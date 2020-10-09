BestChange: как не потеряться в мире электронных платежей

Во-первых, это курсы по выбранному направлению и комиссии сервисов, фиксированные или плавающие. Так как курсы и комиссии не регламентируются, обменные сервисы могут работать на своих условиях – и вам лучше сравнить их до оформления заявки на одном из сайтов.