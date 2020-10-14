Технологичная одежда постепенно заменяет обычную. Новые разработки бренда KANZLER
В современном мире стремительно развиваются не только гаджеты, электроника и автомобили. Вслед за ними высокие технологии активно проникают и в сферу одежды. Мужской костюм или сорочка, которые не нуждаются в глажке, особо никого не удивишь.. Но есть такие ноухау, которые поражают и делают жизнь значительно комфортнее, практичнее и проще.
Бренд мужской одежды KANZLER с каждым годом расширяет количество технологичной одежды и готов удивить российских мужчин интересными новинками. Например, инновационная модель куртки с «умной» системой терморегуляции, если говорить проще — куртка с подогревом. Теперь можно включать тепло тогда, когда это необходимо! Во внутреннем кармане куртки находится провод с USB-разъемом, который подключается к любому переносному аккумулятору. Куртка имеет три пластины с подогревом: две на груди и одну на спине. Включить подогрев можно при помощи небольшой кнопки и выбрать один из трех температурных режимов – от 10 до 30 градусов. Провод в кармане легко отстегивается и куртку можно стирать!
Быть заметным в темное время суток – это уже не столько про моду и стиль, сколько про безопасность. Утепленная куртка со светоотражающей поверхностью от KANZLER изготовлена из материала, покрытого мельчайшими стеклянными микросферами. Свет, попадающий на них, дважды преломляется и возвращается без рассеивания. Такая куртка воспримет любой свет — будь то фонарик или мощные автомобильные фары — и вернет его назад к источнику.
Но это еще не все новшества. Некоторые куртки KANZLER имеют подкладку из таффета. Это инновационный материал с ионами серебра. Нанесенные поверх ткани серебристые кружочки предназначены для отражения излучаемого в инфракрасном диапазоне тепла, выделяемого телом. Поэтому она гораздо лучше сохраняет тепло, чем обычная куртка.
Верхняя ткань большинства курток KANZLER проходит обработку по технологии Waterproof. Специальная водоотталкивающая пропитка ткани не допускает попадания внутрь влаги, дождя и снега.
Но новые технологии применены не только в куртках, но еще в костюмах. То, о чем давно мечтали мужчины, воплощается в жизнь. И теперь не мнущиеся, не впитывающие запахи и даже пригодные для машинной стирки костюмы – это очень даже возможно в новой коллекции KANZLER.
Например, для путешествий предлагается линейка костюмов из специальной ткани Traveller. На одежде не появляются глубокие складки после многочасового путешествия или выматывающего рабочего дня. Костюм легкий и не занимает много места в чемодане, благодаря специальному способу пошива пиджака.
Или варианты костюмов из ткани со специальной обработкой по технологии Anti smell. Это костюмы, которые не впитывают посторонние запахи. Микрочастицы специального состава обволакивают волокна ткани, сохраняя при этом расстояние между ними, что позволяет материалу оставаться воздухопроницаемым. Это особенно удобно, если Вам приходится бывать помещении, в котором присутствует запах дыма от сигарет или на производстве различных материалов.
Еще одна технологичная новинка бренда — костюмы, выполненные с применением современной технологии Nano Tex — ультралегкое напыление ткани, которое придает ей особые свойства: защиту от влаги и загрязнений. В то же время оно обеспечивает хорошую воздухопроницаемость, естественную мягкость, легкость в уходе и очистке. Что бы не попало на любимый костюм во время обеда, фуршета или даже во время осадков, он всегда будет выглядеть и очищаться гораздо лучше!
И, наконец, самая долгожданная новинка всех деловых мужчин – костюмы, которые можно стирать в стиральной машине! При их производстве используется особая технология обработки ткани, благодаря которой изделие сохраняет форму и внешний вид после стирки. При этом изделие можно гладить. Это делает уход за костюмом более легким и не нужно тратить время и деньги на химчистку.
Помимо этих групп товаров, новые технологии применяются и в сорочках, трикотажных изделиях, футболках и поло. Применяя инновационные разработки, KANZLER остается верен собственным традициям качества. Поэтому поклонники бренда в новой коллекции увидят и привычные гаранты долговечности и безупречного качества представленных вещей.