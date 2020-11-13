Михаил АНЦИФЕРОВ: «Методов полного излечения сахарного диабета нет, но его можно держать под контролем»
Сахарный диабет является одним из самых распространенных неинфекционных заболеваний современности и часто приводит к развитию серьезных осложнений. В период пандемии COVID-19 люди с диабетом составляют одну из самых больших уязвимых групп.
Об основных факторах риска заболеваемости сахарным диабетом, организации эндокринологической службы в Москве, образе жизни при диабете, а также о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в условиях распространения коронавирусной инфекции в интервью газете «Ведомости» рассказывает главный внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н., профессор Михаил Борисович Анциферов.
Сахарный диабет представляет собой эпидемию хронического неинфекционного заболевания, но стоит отметить, что, говоря об эпидемии, мы имеем в виду сахарный диабет 2 типа. Если взять весь диабет за 100 процентов, то на долю диабета 1 типа будет приходиться 5‒7 %, а на долю диабета 2 типа ‒ 93‒95 %. И если диабет 1 типа в целом остается в одном диапазоне, то общее количество больных сахарным диабетом 2 типа ежегодно увеличивается на 5-6 процентов, а каждые 10‒15 лет количество больных возрастает примерно в два раза.
В Москве сейчас зарегистрировано 390 тысяч больных сахарным диабетом, из них 386 тысяч ‒ это взрослые больные и 4 тысячи – дети и подростки. В свою очередь из 386 тысяч взрослых с диабетом 20 тысяч взрослых болеют диабетом 1 типа и 366 тысяч ‒ диабетом 2 типа.
Кроме того, есть такой эпидемиологический показатель, как распространенность, когда количество зарегистрированных больных соотносится с численностью населения. В Европе эта цифра где-то на уровне 5-6 %, в Америке – на уровне 8‒10 %. У нас по Москве распространенность диабета 3,7 %, но на самом деле исследования показывают, что реальная распространенность находится где-то на уровне 5,5 %.
Если говорить про заболеваемость диабетом в целом по России, то на начало 2020 года официально было зарегистрировано во всех регионах 5,1 миллиона больных диабетом. На самом деле, по экспертной оценке, эта цифра находится на уровне 8‒10 миллионов. То есть в России на одного больного с диабетом приходится один человек, у которого есть диабет 2 типа, но который об этом не знает, ‒ это недиагностированный диабет. Вот в этом и заключается основное коварство диабета: у человека диабет есть, но он об этом не знает и не получает соответствующего адекватного лечения, в результате чего у него прогрессируют сосудистые осложнения.
Факторы риска развития диабета
Рост распространенности сахарного диабета 2 типа обусловлен несколькими причинами, связанными с постоянно действующими факторами риска. Во-первых, если в целом распространенность сахарного диабета 2 типа составляет 5-6 %, то у лиц старше 65 лет она возрастает до 15‒20 %. У нас, как и во всем мире, население стареет и, соответственно, количество больных диабетом 2 типа по мере старения населения возрастает.
Несколько факторов риска связаны с жизнью в городах. Это особенности питания, когда люди предпочитают готовить не сами, а покупать полуфабрикаты и фастфуд, употребляют много рафинированных продуктов, содержащих большое количество углеводов и жиров. Такое несбалансированное питание в результате приводит к постепенному повышению массы тела, развитию ожирения. Это еще один мощный фактор риска.
Малоподвижный образ жизни также относится к факторам риска. Не все ходят на фитнес или бегают вокруг дома, у многих людей сидячая работа, малоподвижный образ жизни. Людям в городах часто не хватает физической активности.
Еще один фактор, особенно распространенный в больших городах, ‒ это хронический стресс. Человек часто пытается «заесть» стресс сладкой, вкусной пищей, запить алкоголем. Все эти факторы, как правило, действуют вместе, особенно в мегаполисах. Поэтому количество больных диабетом неуклонно возрастает. С данной ситуацией бороться очень сложно, но все равно это надо делать, например, путем внедрения в нашу жизнь социальных программ оздоровления.
Отдельный фактор – это наследственность. Здесь имеется в виду прямое наследование: если мама или папа болели диабетом, то есть очень большая вероятность, что у их детей, особенно на фоне избыточной массы тела, после 40 лет или даже раньше тоже разовьется сахарный диабет 2 типа. Но если они будут вести здоровый образ жизни, иметь нормальную массу тела, то у них есть шанс «убежать» от диабета 2 типа, или же он проявится не в 40, а в 80 лет.
Хочу обратить внимание на то, что жители современных мегаполисов особенно уязвимы для диабета. Чтобы предотвратить заболевание, им в первую очередь надо вести здоровый образ жизни. И надо сказать, что проще недопустить набора веса, чем потом бороться с избыточными килограммами. Надо, чтобы с самого детства, во время учебы в школе, в институте, работы на производстве действовал стандарт здорового образа жизни: не курить, минимально употреблять алкоголь, правильно питаться, больше двигаться. Тогда мы реально сможем снизить темпы увеличения количества больных сахарным диабетом 2 типа. Нужна определенная культура. Наверное, не только общество, но и семья должна обязательно участвовать в этом, так как роль семейных традиций, традиций воспитания детей очень велика.
Организация помощи пациентам в Москве
Московское здравоохранение обозначило несколько приоритетов при организации медицинской помощи больным сахарным диабетом в Москве. Во-первых, это активное выявление больных. Доступность обследований в Москве достаточно высокая. Все понимают проблему сахарного диабета, обучены: и эндокринологи, и терапевты, и врачи общей практики. При появлении первых признаков диабета человек может обратиться в любую поликлинику, проверить сахар крови, уровень гликированного гемоглобина. Если в целом по России соотношение людей, имеющих диабет, и людей с невыявленным диабетом один к одному, то в Москве это соотношение лучше: на 2 человека с выявленным диабетом приходится только один с невыявленным заболеванием.
Лекарственное обеспечение в Москве тоже достаточно хорошее. Все пациенты с сахарным диабетом относятся к льготным категориям и по закону имеют право на бесплатное получение препаратов и средств самоконтроля диабета. Правительством Москвы выделяется достаточно средств, поэтому нет проблем с препаратами инсулина, с таблетированными лекарственными средствами. Мы стараемся выписывать лекарственные препараты на срок до 3-х месяцев, а некоторым пациентам даже и больше, особенно сейчас, в напряженное время, в условиях коронавирусной инфекции.
Больше 30 % детей и подростков в Москве находятся на помповой инсулинотерапии. Они все потом переходят во взрослую сеть. Решение правительства Москвы о бесплатном обеспечении больных-инвалидов расходными материалами к помпам было абсолютно правильным, мы за это боролись, и хорошо, что удалось это организовать.
У нас очень хорошо осуществляется контроль за течением заболевания. Надо сказать, что мы над этим работали последние 3-4 года, и сейчас, по данным регистра, почти 80 % больных диабетом 1 типа и почти 70 % больных диабетом 2 типа регулярно измеряют гликированный гемоглобин. У нас нет проблем с наборами, с доступностью этого метода, мы работаем в тесном контакте с городской лабораторной службой. В среднем каждый больной 3 раза в год измеряет гликированный гемоглобин, что является очень хорошим показателем. Надо отметить наличие прямой корреляции: чем выше гликированный гемоглобин, тем больше риск развития и прогрессирования осложнений сахарного диабета. Поэтому в основе борьбы с диабетом и профилактики осложнений – достижение и поддержание целевого уровня этого показателя.
Есть еще такой нюанс: когда ставится диагноз диабета, то после типа заболевания указывается «целевой уровень гликированного гемоглобина такой-то»: например 7 %. Этот показатель вписан в диагноз. И когда потом приходит анализ, то становится ясно, достигли мы этого целевого уровня или нет. Конечно, у нас есть пациенты, которые имеют гликированный и 9, и даже выше. Это плохо, но, по крайней мере, это позволяет активнее предпринимать меры, направленные на снижение этого показателя.
Лечение осложнений диабета на контроле
В том случае, если у больного сахарным диабетом уже развились осложнения, то важно не допустить их прогрессирования. В 17 городских больницах развернуто 460 профильных коек для больных с эндокринными заболеваниями. В прошлом году стационарно была пролечена примерно 21 тысяча больных, 95 % от этого числа составляют больные сахарным диабетом.
Большой упор делается на лечение микрососудистых осложнений, которые могут стать причиной инвалидизации. Например, диабетическая нефропатия, в результате которой понадобятся диализные методы лечения. Здесь нужна правильная тактика ведения больных, использование препаратов, которые помогают замедлить прогрессирование нефропатии. На базе ГКБ № 52 совместно с нефрологами ведется регистр пациентов с диабетом и хронической почечной недостаточностью. В нем зарегистрировано около 3 тысяч пациентов, из которых 700 человек (30 %) используют диализные методы лечения (гемодиализ, перитонеальный диализ). Еще 220 человек живут с пересаженной почкой – это достаточно высокие показатели.
Большое внимание уделяется проблеме диабетической стопы: мы боремся за снижение общего количества ампутаций и особенно высоких ампутаций на уровне бедра, которые являются самыми травматичными, отличаются большой летальностью. По данным прошлого года, 93 % составили органосберегающие ампутации на уровне стопы и голени и только 7 % ампутаций выполнено на уровне бедра. Лет 15 тому назад соотношение было совершенно другим. В городе есть профильные стационары, койки по диабетический стопе в отделениях гнойной хирургии. Из новых наработок ‒ создание центра спасения конечности на базе ГКБ им. Ф. И. Иноземцева и ГКБ № 13. Работает более 20 кабинетов диабетической стопы в амбулаторно-поликлинических центрах.
По вопросам лечения диабетической ретинопатии ведется совместная работа с окулистами. В ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова функционирует специализированное отделение по лечению поражений глаз при сахарном диабете. В нем проводится лечение диабетического макулярного отека, диабетической ретинопатии. Хотелось, чтобы этот опыт использовался и в других стационарах.
Очень важная тема – это диабет и беременность. На базе роддома ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана 5 лет назад был организован центр для беременных с эндокринными заболеваниями, который очень хорошо работает в этом направлении, внедряет концепцию планирования беременности. Примечательно, что в 2019 году было зарегистрировано 9300 родов у женщин с диабетом, что составило 8 % от всех родов по Москве. Еще несколько десятилетий назад беременным с сахарным диабетом 1 типа рекомендовали прерывать беременность по медицинским показаниям, а сейчас они рожают, при этом не только один, но и два, и даже три раза.
При выявлении диабета впервые
Если у человека диабет выявлен впервые, главное, чтобы он эту ситуацию не игнорировал, не пускал на самотек. Часто бывает, что пациент приходит к нам уже с сахаром 12‒14 ммоль/л. При диабете 1 типа сахар крови может быть сразу 20-30 ммоль/л и больной попадает по скорой помощи в состоянии кетоацидоза в больницу, где проводятся неотложные мероприятия. В отличие от этого сахарный диабет 2 типа развивается постепенно. Достаточно обычная история, когда у человека несколько лет назад случайно был выявлен повышенный сахар крови – 8 ммоль/л. Но он не обратил на это никакого внимания. И только когда ему стало хуже, сахар крови поднялся, тогда он обратился к эндокринологу. А ведь можно было бы начать лечение сразу, еще несколько лет назад.
Поэтому первая рекомендация – отнестись к этому заболеванию очень серьезно. Сейчас достаточно печатной литературы, публикаций в Интернете, есть видеолектории. Второй важный момент – записаться в школу диабета, чтобы пройти курс «молодого бойца», получить правильные знания и практические навыки. В Москве сейчас работает 30 школ для больных диабетом. Третий момент – это осознание того, что диабет будет у пациента всю жизнь, то есть не исчезнет, так как методов полного излечения диабета нет. Но его можно успешно компенсировать, держать под контролем – и это четвертый момент. И во многом это зависит от самого пациента. Даже если больному с диабетом дадут эффективные сахароснижающие препараты, а он при этом будет есть все подряд и прибавлять в весе, то эффекта от лечения не будет. Здесь должна быть личная ответственность пациента за свое здоровье, приверженность лечению.
Диабет предполагает определенный образ жизни, частью которого является постоянный самоконтроль. И если надо регулярно измерять сахар крови, то, значит, так и надо делать. При этом не просто смотреть на высокие цифры, но и понимать, что за этими цифрами стоит, и пытаться сделать так, чтобы их снизить. Нужно каждые три месяца определять гликированный гемоглобин. Если цифра больше целевой, то пациенту вместе с врачом надо сделать так, чтобы эта цифра снизилась до целевого уровня. Необходимо проходить плановые обследования, которые позволяют оценить риск развития или прогрессирования возможных осложнений. Это надо делать регулярно, тогда можно будет и диабет держать под контролем и осложнения будут развиваться медленнее и меньше будет вероятность того, что они приведут к инвалидизации. И еще важный момент – это ведение здорового образа жизни: правильно рационально питаться, повысить физическую активность и сбросить лишние килограммы, хотя бы 5‒10 % от имеющегося избыточного веса.
Сахарный диабет и COVID-19
Люди с диабетом, согласно мировой статистике, являются одной из самых уязвимых групп для коронавирусной инфекции. Если пациент с диабетом заболеет коронавирусной инфекцией, то она, вероятнее всего, будет протекать тяжелее, больше шансов, что он попадет в больницу, а не ограничится амбулаторным лечением. А самое грустное – это то, что вероятность летального исхода у него также будет выше. И когда мы говорим о режиме самоизоляции, о масочно-перчаточном режиме, об обработке рук антисептиками, то в первую очередь это касается больных сахарным диабетом. Здесь надо стараться максимально себя оберегать. При этом не только сам больной сахарным диабетом, но и его родственники тоже должны принимать в этом участие, соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы препятствовать контакту с инфекцией.
Если больной сахарным диабетом все же почувствовал недомогание, то это нельзя игнорировать. При повышении температуры тела надо чаще измерять сахар крови. Конечно, повышение температуры необязательно связано с коронавирусом, это может быть и ОРВИ, и грипп. Но в любом случае надо поставить вопрос об интенсификации терапии диабета. При этом необязательно приходить в медицинское учреждение. Есть и другие возможности: горячие линии, дистанционное консультирование, общение со специалистом по телефону. Кроме того, в тяжелых случаях врач может приехать на дом. И, конечно, без лекарственных препаратов такой пациент не останется: предусмотрена доставка и обеспечение на дому на срок от 3-х месяцев и больше. И, конечно, самая главная рекомендация – всегда держать диабет под контролем!
Президент МООИ Московская диабетическая ассоциация Эльвира Густова
Главные задачи Московской диабетической ассоциации – это помощь пациентам и их семьям, а также деятельность в общественных советах при органах власти в области здравоохранения. Мы стараемся содействовать улучшению качества жизни каждого конкретного пациента, но необходимо отметить, что в первую очередь сам пациент должен нести ответственность за свое здоровье. Безусловно, от диабета пока нельзя вылечиться, но в этой борьбе человек может победить и прожить долгую и полноценную жизнь, если будет соблюдать самодисциплину.
Приверженность пациентов лечению начинается с принятия своего диагноза. Чтобы держать заболевание под контролем, необходимо регулярно посещать врача и следовать его рекомендациям, в том числе применять лекарственные препараты. Следует отметить, что Москва занимает первое место среди регионов России по обеспечению лекарственными препаратами, средствами самоконтроля, здесь имеются все возможности для получения необходимой качественной медицинской помощи. Московские школы диабета проводят большую работу по обучению пациентов и повышению их мотивации к лечению. Это очень важно, так как жизнь людей с диабетом во многом зависит от степени знания своей болезни.
Повышение качества жизни при правильно организованном лечении, обучении и контроле может быть значительным, что позволяет больному успешно адаптироваться к различным жизненным ситуациям, а это особенно важно в условиях огромного мегаполиса.
В этом году в условиях пандемии коронавируса наши пациенты с диабетом больше других испытали на себе сложности жизни в мегаполисе. Вынужденная изоляция, снижение физической активности, одиночество, ограничения плановых визитов к врачу, стресс ‒ все это очень негативно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии пациентов. В такой ситуации мы не только приветствуем новые формы взаимодействия пациента и врача, доставку лекарств на дом, социальную и психологическую поддержку силами волонтеров Москвы, но и сами меняем формат нашей деятельности с использованием социальных сетей, активно проводим информационно-обучающие мероприятия для населения в области диабета в онлайн-формате.
Деятельность МДА является ярким примером партнерского взаимодействия между пациентскими организациями, медицинским сообществом и фарминдустрией.