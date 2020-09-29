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В каком районе Москвы лучше купить квартиру

Москва — столица России, крупный мегаполис и культурный центр страны. В городе живут знаменитости, миллионеры и обычные семьи с детьми. Рассказываем, где лучше поселиться в Москве и что выбрать — окраину, пределы МКАД или центр.

Стоит ли покупать квартиру в центре Москвы?

Центральный административный округ включает Китай-Город, Якиманку, Арбат, Тверской, Красносельский и Мещанский районы. Здесь расположена элитная недвижимость, новостроек минимум. Цены за м2 начинаются от 385 тыс. рублей.

Кому понравится в центре?

·         Людям, не привыкшим экономить и ценящим простор. В элитной московской недвижимости хорошие планировки и большие комнаты.

·         Тем, кто хочет жить рядом с достопримечательностями и посещать культурные мероприятия.

·         Руководителям крупных компаний, которые будут жить рядом с офисом.

·         Тем, кто готов платить за дополнительные услуги — например, за охрану двора.

В центре Москвы постоянные пробки, не хватает парковочных мест. Здесь шумно, потому что в выходные дни приезжают москвичи и гости столицы для прогулок.

Современная застройка центра Москвы

Квартиры в районе Третьего транспортного кольца

Район между Садовым и Третьим транспортным кольцами занимает срединное положение. В местности хорошая инфраструктура, квартиры не самые дорогие. Рассмотрим, где лучше жить в пределах ТТК.

·         Хамовники — территория элитного жилья, цены начинаются от 450 тыс. руб. за м2. Здесь понравится любителям красивых пейзажей: в районе расположена набережная Москвы-реки. В Хамовниках много музеев и более десяти школ.

·         Пресненский — район, застроенный новостройками. Здесь можно купить жилье по цене от 400 тыс. руб. за м2. На территории расположено Ваганьковское кладбище.

·         Дорогомилово — местность, включающая Кутузовский проспект. Стоимость квартир такая же, как и в Пресненском. На территории много кинотеатров, школ, ресторанов.

·         Басманный — район, славящийся образовательными заведениями. Здесь расположены университеты, музеи, школы, гимназии, библиотеки. Басманный рекомендуем семьям, ценящим качественное образование. Стандартная квартира площадью 45 м2 обойдется в 15 млн. руб.

·         Донской — район, славящийся духовной составляющей. Здесь много храмов и соборов, в которых собираются прихожане не только из Москвы, но и со всей России. Квартира метражом 50 м2 обойдется в 10 млн. руб.

·         Южнопортовый — местность для молодых людей, переехавших в столицу ради перспективной работы. Цена за м2 недвижимости составляет от 180 тыс. руб. — это минимальный показатель для ТТК. На территории нет культурных достопримечательностей, но есть много офисов.

·         Таганский — лучший район для семей с детьми. На Таганке есть детские театры, много парков и скверов. Квартиру площадью 40 м2 можно купить в среднем за 13 млн. руб.

·         Даниловский — вариант для спокойной неспешной жизни. Здесь есть все необходимое — школы, поликлиники, супермаркеты, детские сады. Стоимость квартиры с площадью 40 м2 начинается от 5 млн. руб.

Выбирая квартиру, рекомендуем учесть не только ее цену, но и собственные цели. Семьям с детьми и студентам рекомендуем Таганский и Басманный районы, молодоженам — Донской и Дорогомилово.

Где лучше купить квартиру в Москве в пределах МКАД

Купить квартиру в центре Москвы могут позволить себе далеко не все россияне. Для комфортной жизни с семьей можно приобрести жилье в пределах МКАД — это районы, где есть рабочие места и хорошо развита инфраструктура. Рассмотрим четыре административных округа.

·         Юг — ЮАО. В состав входят Теплый стан, Чертаново, Бирюлево, Печатники, Ясенево, Зюзино. ЮАО славится обширной лесопарковой линией, здесь чистый воздух, что подходит семьям с детьми. Средняя цена однокомнатной квартиры — от 6 млн. руб.

·         Восток — ВАО. Состоит из Кузьминок, Рязанского, Лефортово, Текстильщиков. Стоимость недвижимости начинается от 150 тыс. руб. за м2. ВАО ориентирован на людей, которые приехали в столицу работать. Здесь нет культурных достопримечательностей, но есть много предприятий и офисов.

·         Запад — ЗАО. Состоит из Филевского парка, Можайского, Строгино, Крылатского, Щукино. Рядом расположены Рублевское и Минское шоссе, цена за м2 начинается от 180 тыс. руб. В ЗАО много парков и скверов, есть спортивные площадки — территория подходит для семей с детьми.

·         Север — САО. Это Бибирево, Медведково, Отрадное, Останкинский, Марьина Роща. В САО много домов с маленькими квартирами, что подходит холостым людям или семьям без детей. За 4 млн руб. можно купить однокомнатную квартиру с площадью 30 м2.

Проконсультировать вас и подобрать наиболее подходящие варианты вам поможет агентство недвижимости Этажи.

Популярные районы Москвы по количеству заключенных сделок купли-продажи в новостройках

С января по июль 2020 года было заключено максимальное количество сделок по ДДУ в новостройках. В Даниловском районе продали более 97 тыс. м2, в Хорошево-Мневниках — 112,5 тыс. м2, в Раменках — около 88 тыс. м2. Эти три жилых массива популярны благодаря невысоким ценам на недвижимость, благоприятной экологической ситуации, развитой инфраструктуре. В ЖК Даниловского района можно купить самую дешевую квартиру за 7,9 млн руб, в Хорошево-Мневниках — за 7,6 млн, в Раменках — за 7 млн.

Также популярны следующие районы:

·         Западное Дегунино — продано 67,9 тыс. м2.

·         Можайский — 50,4 тыс. м2.

·         Рязанский — 49,5 тыс. м2.

·         Покровское-Стрешнево — 48,2 тыс. м2.

·         Пресненский — 46,6 тыс. м2.

·         Люблино — 42,7 тыс. м2.

·         Солнцево — 40.3 тыс. м2.

Выбор лучшего района Москвы зависит от предпочтений покупателя и его бюджета. Статусным любителям городской суеты рекомендуем центр, тем, кто предпочитает свежий воздух и парки, советуем окраины. Есть и москвичи, стремящиеся покинуть столицу: они продают квартиры и переезжают в коттеджи за город.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных