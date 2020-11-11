Идеи витают в воздухе: зачем вашему бизнесу Wi-Fi 6

В середине нынешнего десятилетия человечество умудрилось за два года сгенерировать больше информации, чем за всю предшествующую историю. Фото, видео, посты в соцсетях, поисковые запросы, ролики в Ютубе — поток пользовательской информации огромен. Что уж говорить о бизнес-структурах, цифровых платформах и сервисах — стриминг, гейминг, музыка в облаках, банковские транзакции и заказы еды. А еще добавьте сюда миллиарды датчиков, чья задача — генерировать потоки информации бесконечно, — это те самые умные устройства, от браслетов и часов на запястье до систем умного дома. Это датчики телематики, непрерывно отслеживающие разные аспекты поведения техники вроде динамика вождения авто в каршеринге. Это камеры видеонаблюдения, регистраторы, медицинское оборудование и так далее.