Пришло время выйти на новый уровень борьбы с сахарным диабетом

За первые два десятилетия XXI века сахарный диабет вошел в число десяти основных причин смертности в мире. Каждые 6 секунд в мире умирает один человек с диабетом. Еще больше жизней разрушают его осложнения: заболевания почек, проблемы с сердцем, слепота и ампутации. К сожалению, мы наблюдаем стабильный рост заболеваемости диабетом: статистика выросла с одного из 12 взрослых до одного из 11, затем и до одного из 10 взрослых. Если человечество ничего не предпримет, то мы преодолеем этот барьер и будем говорить уже о каждом девятом взрослом. Раньше диагноз «диабет» был смертельным приговором, сейчас же есть все возможности контролировать заболевание. И при ранней диагностике диабета и соответствующем лечении человек может прожить вполне полноценную жизнь. Политика компании «Ново Нордиск» построена на том, чтобы видеть дальше горизонта коммерческой выгоды и приносить пользу обществу, помогая остановить рост заболеваемости диабетом. Цели стратегии «Победить диабет» направлены на популяризацию здорового образа жизни и повышение ожидаемой продолжительности жизни. «Ново Нордиск» постоянно работает над инновациями, способными облегчить как жизнь пациентов, так и работу врачей, расширяет доступность лекарственных препаратов, работает над профилактикой заболеваний, ведет активную политику повышения информированности общества о рисках неправильного образа жизни, принимает активное участие в научных исследованиях. Да, на данный момент нам недоступно лекарство, способное полностью вылечить диабет, но в наших силах сделать так, чтобы сдержать рост заболеваемости. В конце концов, то, что хорошо для общества, хорошо для нашего бизнеса, а то, что хорошо для нашего бизнеса, хорошо для общества.