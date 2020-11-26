Подход Urban Health на страже сохранения здоровья и продолжительности жизни горожан
Подход Urban Health (городское развитие, ориентированное на здоровье, здоровая городская среда) — новое видение и идеология развития современных городов. Подход исследует взаимосвязь здоровья и городской среды и отвечает на ключевой вопрос будущего любого города: «Как добиться того, чтобы городская среда способствовала активной и здоровой жизни?».
Цель подхода Urban Health — приоритизация вопроса здоровья и благополучия людей в развитии городской среды. В последние десятилетия по всему миру произошел существенный рост продолжительности жизни (особенно в городах), однако такие положительные изменения создали новые вызовы. Хронические заболевания, вызванные негативным воздействием окружающей городской среды, малоподвижным образом жизни, неправильным питанием, перенапряжением и стрессом, — главная проблема современной повестки развития мегаполисов.
В основе подхода Urban Health заложены три важных принципа:
В первую очередь внедрение приоритетов здоровья во все аспекты городского управления, что позволит добиться ориентации всего городского управления на повышение качества жизни и состояние здоровья горожан.
Во-вторых, драйвером общественного здравоохранения должно стать изменение среды и пространственное развитие в целом. Все градостроительные решения и стратегические планы должны базироваться на оценке рисков здоровью, социально-экономических показателях и на данных о качестве окружающей среды.
Третьей важной составляющей подхода Urban Health является комплексная экономическая оценка, позволяющая связать текущие инвестиции с будущими выгодами вследствие внедрения «здоровых» принципов в существующие принципы управления городом.
Принципы Urban Health, реализованные в Москве за последние несколько лет
За последние несколько лет в Москве было реализовано и продолжает реализовываться сегодня множество проектов, позитивно влияющих на здоровье горожан. Один из таких проектов –– Московский стандарт реновации. Главная идея запущенной в 2017 году программы –– улучшение жилищных условий жителей города, проживающих в домах старой постройки, а также обновление городской среды и формирование комфортных общественных пространств. Программа обновления ветхого жилья (домов старой постройки — 1950–1960-х гг.) не только окажет влияние на улучшение жилищных условий более миллиона москвичей, но и создаст мощный стимул для развития всей городской инфраструктуры.
Условия жизни человека составляют около 80 % от совокупного влияния города на здоровье и благополучие, а также становятся основой для увеличения ожидаемой продолжительности жизни. Программа реновации подразумевает под собой не только снос ветхих жилых зданий и переселение горожан в комфортные многоквартирные дома — важным направлением программы реновации станет формирование комфортной городской среды, отвечающей современным стандартам развития мегаполисов. Реновация жилого фонда окажет значительное влияние на здоровье человека не только за счет существенного улучшения качества жилья, но и за счет внедрения стандартов строительства и проектирования, ориентированных на создание «здоровых кварталов». Это позволит снизить все уровни загрязнения среды (шумовое, световое, загрязнение воздуха), повысить уровень вовлеченности людей в жизнь города и создаст стимулы для ведения активной и здоровой жизни. Исследование уже утвержденных проектов планировок территории микрорайонов показало значительные улучшения в отношении факторов, влияющих на здоровье горожан, по сравнению с текущим состоянием. В среднем качество среды повысилось в два раза.
В Москве реализуется ряд проектов, связанных с развитием транспортной инфраструктуры города. Один из таких проектов — Московские центральные диаметры. Это проект интеграции пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть города. 21 ноября 2019 года было открыто движение по первым двум диаметрам. Они связывают Смоленское и Савёловское направления (Одинцово — Лобня), а также Курское и Рижское (Нахабино — Подольск). По пассажиропотоку это составляет примерно 30 % всей программы. Реализация проекта Московских центральных диаметров разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10–12 %. Это главный эффект проекта, напрямую влияющий на общее благополучие жителей Москвы. Создание привлекательной системы общественного транспорта и повышение степени его разнообразия делает его более популярным, может побудить пересесть с личного автомобиля, что позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, а также повысить активность жителей.
Если говорить о развитии транспортной инфраструктуры в целом, то с 2013 года загрузка дорог снизилась в среднем на 23 %, средняя скорость движения выросла на 13 %, наблюдается рост популярности общественного транспорта, который в часы пик выбирают до 70 % москвичей. Сокращение времени в пути на работу и обратно — важный аспект психологического здоровья жителей города. Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры с приоритизацией общественного транспорта позволяет сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу. Обновленная транспортная инфраструктура снижает риски дорожно-транспортных происшествий и становится важным этапом на пути к достижению «нулевой» смертности на дорогах.
Население развитых стран мира постепенно стареет, средний возраст жителей повышается, и Москва тоже идет в этом тренде. Проект «Московское долголетие» нацелен на повышение занятости и всестороннее развитие москвичей старшего поколения. В рамках проекта врачами, диетологами и специалистами проводятся лекции о здоровом образе жизни, правильном питании, отказе от вредных привычек, о том, как следить за состоянием своего организма, адекватно оценивать его сигналы и вовремя обращаться к врачу. Более того, «Московское долголетие» решает важную проблему одиночества старшего поколения. Проект влияет на психологическое здоровье людей, а также снижает риск смертности среди пожилых из-за несчастных случаев. Активность людей в пенсионном возрасте при отсутствии хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, например, позволяет в конечном итоге повысить среднюю ожидаемую продолжительность жизни.
Любопытен опыт Лондона, а именно программа «Здоровые улицы» (Healthy Streets). Ключевая цель программы — повышение уровня активности горожан за счет улучшения качества среды в наиболее интенсивно используемых районах города. По своей сути программа «Здоровые улицы» с виду мало чем отличается от обычных программ благоустройства, но она имеет принципиально иную природу, так как основана на оценке и проектировании эффектов, связанных со здоровьем горожан. Интуитивно понятная система из десяти индикаторов позволяет оценить улицу, исходя, например, из того, насколько она шумная, чистый ли на ней воздух, какое на ней озеленение, есть ли навес от жары, как сложно ее перейти, насколько она загружена, и так далее.
По аналогичному пути пошел и Нью-Йорк, где был разработан подход «Активный дизайн среды (Active Design)», который основан на идее о том, что среда обитания влияет на человека и его поведение. Меняя те или иные факторы среды обитания человека, можно так выстраивать повседневное поведение человека, что он будет чаще склоняться к «здоровому выбору». Под «здоровым выбором» авторы подхода понимают все повседневные ситуации, в которых горожанин из двух альтернативных вариантов при прочих равных условиях склоняется в сторону того, что является более целесообразным с точки зрения поддержания качества жизни и минимизирует риски здоровью. Например, выбирает здоровое питание, активные виды мобильности и спорта, вовлечение в жизнь сообщества и больший контакт с природой и пр. Таким образом, подход «Активный дизайн среды» посредством проектирования и широкого спектра пространственных инструментов создает такую архитектуру выбора, которая сама подталкивает людей к более здоровому образу жизни, что в результате существенно сокращает риски для здоровья человека.
В Москве при реализации программ развития городской среды, в том числе при реализации программы реновации, особое внимание уделяется международным стандартам в области проектирования и строительства здоровой среды — WELL, BREEAM и Active Design. Стоит отметить, что многие аспекты реализации программы реновации, а также других градостроительных проектов в Москве соответствуют стандартам проектирования и строительства здоровой среды, однако следует всегда сверяться с новыми редакциями этих стандартов и держать руку на пульсе.
Научная и аналитическая деятельность Москвы для продвижения идей здорового города среди населения
Исследовательское направление в области Urban Health развивается наравне с непосредственным внедрением этих принципов. В 2019 году аналитическим центром Moscow Urban Forum при участии Роспотребнадзора проведено исследование, результаты которого вошли в аналитическое издание Urban Health. В рамках исследования были отобраны 5 городов с передовыми на сегодняшний день реализованными проектами и практиками внедрения принципов развития городской среды, ориентированной на здоровье. Методология отбора лучших практик была основана на сопоставимости повестки развития того или иного города с Москвой, наличии опыта внедрения принципов Urban Health как на стратегическом уровне, так и на уровне практической реализации.
В этом году издана книга «Стандарты строительства и проектирования городов». Она представляет собой разбор шести ведущих мировых стандартов строительства и проектирования (BREEAM, LEED, WELL, FITWEL, HEALTHY STREETS, ACTIVE DESIGN). Описание каждого стандарта даёт представление о методологии подхода, об организации-разработчике; рассматриваются особенности процедуры оценки и сертификации по каждому стандарту, а также анализируется вся линейка продуктов каждого разработчика для всех типов зданий, в конце приводятся примеры лучших кейсов в России и мире.
Результаты проведённых исследований учитываются при реализации проектов в Москве. Принципы Urban Health, а также стандарты проектирования и строительства здоровой городской среды постепенно внедряются в городские программы, прежде всего в сфере строительства и транспорта. Подходы в ключевых мегапроектах Москвы (московский стандарт реновации, развитие транспортной инфраструктуры города и др.) фактически опираются на данные принципы, хотя зачастую и не декларируются в явном виде.
Сегодня Москва обменивается позитивным опытом по внедрению повестки Urban Health на международном уровне
В 2019 году в рамках Московского урбанистического форума состоялся Первый Международный конгресс Urban Health, который объединил 64 экспертов из 14 стран мира. В рамках 12 сессий конгресса международными экспертами, представителями власти и медицинского сообщества, предпринимателями и архитекторами обсуждались вопросы подходов к проектированию здоровой городской среды, стандартов здорового строительства, медицинских услуг в городе, болезней образа жизни и эпидемий XXI века.
