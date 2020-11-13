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80% российских клиентов доверяют iHerb

Российские клиенты стали больше доверять iHerb и готовы рекомендовать его. По подсчетам внутренней аналитической службы компании, на российском рынке NPS iHerb в октябре составил 80%. За время пандемии этот показатель вырос на 4% — в феврале 2020 года NPS компании в России составлял 76%.  

NPS iHerb в России вдвое превышает средний рыночный. По данным Satmerix, в 2020 году общий индекс лояльности клиентов отрасли на рынке онлайн-покупок составил 40%.

Специалисты iHerb также подсчитали CSAT компании на российском рынке в октябре — он составил 83%. Это говорит о том, что клиенты высоко оценивают качество сервиса и доставки товаров, а сами продукты оправдывают ожидания покупателей.

«Укрепление здоровья и борьба со стрессами, связанными с пандемией, крайне важны. Мы готовы предоставить нашим покупателям лучшую продукцию для здорового образа жизни и рады, что они так высоко ценят наш сервис. Мы привносим наш опыт, технологии и инвестиции в Россию для продвижения здорового образа жизни наших российских покупателей», — комментирует генеральный директор iHerb Илья Микин.

NPS, или индекс лояльности клиентов, отражает степень доверия к бренду и готовность постоянно выбирать именно его для повторных покупок. Чтобы измерить этот показатель, у клиентов спрашивают, насколько по шкале от 1 до 10 они готовы рекомендовать компанию своим друзьям и коллегам. Между теми, кто указал 9 или 10 баллов, и теми, кто указал 6 и меньше баллов, вычисляют разницу в процентах. Это и есть индекс «чистой поддержки». Клиенты, указавшие 7 или 8 баллов, не учитываются — они считаются пассивными.

CSAT, или индекс удовлетворенности клиентов, показывает, насколько аудиторию в целом устраивает качество товаров и услуг, которые предоставляет компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных