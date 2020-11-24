Важно, чтобы инвесторы, интересуясь российским рынком, в первую очередь вспоминали о SberCIB

Сбор информации, ее агрегация и анализ – это суть работы аналитика. «Мы избавляем наших клиентов от некоей такой черновой работы, вот в этом ценность, ‒ указывает Андрей Шеметов. – Мы можем более тщательно отслеживать новости. Предположим, у клиента фонд развивающихся рынков, их у него штук 20. Он не всегда имеет ресурсы, чтобы детально разобраться, что происходит в каждом из них – что в Таиланде, что в Индонезии, что в России. У него большой поток информации. Мы отслеживаем все эти новости, но клиенту подсвечиваем только то, что важно именно для него».