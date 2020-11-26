Подход Urban Health на страже сохранения здоровья и продолжительности жизни горожан

Все остальное — это поле социальных и культурных факторов распространения диабета и роста смертности от этого заболевания. Это огромная проблема. Группа этих факторов сложна для анализа. Их проявление варьируется не только в разных странах, но даже в разных районах таких больших городов, как Нью-Йорк или Москва. Их сложно идентифицировать и изучать, потому что они происходят в реальной жизни, а не в лаборатории. В их число мы можем включить такие факторы, как уровень образования, доступ к медицинскому обслуживанию, доступ к ресурсам, занятость, медицинское страхование, экономический статус, домашняя среда и многие другие. Вдобавок к этому есть географическая структура и такие особенности городской среды, как структура районов, расстояние от дома до работы, социальная изоляция, доступ к хорошей еде и воде, наличие транспорта, зеленые зоны. То есть конкретные факторы окружающей среды, которые влияют на возможность доступа к здоровому пространству.