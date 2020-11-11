Идеи витают в воздухе: зачем вашему бизнесу Wi-Fi 6
Разбираемся на примере решения AirEngine Wi-Fi 6 на базе технологий Huawei
Объем порождаемых человечеством данных растет с огромной скоростью. По прогнозу IDC, общий объем информации в мире вырастет до 175 зеттабайтов в 2025 году. Чтобы хоть как-то наглядно представить малую часть объема всей этой информации, возьмите 83 миллиона жестких дисков емкостью 12 терабайт каждый. Это и будет один зеттабайт.
В середине нынешнего десятилетия человечество умудрилось за два года сгенерировать больше информации, чем за всю предшествующую историю. Фото, видео, посты в соцсетях, поисковые запросы, ролики в Ютубе — поток пользовательской информации огромен. Что уж говорить о бизнес-структурах, цифровых платформах и сервисах — стриминг, гейминг, музыка в облаках, банковские транзакции и заказы еды. А еще добавьте сюда миллиарды датчиков, чья задача — генерировать потоки информации бесконечно, — это те самые умные устройства, от браслетов и часов на запястье до систем умного дома. Это датчики телематики, непрерывно отслеживающие разные аспекты поведения техники вроде динамика вождения авто в каршеринге. Это камеры видеонаблюдения, регистраторы, медицинское оборудование и так далее.
Цифры генерируются космические, но вместе с ними следует и вопрос: как передавать и перемещать все эти накопления там, где невозможно проложить оптоволоконный кабель? Основных технологий сегодня, как и раньше, две — сотовые сети и Wi-Fi, созданная в 1997 году. Обе они успели значительно эволюционировать за последние годы: одна добралась до 5G, а вторая — до стандарта Wi-Fi 6. Последняя — это новый этап развития Wi-Fi: стандарт работает в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц и позволяет передавать данные одним потоком сразу на несколько устройств.
Несмотря на интуитивное сходство — обе технологии дают более высокие скорости работы с данными, минимальную задержку сигнала, большое количество одновременных подключений — назвать их конкурентами нельзя. Точно так же, как и 4G и Wi-Fi 5 рассчитаны на разные среды, разные пространства, расстояния и разное поведение пользователей, так и следующее поколение этих технологий не столько соперничает, сколько дополняет друг друга, создавая для вас как для пользователя единое комфортное цифровое пространство, где уже нет темных пятен, низких скоростей и пропадающего сигнала.
Развертывание сетей 5G в России пока буксует (пока нет консенсуса как по части всех необходимых частот, так и в том, как именно будет развиваться стандарт — силами одних сотовых операторов, госкорпорацией или как-то еще), и поэтому на плечи Wi-Fi ложится повышенная ответственность — удовлетворить и рядовых потребителей, и бизнес.
С момента появления технологии каждый последующий виток ее развития планомерно решал одни и те же задачи: ускорение передачи данных, стабильность подключения и рост числа одновременных подключений. Раньше точка беспроводного доступа пятого поколения Wi-Fi могла «общаться» с несколькими устройствами, но эти устройства не могли одновременно на нее реагировать. Новый же стандарт Wi-Fi 6 демонстрирует 4-кратное увеличение пропускной способности сети и числа параллельно подключаемых пользователей в сравнении с Wi-Fi 5.
Одно из ключевых направлений применения Wi-Fi 6 — покрытие зон с высокой плотностью пользователей, например, стадионов, торговых центров, аэропортов, а также школьных классов и университетских аудиторий. Wi-Fi 6 позволяет клиентам пользоваться приложениями, требующими высокой пропускной способности, а также обеспечивает низкую задержку в работе сервисов. Дополнительный бонус от нового стандарта получают и девайсы сферы «интернета вещей», в частности, функция целевого времени ожидания сокращает энергопотребление и удлиняет срок службы батарей устройств.
Корпорация Huawei, известная широкому кругу своей потребительской электроникой, на самом деле — один из пионеров передовых решений в сфере связи. Именно Huawei сделала наибольший вклад в развитие стандарта Wi-Fi 6: на ее долю пришлось почти 25 % от всех рассмотренных предложений, большая часть из которых была в итоге принята в документации по стандарту. Huawei также стала одной из первых применять Wi-Fi 6: в 2014 году компания выпустила прототип, в 2017 — развернула первые точки доступа, а в феврале 2020 года представила в России решение AirEngine Wi-Fi 6, построенное полностью на основе компонентов собственного производства.
Алгоритмы и антенны AirEngine Wi-Fi 6 достигают пропускной способности в 10,75 Гбит/с — это дает опыт работы с контентом, сравнимый с ощущениями при работе по оптоволоконной сети. Кроме того, устройства позволяют снизить задержку передачи данных в сети с 30 мс до 10 мс. Такие показатели позволяют проводить конференции с качеством 4K HD прямо по беспроводной сети.
В случае же упомянутой выше телематики новая технология позволяет свести до нуля потерю пакетов во время роуминга автоматически управляемых транспортных средств. Добавьте сюда новые возможности для интерактивного обучения с применением виртуальной и дополненной реальности, телемедицину и интеллектуальные роботизированные системы. Дополнительному ускорению чувствительных к задержкам приложений способствует функция приоритезации трафика Huawei SmartRadio.
Что касается безопасности, то здесь все в порядке. В Wi-Fi 6 используется новый обязательный протокол безопасности WPA3. Среди его принципиальных новшеств – возможность устанавливать более простые пароли без угрозы подбора со стороны злоумышленников, новый механизм аутентификации SAE (Simultaneous Authentication of Equals), обеспечивающий улучшенную защиту за счет изменения алгоритма авторизации, а также решение под названием Forward Secrecy, защищающее трафик данных даже в тех случаях, когда пароль был скомпрометирован.
Сейчас самое благоприятное время для тех, кто планирует внедрение Wi-Fi 6. На фоне претворяемых в жизнь цифровых трансформаций предприятий ИТ-директорам и руководителям ИТ-отделов следует задуматься о модернизации сетей Wi-Fi для будущего перехода к новому стандарту, в этом уверен Денис Сереченко, директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия.
Продукты AirEngine Wi-Fi 6 станут основой строительства сетей Wi-Fi 6 без «дыр» в покрытии, сервисы будут работать без длительных задержек, а пакеты во время роуминга не будут теряться. Эти возможности ускорят развитие проектов цифрового образования, цифровых аэропортов, всеканального банкинга, умного здравоохранения, умного правительства и умного производства, а также приблизят отрасли к полностью подключенному интеллектуальному миру.