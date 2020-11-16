Пришло время выйти на новый уровень борьбы с сахарным диабетом
14 ноября отмечается Всемирный день диабета. Компания «Ново Нордиск» уже почти 100 лет является мировым лидером в области разработки и производства лекарств для лечения сахарного диабета. В преддверии этой даты вице-президент и генеральный директор компании «Ново Нордиск» в России и Беларуси Ханс Дюиф рассказал, как важна борьба с диабетом в период вспышек инфекционных заболеваний, особенно в условиях пандемии COVID-19, как снижение уровня заболеваемости диабетом связано с урбанистикой и какое внимание компания уделяет заботе об окружающей среде.
Доля людей с диабетом среди тяжело пострадавших и умерших от COVID-19 чрезвычайно высока
Пандемия коронавирусной инфекции показала, насколько уязвимо человечество перед лицом нового возбудителя, при этом не последнюю роль сыграл наблюдаемый в последние годы рост хронических заболеваний, в первую очередь сахарного диабета. По данным мировой и российской статистики, доля людей с диабетом среди тяжело пострадавших и умерших от COVID-19 чрезвычайно высока. Нельзя забывать, что диабет ‒ хроническое заболевание, а это означает, что вне зависимости от существования или отсутствия угрозы вируса болезнь есть и с ней нужно бороться. В России в период пандемии коронавирусной инфекции «Ново Нордиск» закупила и предоставила в виде гуманитарной помощи более 1000 кг лекарственных препаратов на сумму почти 1 миллион рублей в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, один из корпусов которого был переоборудован для приема больных с коронавирусной инфекцией. Кроме того, за весь период с апреля и по настоящее время в российские регионы нами была передана гуманитарная помощь на общую сумму около 9 миллионов рублей. И, что самое важное, мы справились с задачей организовать в сжатые сроки безопасные и непрерывные альтернативные методы доставки препаратов пациентам, а также продолжить проведение клинических исследований с соблюдением всех правил.
Одним из значимых факторов риска развития тяжелого воспалительного процесса при заражении COVID-19 является ожирение
Одним из значимых факторов риска развития тяжелого воспалительного процесса при заражении COVID-19 ‒ появления последующих осложнений и даже летального исхода ‒ является наличие ожирения. Конечно, ожирение, во многом связанное с нездоровым образом жизни людей в современных мегаполисах, представляет собой серьезную проблему, которую необходимо решать. И как мы знаем, ожирение также является одним из главных факторов риска развития диабета.
Жители современных городов наиболее подвержены диабету
Последние данные Международной федерации диабета по заболеваемости диабетом в мире более чем пугающие. Мы очень быстро приближаемся к тому, что каждый десятый взрослый страдает/будет страдать диабетом. При этом именно жители городов наиболее подвержены заболеванию, что обусловлено малоподвижным образом жизни, широкой доступностью фастфуда, повышенным стрессом и плохой экологией. Да и развитая городская инфраструктура зачастую может негативно сказываться на состоянии здоровья. Это важная социальная проблема. Ответственность городских властей заключается в необходимости уделять должное внимание здоровьесберегающей политике городов. Для сдерживания роста заболеваемости сахарным диабетом требуются совместные глобальные усилия органов государственной власти, представителей системы здравоохранения, бизнеса и гражданского общества. Ведь нагрузка и финансовые потери городов от заболеваемости диабетом разрушительны. В 2014 году Центр диабета Steno в Копенгагене, Университетский колледж Лондона и «Ново Нордиск» приступили к реализации глобальной программы «Города побеждают диабет» (Cities Changing Diabetes). На сегодняшний день в проекте принимает участие более 25 городов. Программа «Города побеждают диабет» позволяет городам контекстуализировать их ситуацию и ставить цели по сокращению роста заболеваемости диабетом. В рамках программы города-участники получают глобальный обзор эффективных решений, уже протестированных в городах-партнерах из разных стран. Мы очень ждем, что в ближайшее время к проекту присоединится и Москва. В прошлом году для достижения этой цели мы начали важнейшее партнерское сотрудничество с Московским урбанистическим форумом и конгрессом Urban Health. Надеемся, что предстоящие в 2021 году мероприятия форума позволят нам официально включить Москву в список городов ‒ участников программы «Города побеждают диабет».
Политика компании «Ново Нордиск» построена на том, чтобы видеть дальше горизонта коммерческой выгоды и приносить пользу обществу
За первые два десятилетия XXI века сахарный диабет вошел в число десяти основных причин смертности в мире. Каждые 6 секунд в мире умирает один человек с диабетом. Еще больше жизней разрушают его осложнения: заболевания почек, проблемы с сердцем, слепота и ампутации. К сожалению, мы наблюдаем стабильный рост заболеваемости диабетом: статистика выросла с одного из 12 взрослых до одного из 11, затем и до одного из 10 взрослых. Если человечество ничего не предпримет, то мы преодолеем этот барьер и будем говорить уже о каждом девятом взрослом. Раньше диагноз «диабет» был смертельным приговором, сейчас же есть все возможности контролировать заболевание. И при ранней диагностике диабета и соответствующем лечении человек может прожить вполне полноценную жизнь. Политика компании «Ново Нордиск» построена на том, чтобы видеть дальше горизонта коммерческой выгоды и приносить пользу обществу, помогая остановить рост заболеваемости диабетом. Цели стратегии «Победить диабет» направлены на популяризацию здорового образа жизни и повышение ожидаемой продолжительности жизни. «Ново Нордиск» постоянно работает над инновациями, способными облегчить как жизнь пациентов, так и работу врачей, расширяет доступность лекарственных препаратов, работает над профилактикой заболеваний, ведет активную политику повышения информированности общества о рисках неправильного образа жизни, принимает активное участие в научных исследованиях. Да, на данный момент нам недоступно лекарство, способное полностью вылечить диабет, но в наших силах сделать так, чтобы сдержать рост заболеваемости. В конце концов, то, что хорошо для общества, хорошо для нашего бизнеса, а то, что хорошо для нашего бизнеса, хорошо для общества.
Инновационные препараты будущего
Сегодня очень много внимания уделяется разработке таких инсулинов, которые были бы максимально эффективны, безопасны и при этом просты в использовании для пациента. Одним из самых серьезных побочных эффектов применения любого инсулина является то, что если ввести его слишком много, то можно снизить глюкозу в крови до критического уровня, когда пациент потенциально может впасть в кому. Поэтому большую часть времени и усилий мы вкладываем в создание таких инсулинов, где эти риски минимальны, а действие инсулина максимально приближено к естественному физиологическому ответу инсулина у человека без сахарного диабета. Так что в будущем, надеюсь, мы создадим инсулин, который будет начинать работать в крови только при высоком уровне сахара, а при снижении уровня сахара в крови до желаемого критерия он будет прекращать работу. Потенциально это одна из самых интригующих инноваций в будущем.
Мы запустили ряд инициатив, направленных на поддержку пациентов с диабетом и борьбу с ожирением
В России компания успешно реализует ряд социальных программ. Из важнейших ‒ программа поддержки пациентов «Помощь пациенту с первой инъекцией». Участвовать в программе могут пациенты из Москвы и Московской области, использующие в терапии некоторые препараты. Для этого нужно просто оставить заявку ‒ медсестра проведет индивидуальное обучение технике инъекции. До конца 2020 года доступно бесплатное обследование, направленное на выявление сахарного диабета и определение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Недавно мы запустили ряд инициатив, направленных на борьбу с ожирением. Например, социальную акцию «Тайна вашего силуэта» и программу «Красивый вес». В сотрудничестве с ведущими медицинскими центрами города Москвы мы предлагаем любому желающему бесплатно пройти скрининг показателей риска заболеваний, связанных с лишним весом, выявить факторы, способствующие набору веса, и получить рекомендации специалистов. На нашем сайте доступны также партнерские образовательные видеоматериалы на тему здорового питания и снижения веса.
Экологические проекты компании «Ново Нордиск» в Калужской области получили высокую оценку
Мне нравится работать в этой компании не только потому, что мы успешны в бизнесе, но особенно и потому, что, осознавая ответственность перед обществом, мы используем большую часть прибыли, чтобы делать наш мир чуть лучше. Это касается и нашей экологической политики. Следует отметить, что неблагоприятная экологическая обстановка также является одним из факторов риска развития диабета, и, решая экологические проблемы, мы можем предотвратить новые случаи этого заболевания. «Ново Нордиск» действительно совершила 100-процентный переход своих производств на возобновляемые источники энергии. В том случае, если в какой-либо стране переход нашего производства на возобновляемую энергию пока невозможен, как, например, в России, то компания выкупает это количество «зеленой» энергии в виде сертификата у энергетической компании. В России нам также есть чем гордиться. Например, интересным фактом является то, что вода, которую мы используем на нашем заводе в Калуге, после всех систем фильтрации возвращается в природу чище, чем когда мы производим ее забор для работы предприятия. И уже сейчас мы готовы отдавать ее другим компаниям для дальнейшего использования. Экологические проекты компании «Ново Нордиск» в Калужской области получили высокую оценку, о чем свидетельствует победа компании в 2020 году в двух престижных российских экологических конкурсах.
Но мы не останавливаемся на достигнутом: нашим следующим шагом является изучение вопроса строительства ветрогенератора рядом с заводом. Очень вдохновляет, что правительство Калуги оказывает нам всяческую поддержку в реализации экологических инициатив. Недавно нас посетил губернатор Калужской области Владислав Шапша, мы с ним обсуждали эту тему. Я думаю, что совместные усилия помогут нам не только достичь лидерства в экологической промышленной политике, но и начать делиться этим опытом в рамках всей страны.