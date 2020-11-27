Для прагматиков и ценителей прекрасного

Важное преимущество проекта — разнообразие и функциональность планировок. Так, в отдельных квартирах по два окна не только в гостиных, но и в спальнях. Благодаря панорамному остеклению комнаты освещены естественным светом. С террас и из окон пентхаусов открываются великолепные виды на исторический центр Москвы.