Среди спикеров, принимавших участие в конгрессе, можно выделить президента The International Society for Urban Health Джо Айви Буффорд; Нильса Лунда, вице-президента Novo Nordisk и куратора программы Cities Changing Diabetes; президента Center for Active Design Йоанну Франк; директора Fliender Klinik Berlin, психиатра, автора книги Stress And the City Мазду Адли.
В феврале 2020 года Москва приняла участие в World Urban Forum в Абу-Даби (ОАЭ), где были представлены лучшие проекты города, в том числе и проекты, направленные на улучшение здоровья горожан.
В 2021 году в рамках 10-го Московского урбанистического форума состоится Второй Международный конгресс Urban Health, который соберёт ещё большее число экспертов для обмена опытом.
Кроме активностей в рамках форумов и конгрессов развивается также и исследовательское направление. Аналитический центр МУФ выпустил уже два аналитических издания, в одном из которых подробно описывается суть концепции Urban Health, а второе посвящено стандартам проектирования и строительства здоровой городской среды, которые используются во всём мире, в том числе и в Москве. Для трансляции опыта Москвы на международном уровне книга Urban Health переведена на английский язык.
Помимо уже вышедших изданий, к публикации готовится новая книга, посвящённая сравнению 15 крупнейших мегаполисов в отношении внедрения принципов Urban Health в городское управление.
Кроме исследований на международном уровне проводятся и публичные образовательные мероприятия. В октябре сотрудники аналитического центра МУФ прочитали лекцию о концепции Urban Health студентам Университета Буэнос-Айреса на испанском языке.
Подход Urban Health при планировании городского пространства помогает снизить риск распространения неинфекционных заболеваний
Принципы «Активного дизайна» (Active Design), о которых уже говорили ранее, внедрённые в городскую среду, повышают степень физической активности населения, а это, в свою очередь, способствует снижению риска приобретения сердечно-сосудистых заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата, ожирения и сахарного диабета.
Пропаганда здорового образа жизни и правильного питания, выраженная с помощью расширения велосипедной инфраструктуры, создания комфортных общественных пространств, специальных маркировок на продуктах питания, повышения популярности фермерских рынков и рынков выходного дня, способствует снижению доли горожан, страдающих ожирением и сопутствующими заболеваниями, что существенно увеличивает среднюю продолжительность жизни.
Обеспечение равного легкого доступа к зелёной инфраструктуре в виде парков, лесов и водоемов, а также всеобщий доступ к качественным медицинским услугам — базовое условие для комплексного снятия рисков здоровью людей и снижения уровня заболеваемости и смертности в городе.
Комментарий профессора Дэвида Напье, UCL, академического партнера программы Cities Changing Diabetes program (Города побеждают диабет)
Одно из самых распространенных заболеваний, которое влияет на сокращение продолжительности жизни городского населения, — это сахарный диабет. Согласно статистике во всем мире двое из трех человек с этим заболеванием живут в городах. Чтобы объяснить, почему так происходит, необходимо обратиться к сложному комплексу факторов, ведущих нас к пониманию глубинных причин распространения и растущей смертности от диабета. Города сложны. Они приносят пользу для здоровья, но также таят и угрозы. Современные мегаполисы сильно меняются, а это означает, что они становятся средой для появления разнообразных движущих сил, которые могут повлиять на болезнь.
Если бы диабет был страной, то это была бы третья по величине страна в мире с населением в четыреста шестьдесят три миллиона человек. В работе мы используем так называемое правило имущих. Оно гласит, что если взять эти четыреста шестьдесят три миллиона человек по всему миру и разделить пополам, то мы увидим, что диагноз поставлен только половине из них. Количество людей из этой половины, получающих помощь, значительно меньше по сравнению с количеством тех, которые знают, что у них диабет, но выбирают не бороться с болезнью. Из половины людей, которые осведомлены о своем диагнозе и начинают терапию, лишь около половины достигают целей лечения. И если взять и эту величину, то только половина пациентов живет без осложнений сопутствующими заболеваниями, а значит, может эффективно управлять своим диабетом. В случае последней группы можно говорить о биомедицинской статистике диабета.
Все остальное — это поле социальных и культурных факторов распространения диабета и роста смертности от этого заболевания. Это огромная проблема. Группа этих факторов сложна для анализа. Их проявление варьируется не только в разных странах, но даже в разных районах таких больших городов, как Нью-Йорк или Москва. Их сложно идентифицировать и изучать, потому что они происходят в реальной жизни, а не в лаборатории. В их число мы можем включить такие факторы, как уровень образования, доступ к медицинскому обслуживанию, доступ к ресурсам, занятость, медицинское страхование, экономический статус, домашняя среда и многие другие. Вдобавок к этому есть географическая структура и такие особенности городской среды, как структура районов, расстояние от дома до работы, социальная изоляция, доступ к хорошей еде и воде, наличие транспорта, зеленые зоны. То есть конкретные факторы окружающей среды, которые влияют на возможность доступа к здоровому пространству.