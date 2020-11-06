Новые рационализаторы

Промышленные компании понимают: современный рабочий — это не мастер с ящиком инструментов, а оператор многомиллионного цифрового оборудования — цена ошибки может быть очень высока. Работник сегодня должен быть по-настоящему многопрофильным специалистом, совмещать компетенции. Например, оператор станков с числовым программным управлением должен совмещать сразу несколько навыков: помимо умения программировать и работать с оборудованием, обладать также знаниями производственного технолога, то есть заходить за границы своей классической профессии. Рабочий должен не только отрабатывать смену, но и видеть взаимосвязь своих действий с действиями коллег, понимать, как его работа встраивается в технологический процесс и как влияет на экономику предприятия в целом.