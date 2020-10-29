Теплый дом

В этом году акцент интереса сместился: после локдауна люди стали относиться к дому несколько по-другому. Для многих дом сегодня не только место, где приятно переночевать, а проснувшись, посмотрев из окна и позавтракав, убежать в бурную рабочую и городскую жизнь. Для многих дом сейчас ‒ это и спортзал, и школа. И, конечно, офис. Будущие жильцы комплекса – это бизнесмены, банкиры, топ-менеджеры крупнейших корпораций, в том числе иностранные, и возможность комфортно руководить бизнесом для них имеет большое значение. Каждому члену семьи нужно свое полноценное личное пространство. И это, помимо общих зон, где семья может встретиться за обедом и ужином, посмотреть фильм да и просто поговорить, обсудить прошедший день.