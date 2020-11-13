80% российских клиентов доверяют iHerb

NPS, или индекс лояльности клиентов, отражает степень доверия к бренду и готовность постоянно выбирать именно его для повторных покупок. Чтобы измерить этот показатель, у клиентов спрашивают, насколько по шкале от 1 до 10 они готовы рекомендовать компанию своим друзьям и коллегам. Между теми, кто указал 9 или 10 баллов, и теми, кто указал 6 и меньше баллов, вычисляют разницу в процентах. Это и есть индекс «чистой поддержки». Клиенты, указавшие 7 или 8 баллов, не учитываются — они считаются пассивными.