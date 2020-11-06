Рационализаторство возрождают в новом формате

Рационализаторство возрождают в новом форматеКак современный подход к старой советской практике поможет российским предприятиям повысить свою эффективность
При поддержке компании «Сибур», госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос» в России в седьмой раз прошел чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Соревнование уже давно служит своеобразным драйвером повышения производительности для многих компаний и даже целых регионов. Однако в целом российские предприятия по показателям эффективности продолжают уступать зарубежным конкурентам. Для того чтобы разрыв этот преодолеть, в 2019 году был запущен нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», в котором успели принять участие уже около 1,8 тыс. организаций. С 2021 года партнером нацпроекта станет и Ворлдскиллс Россия.
Ключевым треком компании в рамках нацпроекта станет обучение рационализаторству. Ворлдскиллс поможет предприятиям осуществлять аудит рабочих мест, формировать матрицы компетенций и проводить переподготовку сотрудников в случае, если каких-то компетенций у них не хватает. Всего планируется переобучить 70 тыс. сотрудников и собрать около 20 тыс. рационализаторских предложений непосредственно от работников. Помимо обучающих программ будет проведен и масштабный Кубок по рационализаторству, где отметят лучшие рационализаторские идеи и практики. Так Ворлдскиллс попробует возродить старое советское движение, которое в современных условиях цифровой трансформации наполняется совершенно новым смыслом и содержанием.
Рационализаторство по-советски
Рационализаторство было одним из главных столпов советского производства. ВОИР (Всесоюзное общество рационализаторов и изобретателей) было основано еще в 1932 году и за время своего существования превратилось в масштабную систему, не имеющую аналогов в мире. Так, к 1988 году в ВОИР входило более 118 тыс. ведущих предприятий СССР и более 14,5 млн изобретателей и рационализаторов. После развала СССР эти цифры начали стремительно сокращаться, а рационализаторское движение пришло в упадок. Это связывают в первую очередь с самой структурой российской экономики, которая была основана на добыче природных ресурсов, где влияние человека минимально. Но времена меняются — российская экономика диверсифицируется, требования к специалистам и их производительности возрастают. И вместе с этим у рационализаторской практики открываются новые возможности и потенциал.
Как отмечает генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, под рационализаторством следует понимать два основных направления: оптимизацию любых процессов с целью сокращения издержек и внедрение новых продуктов, решений и технологий. Во времена Советского Союза рационализацию рассматривали именно в контексте снижения издержек. Сейчас это тоже востребовано: многие компании регулярно занимаются развитием бережливого производства, модернизируют свои производственные линии и таким путем сокращают время и затрачиваемые ресурсы. Но принципиальное отличие нового рационализаторства заключается в том, что современные специалисты могут переносить свои умения на другие отрасли, должны вырабатывать новые технологические решения и продукты. В этом плане их деятельность становится все более похожей на предпринимательство. Важность приобретает не только генерация новых идей как таковая, но и их конечная отдача. Если предложения сотрудников приносят деньги компании, то возникает понятная всем сделка, с ними делятся прибылью и мотивируют к выработке новых решений. В этой новой системе координат и обучать рационализаторству надо по-новому.
Рационализаторство для всех
По словам Роберта Уразова, сегодня изменилась сама парадигма в подготовке кадров. Раньше формула выглядела довольно просто: «давайте подготавливать кадры под работодателя, который обеспечивает массовую занятость». Сейчас человека надо учить организовывать свою деятельность самостоятельно. В этом контексте подготовка современных рационализаторов и заключается в том, что представителей рабочих специальностей надо обучать нестандартным видам деятельности, способности что-то кардинально поменять, внедрить в процессы новое решение, выйти на рынок с новым продуктом. Раньше подобная деятельность осуществлялась только руководителями или высококвалифицированными специалистами. Сейчас она демократизировалась, и это означает, что в нее надо втягивать весь коллектив. Ворлдскиллс исходит из логики, что прирост бизнеса обеспечивается через человеческий капитал. И для того, чтобы этот прирост происходил, человеческий капитал любой компании нужно развивать.
Также сейчас есть уже достаточно много современных примеров, когда рационализаторская деятельность дает порядковый прирост производительности и эффективности. Но, как говорит Роберт Уразов, ключевая задача программы Ворлдскиллс Россия — создавать такие среды, где они будут являться не единичными кейсами, а серийными. Чтобы рационализаторские предложения возникали в них регулярно, подхватывались, внедрялись и доводились до конца. Внутри организаций будут формироваться своеобразные «точки кипения», которые будут генерировать новые подходы и продукты. Для наших управленцев это не совсем привычный вариант. Многие боятся инвестировать в коллектив, который потом может уйти в другую компанию. Поэтому амбиции бизнеса и амбиции сотрудников должны быть одинаковы: если компания хочет выйти на лидирующие позиции, то она должна воспитывать из своих сотрудников звезд и уметь удерживать их.
Как подытоживает Роберт Уразов, рационализаторская деятельности может обеспечить мощный рывок для всей российской экономики. Но этого эффекта нельзя достичь в отрыве от других важных факторов: благоприятного инвестиционного климата, решений собственников бизнеса в отношении инвестиций в новые технологии и направления.