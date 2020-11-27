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Для прагматиков и ценителей прекрасного

Тихий исторический центр любого города — самое дорогое и желанное место для жизни. Москва  не исключение. Чтобы не нарушать гармонию и атмосферу, сформировавшуюся за несколько столетий, новые дома появляются здесь нечасто, к работе над такими проектами приглашаются лучшие архитекторы и дизайнеры.

Дом NV9 находится в одном из самых атмосферных и востребованных районов исторического центра города — неподалеку от Китай-города, между Бульварным кольцом и Садовым.

Свое название он получил от адреса — Большой Николоворобинский переулок, владение 9. Здесь живет настоящая столица, спрятанная от суеты и открытая для каждого, кто хотел бы по достоинству оценить все многообразие возможностей Москвы.

В прошлом это место именовали Гостиной горой. Здесь жили богатые иностранные купцы, а начиная с XIX века селились крупные промышленники, талантливые ученые, видные литераторы. Еще в этом месте цвели сады, в окружении которых дальновидные москвичи строили усадьбы, поскольку с возвышения открывались красивые виды на Москву-реку и Кремль.

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Жизнь в таком доме — настоящий повод для гордости. Современный комплекс клубного формата состоит из двух домов высотой 7 и 9 этажей. Всего в проекте представлено 77 квартир площадью от 52 до 209 кв. м с возможностью последующего объединения.

Важное преимущество проекта — разнообразие и функциональность планировок. Так, в отдельных квартирах по два окна не только в гостиных, но и в спальнях. Благодаря панорамному остеклению комнаты освещены естественным светом. С террас и из окон пентхаусов открываются великолепные виды на исторический центр Москвы.

В классических планировках заложены функциональные решения: единая зона кухни-гостиной, гардеробные и кладовые комнаты. Среди уникальных предложений проекта — пентхаусы с каминами, квартиры с террасами, а также квартиры на первом этаже с собственными палисадниками.

Важно и имя девелопера, во многом являющееся гарантом качества проекта, — группа компаний INSIGMA: проект уже построен и перед покупкой можно оценить безупречное качество отделки фасадов и общественных зон, а также быть уверенным в высоком качестве технического наполнения проекта и его последующего обслуживания.

Для отдыха жителей в клубном доме NV9 организована приватная охраняемая благоустроенная территория с детской площадкой. На первом этаже одного из корпусов разместятся объекты инфраструктуры,  тщательно отобранные девелопером.

Инженерное оснащение дома выполнено по международным стандартам: охранная сигнализация, видеонаблюдение по периметру дома, современные противопожарные и вентиляционные системы. В двухуровневом подземном паркинге 130 машино-мест и комнаты для хранения.

Проект введен в эксплуатацию, что определяет цель покупки: оставшиеся квартиры, а их меньше десяти, приобретаются для собственного проживания, для своей семьи.

Для дома в самом центре города цена невысока: на сегодня стоимость квадратного метра NV9 — от 482 тыс. рублей. Приобрести квартиру здесь можно при ипотечном участии банков ВТБ24, Газпромбанк, Сбербанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных