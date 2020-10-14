Технологичная одежда постепенно заменяет обычную. Новые разработки бренда KANZLER

Бренд мужской одежды KANZLER с каждым годом расширяет количество технологичной одежды и готов удивить российских мужчин интересными новинками. Например, инновационная модель куртки с «умной» системой терморегуляции, если говорить проще — куртка с подогревом. Теперь можно включать тепло тогда, когда это необходимо! Во внутреннем кармане куртки находится провод с USB-разъемом, который подключается к любому переносному аккумулятору. Куртка имеет три пластины с подогревом: две на груди и одну на спине. Включить подогрев можно при помощи небольшой кнопки и выбрать один из трех температурных режимов – от 10 до 30 градусов. Провод в кармане легко отстегивается и куртку можно стирать!