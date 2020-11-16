Инвестиции в недвижимость онлайн. Так уже можно

Инвестиции в недвижимость онлайн. Так уже можноО новом инструменте для российских частных инвесторов читайте в материале
Снижение ставок по банковским вкладам, обесценивание рубля, неопределенность, связанная с пандемией, стимулируют россиян искать альтернативные инструменты сбережения и приумножения капитала.
Самой понятной для инвестирования остается недвижимость. Но традиционные и всем знакомые варианты требуют вложения немалых сумм. Если речь идет о покупке квартиры под сдачу в аренду, то нужен не один миллион рублей. Если же рассматривать коммерческую недвижимость – то цена вопроса возрастает в разы. Плюс ко всему необходимо искать надежных арендаторов и принимать участие в обслуживании объектов.
Но российским частным инвесторам стал доступен более простой вариант инвестирования в недвижимость без значительных временных затрат на покупку и управление.
В июле 2020 года девелопер PNK group объявил о создании инвестиционного фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторов с доходом от арендных платежей PNK rental. Инвестиции идут только в готовые здания с действующими арендаторами, которые уже выплачивают арендные платежи.
Инвестиции в индустриальную недвижимость через фонды довольно широко распространены в Европе и США. Этот инструмент применяют пенсионные фонды на Западе для сохранения и приумножения средств своих клиентов.
В чем суть инструмента
Инвестировать в PNK rental предлагается на основании договора доверительного управления. Это дает большую гибкость данному инструменту: инвестор может в любой момент как вкладывать средства и увеличивать свой инвестиционный портфель на любые суммы, так и выводить их, нет ограничений ни по сроку, ни по максимальной сумме инвестиций.
Порог входа в PNK rental — 5 000 руб. Весь процесс организован онлайн, чтобы каждый мог попробовать новый инструмент и решить, стоит ли дальше увеличивать портфель.
Целевая доходность PNK rental – 11,5% годовых, и она подтверждена по итогам III квартала 2020 года. Доход инвестора формируется из двух частей. Основная часть — это арендный поток, который начисляется ежеквартально и, в зависимости от выбранной схемы, может либо выплачиваться на расчетный счет инвестора, либо реинвестироваться для увеличения общего дохода. Вторая часть дохода — изменение стоимости зданий. Это может происходить вследствие сделок по продаже или при переоценке зданий фонда.
Почему индустриальная недвижимость и кто такие PNK group
Действительно, не многим придет в голову инвестировать в индустриальную недвижимость, хотя, если разобраться, — именно склады и производства составляют каркас экономики. И текущий год это подтвердил. В то время, когда большинство людей сидели по домам, а офисы и торговые центры были закрыты, производства, склады и распределительные центры продолжали работать, чтобы обеспечить население продуктами и товарами первой необходимости. А так как индустриальная недвижимость – это, в том числе, и распределительные центры интернет-магазинов, то потребность в ней все возрастает, ведь онлайн-торговля переживает сейчас настоящий бум: многие e-commerce компании заявляют о кратном росте объемов бизнеса.
А девелопер PNK group строит индустриальные здания для российских и международных компаний с 2004 года. Его портфолио состоит из сотен промышленных объектов: введено в эксплуатацию и находится на разных стадиях строительства более 5 млн кв. м индустриальных площадей в России, Европе и США. Девелопер применяет при строительстве передовые немецкие технологии, здания PNK соответствуют мировым стандартам FM Global. Поэтому на индустриальные объекты PNK с арендным потоком претендуют одновременно несколько покупателей. Но у фонда PNK rental преимущественное право на приобретение лучших зданий девелопера по цене ниже рынка.
PNK group является крупнейшим держателем паев PNK rental. Фонд ориентирован на частных инвесторов, которые вкладывают свои средства через договор доверительного управления одновременно во все объекты фонда в равных пропорциях. Такая диверсификация делает инвестиции в PNK rental более защищенными с точки зрения риска, поскольку доход не зависит от одного объекта. Внутри фонда – готовые объекты с действующими арендаторами, следовательно, инвестор может начать зарабатывать сразу после внесения средств.
Чтобы стать инвестором, на сайте pnkrental.ru необходимо пройти простую онлайн-регистрацию, авторизовавшись через портал госуслуг. Затем нужно выбрать схему инвестирования (с ежеквартальными выплатами или с реинвестированием дохода), после чего можно перевести средства с банковской карты через форму на сайте или по реквизитам через ваш онлайн-банк или отделение банка.
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