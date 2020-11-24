Важно, чтобы инвесторы, интересуясь российским рынком, в первую очередь вспоминали о SberCIB
Аналитическое подразделение SberCIB Investment Research и сейлз-команда SberCIB в очередной раз возглавили ежегодный международный рэнкинг Europe & Emerging EMEA Survey 2020 международного издания Institutional Investor в категории «Россия». Получить столь высокую оценку от крупнейших управляющих компаний мира удалось благодаря опытной команде, глубокому знанию российского рынка, использованию лучших международных практик и постоянному движению вперед. Так, например, сейчас аналитическая команда SberCIB Investment Research планирует расширять диапазон деятельности и готовить аналитические продукты, в том числе и для розничных клиентов.
«Наша особенность – это люди, команда»
В 2012 году Сбербанк приобрел «Тройку Диалог» ‒ одну из старейших инвестиционных компаний в России, которая появилась на рынке еще в 1991 году. Часть ее команды стала основой для аналитического подразделения SberCIB Investment Research. «Поэтому мы одна из самых опытных команд на рынке, – говорит старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. – Наша особенность – это в первую очередь люди, команда, ведь голосование идет за вполне конкретных аналитиков. Собственно, авторы наших отчетов – это те, кто потом общаются с клиентами напрямую. Клиенты их знают, и это дает хорошую возможность оценить качество работы и профессионализм аналитика».
Стать хорошим аналитиком непросто, это довольно сложный и трудоемкий процесс. Для того чтобы получить статус старшего аналитика, участвовать в рейтингах и претендовать на награды, необходимо проработать на младших должностях минимум лет 10. Зачастую в команду SberCIB Inestment Research приходят стажеры, совсем молодые люди, которым нужно долго нарабатывать свою собственную экспертизу. Пройти столь долгий путь удается далеко не всем. Хотя рынку и не требуется большого количества аналитиков, гораздо важнее уровень их профессионализма.
Команда аналитиков SberCIB Investment Research подтвердила свою высокую квалификацию: они победили в 7 индивидуальных номинациях из 8: «Стратегия на рынке акций», «Экономика», «Металлы и добыча полезных ископаемых», «Банки», «Телеком и медиа», «Потребительский сектор», «Компании малой и средней капитализации». А главный стратег по рынку акций Андрей Кузнецов был особо отмечен в списке Europe & Emerging EMEA Survey 2020: его признали лучшим аналитиком по российскому рынку. Подразделение клиентских операций с акциями на глобальных рынках также в очередной раз заняло 1-е место по России.
Основная часть работы подразделения – поддержка для инвестиционных решений клиентов: аналитические отчеты, прямое общение с клиентами, ответы на вопросы. Аналитики проводят всесторонний анализ рынка, публикуют ежедневные обзоры рынка акций и облигаций СНГ, регулярные обзоры на экономическую тематику и другие отраслевые и тематические материалы по отдельным эмитентам и отраслям экономики для своих клиентов, рассчитывают «Индекс Иванова». Помимо России и СНГ, макроэкономический анализ включает страны Центральной и Восточной Европы. Клиентами аналитического подразделения SberCIB Investment Research сейчас являются профессиональные инвесторы: управляющие компании, портфельные управляющие и аналитики в этих компаниях, большинство из них нерезиденты.
Самое главное, чтобы клиенты, когда нужна помощь с российскими инвестициями, вспоминали в первую очередь о SberCIB, – такую амбициозную задачу поставили перед собой в компании. И, судя по результатам опроса, достигать этой цели удается вполне успешно.
«Хрустального шара у нас нет»
Аналитиков часто упрекают в том, что их прогнозы осуществляются, мягко говоря, не так часто, как хотелось бы – с вероятностью 50 на 50. Действительно, такая точка зрения есть, но она не совсем корректна. Идеи и выводы аналитиков не бинарны, это не рекомендации купить или продать, они более сложные. И хотя подготовка прогнозов – это часть их работы, все-таки хрустального шара, показывающего будущее, у них нет. Аналитики работают с настоящим, с фактическими данными.
Главная задача аналитика – это вывести некие тренды, которые будут работать в будущем и исходя из которых можно построить справедливую цену актива с точки зрения здравого смысла. Эта информация сама по себе не является инвестиционным решением, ее задача – помочь инвестору принять правильное инвестиционное решение. Особенно это актуально для профессиональных инвесторов, которым выводы аналитиков нужны не всегда. Они больше обращают внимание на факторы, которые приводят к этому выводу, а от аналитика хотят понять, почему именно он принял то или иное предположение, на какой информации он основывался.
Сбор информации, ее агрегация и анализ – это суть работы аналитика. «Мы избавляем наших клиентов от некоей такой черновой работы, вот в этом ценность, ‒ указывает Андрей Шеметов. – Мы можем более тщательно отслеживать новости. Предположим, у клиента фонд развивающихся рынков, их у него штук 20. Он не всегда имеет ресурсы, чтобы детально разобраться, что происходит в каждом из них – что в Таиланде, что в Индонезии, что в России. У него большой поток информации. Мы отслеживаем все эти новости, но клиенту подсвечиваем только то, что важно именно для него».
Новости – это некий шумовой поток, в котором инвесторы далеко не всегда могут отличить важное от неважного. Как отличить качественную информацию от спекуляции, как интерпретировать высказывание того или иного высокопоставленного лица, чье заявление более важно? Человеку, который находится где-то далеко и не очень хорошо понимает Россию, зачастую чрезвычайно трудно корректно понять контекст, смысловые оттенки того или иного заявления, информации, события. И именно в этом ему может понадобиться помощь высококвалифицированного и опытного аналитика.
«На чьей стороне должен стоять аналитик?» И что с конкуренцией?
Аналитики и сейлзы работают на очень зрелом и конкурентном рынке. Однако в SberCIB уверены: их главное отличие – это качество. В нынешних реалиях индустрия инвестбанкинга находится под серьезным давлением различных объективных факторов: усиления регуляторных требований, снижения маржи из-за перехода на электронную торговлю. Компаниям приходится сокращать штатную численность своих аналитических подразделений, избавляясь от более опытных и «дорогих» сотрудников. Индустрия инвестбанкинга стремительно молодеет, а ведь начинающим специалистам, чтобы набрать опыт и квалификацию, понадобится время. И выходит, что, с одной стороны, конкуренция есть, и она достаточно жесткая, но, с другой стороны, она не всегда качественная.
Тем, кто работает в инвестбанкинге, приходится сталкиваться и с классической проблемой конфликта интересов со стороны клиентов, читателей аналитических отчетов и со стороны эмитентов. Так, например, аналитик может увидеть какие-либо негативные тренды, связанные с той или иной компанией. Его прямая обязанность перед своими клиентами – проинформировать об этом тренде и даже, возможно, порекомендовать держать в портфеле бумаги других компаний. Некоторые эмитенты могут на это реагировать болезненно. На чью сторону становиться? И регулирование, и базовые правила отвечают на этот вопрос однозначно: нельзя учитывать какие-либо иные интересы кроме интересов инвесторов.
«Сбер очень большой»
В ближайших планах у аналитического подразделения SberCIB Investment Research – развиваться дальше, оставаясь при этом локальным брокером и специализируясь, по большому счету, на российском рынке и российских компаниях. По словам Андрея Шеметова, какого-либо серьезного географического расширения не планируется. «Наше ключевое направление сейчас – именно развитие, увеличение охвата клиентов, ‒ объясняет он. – Мы готовимся расширять линейку наших аналитических продуктов для розничных, частных инвесторов. И в этом тоже есть свои вызовы, так как наша традиционная аналитика рассчитана на профессионального квалифицированного клиента, который, собственно, целыми днями принимает инвестиционные решения. Это люди с опытом, с профильным образованием. Нельзя такую аналитику просто отдавать человеку неискушенному, для него нужна несколько иная линейка продуктов, и мы сейчас начинаем такие продукты развивать».
Традиционные аналитические продукты SberCIB Investment Research также постоянно развиваются и видоизменяются. Так, потребительский «Индекс Иванова», введенный в оборот в 2013 году и отслеживающий потребительское поведение россиян со средним уровнем дохода, всегда интересовал и интересует инвесторов, корпоративных клиентов. Аналитики его постоянно расширяют, добавляют новые вопросы и аспекты, он становится более и более информативным и глубоким.
Одно из важных отличий Сбербанка от многих других финансовых институтов – его масштабы, генерация огромных объемов данных. Это позволяет аналитикам инкорпорировать большие данные в свои аналитические продукты. Например, когда была объявлена пандемия COVID-19, Сбербанк начал считать индекс потребительской активности СберИндекс, чтобы понимать, как покупателям пришлось изменить свои привычки. На основе данных Сбербанка подсчитываются различные показатели, которые становятся основой новых уникальных индикаторов. Смогут ли конкуренты повторить такой уникальный подход – покажет время.
Издание Institutional Investor отмечает экспертов и компании на международном рынке финансовых услуг. Рейтинг Europe & Emerging EMEA Survey 2020 отражает мнения 884 респондентов из 511 управляющих компаний, которые инвестируют в ак-ции развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки.