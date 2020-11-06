Рационализаторство возрождают в новом формате

Как отмечает генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, под рационализаторством следует понимать два основных направления: оптимизацию любых процессов с целью сокращения издержек и внедрение новых продуктов, решений и технологий. Во времена Советского Союза рационализацию рассматривали именно в контексте снижения издержек. Сейчас это тоже востребовано: многие компании регулярно занимаются развитием бережливого производства, модернизируют свои производственные линии и таким путем сокращают время и затрачиваемые ресурсы. Но принципиальное отличие нового рационализаторства заключается в том, что современные специалисты могут переносить свои умения на другие отрасли, должны вырабатывать новые технологические решения и продукты. В этом плане их деятельность становится все более похожей на предпринимательство. Важность приобретает не только генерация новых идей как таковая, но и их конечная отдача. Если предложения сотрудников приносят деньги компании, то возникает понятная всем сделка, с ними делятся прибылью и мотивируют к выработке новых решений. В этой новой системе координат и обучать рационализаторству надо по-новому.