Инвестиции в недвижимость онлайн. Так уже можно

Действительно, не многим придет в голову инвестировать в индустриальную недвижимость, хотя, если разобраться, — именно склады и производства составляют каркас экономики. И текущий год это подтвердил. В то время, когда большинство людей сидели по домам, а офисы и торговые центры были закрыты, производства, склады и распределительные центры продолжали работать, чтобы обеспечить население продуктами и товарами первой необходимости. А так как индустриальная недвижимость – это, в том числе, и распределительные центры интернет-магазинов, то потребность в ней все возрастает, ведь онлайн-торговля переживает сейчас настоящий бум: многие e-commerce компании заявляют о кратном росте объемов бизнеса.