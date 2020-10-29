Теплый дом
Аномальный 2020 год изменил представления о том, что важно: на первый план вышли семейные ценности, безопасность и комфорт всех членов семьи. Люди стали больше ценить приватность, время, проведенное в кругу домашних. Акцент покупательских предпочтений в элитном сегменте сместился на квартиры и апартаменты больших площадей, особое значение стало приобретать инфраструктурное наполнение жилых проектов, а закрытые границы и изменения в некоторых зарубежных паспортных программах резко подняли интерес к приобретению высококлассной московской недвижимости, много лет являющейся «тихой гаванью» для сохранения и преумножения капитала.
По данным аналитического центра компании «Метриум», за три месяца после завершения карантинных ограничений спрос на высокобюджетные новостройки в Москве подскочил. Если в апреле-июне застройщики реализовали 15,8 тыс. кв. м, то в июле-сентябре – уже 55 тыс. В отдельных проектах спрос увеличился в десятки раз.
Причины связаны не только с выходом из режима самоизоляции, считает директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» (участник партнерской сети CBRE) Анна Раджабова. «Ситуация в экономике остается сложной, в мире наблюдаются признаки рецессии, доходность депозитов падает, ценные бумаги очень волатильны, ‒ отмечает эксперт. ‒ В этих условиях обладатели крупных капиталов стремятся вложить их в ликвидную недвижимость высокого сегмента. Покупка квартиры или апартамента рассматривается ими одновременно как инвестиционная стратегия и как решение жилищных проблем. Правда, выход новых проектов в последнее время замедлился, поэтому приходится выбирать в основном из объектов на зрелой стадии строительной готовности». За ростом спроса подросла и цена, по подсчетам аналитиков «Метриум», с начала года стоимость квадратного метра выросла на 3 %, а за 12 месяцев – на 6,2 %.
Особенно привлекательны готовые проекты. Их немного. Среди самых известных – «Царев сад» на острове Балчуг напротив Кремля. Популярность проекта в первую очередь определяет его блестящее местоположение. Это один из самых привилегированных районов Москвы, где сконцентрированы лучшие дома и главные достопримечательности столицы.
В комплексе всего 68 апартаментов, включая четыре пентхауса. Из большинства апартаментов открываются панорамные виды на Васильевский спуск, собор Василия Блаженного и Кремль, парк «Зарядье», панораму Софийской набережной и силуэты старинных церквей и башен.
В этом году акцент интереса сместился: после локдауна люди стали относиться к дому несколько по-другому. Для многих дом сегодня не только место, где приятно переночевать, а проснувшись, посмотрев из окна и позавтракав, убежать в бурную рабочую и городскую жизнь. Для многих дом сейчас ‒ это и спортзал, и школа. И, конечно, офис. Будущие жильцы комплекса – это бизнесмены, банкиры, топ-менеджеры крупнейших корпораций, в том числе иностранные, и возможность комфортно руководить бизнесом для них имеет большое значение. Каждому члену семьи нужно свое полноценное личное пространство. И это, помимо общих зон, где семья может встретиться за обедом и ужином, посмотреть фильм да и просто поговорить, обсудить прошедший день.
Как результат, за текущий год сформировался высокий спрос на большие площади, которые на современном рынке довольно редки. И, судя по развитию ситуации, спрос на такие площади будет только усиливаться. «Царев сад» здесь в выигрышной позиции: более 80 % апартаментов в проекте площадью более 250 квадратных метров.
Вершина коллекции ‒ четыре двухуровневых пентхауса с панорамой на Кремль, Собор Василия Блаженного, парк «Зарядье», Кремлевский дворец, Москва-Сити, храм Христа Спасителя.
В исторической части дома предлагается двухэтажная вилла с бассейном и SPA, приватной парковкой на 8 автомобилей и автономным лифтом.
Поселиться в таком доме ‒ удовольствие дорогое: стоимость квадратного метра начинается от 1 млн рублей, но оно того стоит. Все детали комплекса говорят о статусе жильцов. К их услугам ‒ собственный 5000-метровый SPA с фитнес-зоной.
Высокого статуса владельцев достойно лобби, созданное Пьером Ив Рошоном, признанным мэтром архитектуры и дизайна, чей утончённый вкус самые обыденные вещи превращает в произведения искусства. Для коллекции апартаментов «Царев сад» он создал авторские интерьеры входных групп с 10-метровыми потолками, каминный зал, вестибюли и другие места общего пользования.
В комплексе есть собственный двор – преемник сада, где выращивали овощи и фрукты к царскому столу. Он-то и дал имя комплексу. Сегодня на придомовой территории и во внутреннем дворе снова расцветает сад – произведение ландшафтного искусства, из которого открываются виды на Москва-реку, стены и башни Кремля.
Продумана и система подъезда, заезд в комплекс возможен с Софийской набережной и Болотной улицы. Подземный паркинг рассчитан на автомобили представительского класса. Четыре независимых уровня подземного паркинга на 247 м/мест с индивидуальной системой въезда/выезда и автономными лифтами – зона особой безопасности и конфиденциальности.
Отдельного внимания заслуживают премиальные особняки класса А+, расположенные на территории «Царева Сада». В каждом особняке собственные лифты, персональный паркинг и несколько обособленных входов, высота потолков до 7 метров. Особняки благоустроены зелеными палисадниками.
Интересно и еще одно наблюдение: комплексом интересуются люди, которые давно не живут в России, но сегодня, с учетом новой реальности, хотят вернуться и создать себе здесь новый дом.