80% российских клиентов доверяют iHerb
Российские клиенты стали больше доверять iHerb и готовы рекомендовать его. По подсчетам внутренней аналитической службы компании, на российском рынке NPS iHerb в октябре составил 80%. За время пандемии этот показатель вырос на 4% — в феврале 2020 года NPS компании в России составлял 76%.
NPS iHerb в России вдвое превышает средний рыночный. По данным Satmerix, в 2020 году общий индекс лояльности клиентов отрасли на рынке онлайн-покупок составил 40%.
Специалисты iHerb также подсчитали CSAT компании на российском рынке в октябре — он составил 83%. Это говорит о том, что клиенты высоко оценивают качество сервиса и доставки товаров, а сами продукты оправдывают ожидания покупателей.
«Укрепление здоровья и борьба со стрессами, связанными с пандемией, крайне важны. Мы готовы предоставить нашим покупателям лучшую продукцию для здорового образа жизни и рады, что они так высоко ценят наш сервис. Мы привносим наш опыт, технологии и инвестиции в Россию для продвижения здорового образа жизни наших российских покупателей», — комментирует генеральный директор iHerb Илья Микин.
NPS, или индекс лояльности клиентов, отражает степень доверия к бренду и готовность постоянно выбирать именно его для повторных покупок. Чтобы измерить этот показатель, у клиентов спрашивают, насколько по шкале от 1 до 10 они готовы рекомендовать компанию своим друзьям и коллегам. Между теми, кто указал 9 или 10 баллов, и теми, кто указал 6 и меньше баллов, вычисляют разницу в процентах. Это и есть индекс «чистой поддержки». Клиенты, указавшие 7 или 8 баллов, не учитываются — они считаются пассивными.
CSAT, или индекс удовлетворенности клиентов, показывает, насколько аудиторию в целом устраивает качество товаров и услуг, которые предоставляет компания.