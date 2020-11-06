Авторы и исполнители: что нужно знать о современных рационализаторах

Harvard Business Review провел шестилетнее исследование, чтобы препарировать так называемый ДНК новаторов. В первую очередь работа была направлена на выявление характерных черт новаторов-руководителей, но также ставила вопрос: как таким руководителям найти новаторов-подчиненных для своей организации? В результате авторы исследования выделили пять основных навыков, которыми, по их мнению, обладают такие сотрудники. В их числе способность задавать вопросы и «ставить под сомнение несомненное», умение наблюдать, склонность к экспериментам и нетворкингу. Центральным элементом в этом чек-листе стало ассоциативное мышление. Авторы исследования отмечают, что новатора отличает способность успешно соединять, казалось бы, не связанные между собой вопросы, проблемы или идеи из разных областей. С этими выводами согласна Юлия Цветкова. Она называет ассоциативное мышление предпосылкой рационализаторства и подчеркивает, что современный рационализатор видит связь между разрозненными явлениями и складывает их в цельную картину. По мнению Цветковой, именно благодаря тренировке всех навыков, из которых состоит ДНК новаторов, эти сотрудники развивают свою способность генерировать новые идеи, находить, хранить и устанавливать ассоциации. Поэтому чем чаще сотрудникам приходится разбираться в чем-то новом, тем лучше.