилье в пределах МКАД — это районы, где есть рабочие места и хорошо развита инфраструктура. Рассмотрим четыре административных округа.
· Юг — ЮАО. В состав входят Теплый стан, Чертаново, Бирюлево, Печатники, Ясенево, Зюзино. ЮАО славится обширной лесопарковой линией, здесь чистый воздух, что подходит семьям с детьми. Средняя цена однокомнатной квартиры — от 6 млн. руб.
· Восток — ВАО. Состоит из Кузьминок, Рязанского, Лефортово, Текстильщиков. Стоимость недвижимости начинается от 150 тыс. руб. за м2. ВАО ориентирован на людей, которые приехали в столицу работать. Здесь нет культурных достопримечательностей, но есть много предприятий и офисов.
· Запад — ЗАО. Состоит из Филевского парка, Можайского, Строгино, Крылатского, Щукино. Рядом расположены Рублевское и Минское шоссе, цена за м2 начинается от 180 тыс. руб. В ЗАО много парков и скверов, есть спортивные площадки — территория подходит для семей с детьми.
· Север — САО. Это Бибирево, Медведково, Отрадное, Останкинский, Марьина Роща. В САО много домов с маленькими квартирами, что подходит холостым людям или семьям без детей. За 4 млн руб. можно купить однокомнатную квартиру с площадью 30 м2.
Проконсультировать вас и подобрать наиболее подходящие варианты вам поможет агентство недвижимости Этажи.
Популярные районы Москвы по количеству заключенных сделок купли-продажи в новостройках
С января по июль 2020 года было заключено максимальное количество сделок по ДДУ в новостройках. В Даниловском районе продали более 97 тыс. м2, в Хорошево-Мневниках — 112,5 тыс. м2, в Раменках — около 88 тыс. м2. Эти три жилых массива популярны благодаря невысоким ценам на недвижимость, благоприятной экологической ситуации, развитой инфраструктуре. В ЖК Даниловского района можно купить самую дешевую квартиру за 7,9 млн руб, в Хорошево-Мневниках — за 7,6 млн, в Раменках — за 7 млн.
Также популярны следующие районы:
· Западное Дегунино — продано 67,9 тыс. м2.
· Можайский — 50,4 тыс. м2.
· Рязанский — 49,5 тыс. м2.
· Покровское-Стрешнево — 48,2 тыс. м2.
· Пресненский — 46,6 тыс. м2.
· Люблино — 42,7 тыс. м2.
· Солнцево — 40.3 тыс. м2.
Выбор лучшего района Москвы зависит от предпочтений покупателя и его бюджета. Статусным любителям городской суеты рекомендуем центр, тем, кто предпочитает свежий воздух и парки, советуем окраины. Есть и москвичи, стремящиеся покинуть столицу: они продают квартиры и переезжают в коттеджи за город.