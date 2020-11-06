Новые рационализаторы

Новые рационализаторыЗачем корпорациям нужен Ворлдскиллс
С 23 по 30 октября 2020 года в Екатеринбурге в седьмой раз прошел Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Это самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет. В этом году в них приняли участие более 300 конкурсантов из российских холдингов, корпораций и предприятий, а также иностранные участники из Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Филиппин и Эквадора. Они боролись за призовые места в 24 компетенциях, их работы оценивали более 100 экспертов.
Организаторы смогли адаптировать соревнования к условиям пандемии и провести состязания в дистанционно-очном формате. Участники выполняли задания под прицелом видеокамер на более чем 100 площадках: на промышленных предприятиях, в корпоративных учебных центрах, вузах и колледжах по всей стране. Эксперты следили за ходом соревнований удаленно в онлайн-режиме.
Универсальная платформа для партнеров
«Бизнес получает целый комплекс преимуществ от участия в этих состязаниях, — рассказала директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Екатерина Никул. — Фактически WorldSkills — это некая универсальная платформа, где собраны единые методики по работе с людьми на предприятиях. Это инструменты и по повышению квалификации персонала и, как следствие, снижению брака на производствах, и по нематериальной мотивации сотрудников, работе с молодежью».
Стратегический партнер движения в России, компания «Сибур», активно использует инструмент единой оценки сотрудников WorldSkills. Применяя единый стандарт оценки компетенций, компания может выбирать лучших специалистов сначала в рамках предприятия, а потом по тем же стандартам — в рамках всей компании, далее — в рамках отрасли и в итоге формировать профессиональные рейтинги.
«Для нашей отрасли крайне сложно найти подготовленных специалистов на рынке, при этом нам крайне важна скорость закрытия вакансий, — рассказывает и. о. директора корпоративного университета «Сибура» Марина Деревлева. — Мы должны быть уверены, что в будущем не окажемся в ситуации кадровой незащищенности. Поэтому мы взаимодействуем с профильными вузами, готовя для себя кадровую базу на будущее. Важным этапом развития практик WorldSkills в «Сибуре» стало заключение соглашения с Тюменским индустриальным университетом и с Дальневосточным федеральным университетом о введении в этих вузах демоэкзамена (демонстрационного экзамена) по стандартам WorldSkills».
Так в «Сибуре» смогли сформировать запрос на профессию «аппаратчик химических технологий». Компания презентовала ее в рамках первого отраслевого чемпионата в Сочи другим компаниям и пригласила экспертов участвовать в ее развитии, способствовала внедрению в университетах и в целевых программах. В компании уверены, что это поможет сделать так, чтобы уже через год-два выпускники учебных заведений начали приходить на профильные предприятия с таким уровнем минимальной подготовки, который бы гарантировал стабильную и безаварийную работу уже на старте.
«Если у нас завтра возникнет потребность направить, например, пять лучших специалистов на новое производство, — говорит Деревлева, — достаточно будет войти в кадровую систему и отобрать лучших на основе пройденных конкурсов и полученных оценок по стандартам WorldSkills».
Прагматическая задача с лирической составляющей
Государственная корпорация «Роскосмос», по словам директора департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрия Шишкина, решает с помощью WorldSkills как практические, так и методические задачи. Сейчас в корпорации более 50 организаций производственного профиля, требующих специалистов с высоким уровнем инженерно-технических навыков и компетенций. В то же время для «Роскосмоса» очень важно повышать имидж высокотехнологичного труда.
«Космонавтика — это такая отрасль, которая представляет собой сплав мечты и технологии, поэтому героизация специалистов объективно необходима, — говорит Дмитрий Шишкин. — Наряду с этим с помощью WorldSkills корпорация решает сугубо практические задачи: отобрать лучших специалистов и дать им инструменты для работы, которые создадут новую планку качества и надежности при производстве ракетно-космической техники».
Новый взгляд на профессию
Промышленные компании понимают: современный рабочий — это не мастер с ящиком инструментов, а оператор многомиллионного цифрового оборудования — цена ошибки может быть очень высока. Работник сегодня должен быть по-настоящему многопрофильным специалистом, совмещать компетенции. Например, оператор станков с числовым программным управлением должен совмещать сразу несколько навыков: помимо умения программировать и работать с оборудованием, обладать также знаниями производственного технолога, то есть заходить за границы своей классической профессии. Рабочий должен не только отрабатывать смену, но и видеть взаимосвязь своих действий с действиями коллег, понимать, как его работа встраивается в технологический процесс и как влияет на экономику предприятия в целом.
По словам Дмитрия Шишкина, если человек хочет быть конкурентным в новом мире, придется обучаться постоянно, при этом выходя за навыки своей традиционной специальности.
Компании понимают, что вырастить таких рабочих в одиночку невозможно, нужна синхронизация усилий как участников рынка, так и обмен опытом между специалистами из разных компаний. По словам Марины Деревлевой из «Сибура», они это видят уже на примере своей компании: «Появились неформальные профессиональные сообщества: ребята обмениваются лучшими практиками с другими участниками чемпионатов, с которыми они познакомились во время соревнований, делятся кейсами, проблемами и вариантами их решения. Это крайне важно, так как помогает развиваться не только нам внутри, но и развивать отрасль в целом».