Михаил АНЦИФЕРОВ: «Методов полного излечения сахарного диабета нет, но его можно держать под контролем»

Поэтому первая рекомендация – отнестись к этому заболеванию очень серьезно. Сейчас достаточно печатной литературы, публикаций в Интернете, есть видеолектории. Второй важный момент – записаться в школу диабета, чтобы пройти курс «молодого бойца», получить правильные знания и практические навыки. В Москве сейчас работает 30 школ для больных диабетом. Третий момент – это осознание того, что диабет будет у пациента всю жизнь, то есть не исчезнет, так как методов полного излечения диабета нет. Но его можно успешно компенсировать, держать под контролем – и это четвертый момент. И во многом это зависит от самого пациента. Даже если больному с диабетом дадут эффективные сахароснижающие препараты, а он при этом будет есть все подряд и прибавлять в весе, то эффекта от лечения не будет. Здесь должна быть личная ответственность пациента за свое здоровье, приверженность лечению.