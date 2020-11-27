Для прагматиков и ценителей прекрасного
Тихий исторический центр любого города — самое дорогое и желанное место для жизни. Москва не исключение. Чтобы не нарушать гармонию и атмосферу, сформировавшуюся за несколько столетий, новые дома появляются здесь нечасто, к работе над такими проектами приглашаются лучшие архитекторы и дизайнеры.
Дом NV9 находится в одном из самых атмосферных и востребованных районов исторического центра города — неподалеку от Китай-города, между Бульварным кольцом и Садовым.
Свое название он получил от адреса — Большой Николоворобинский переулок, владение 9. Здесь живет настоящая столица, спрятанная от суеты и открытая для каждого, кто хотел бы по достоинству оценить все многообразие возможностей Москвы.
В прошлом это место именовали Гостиной горой. Здесь жили богатые иностранные купцы, а начиная с XIX века селились крупные промышленники, талантливые ученые, видные литераторы. Еще в этом месте цвели сады, в окружении которых дальновидные москвичи строили усадьбы, поскольку с возвышения открывались красивые виды на Москву-реку и Кремль.
Жизнь в таком доме — настоящий повод для гордости. Современный комплекс клубного формата состоит из двух домов высотой 7 и 9 этажей. Всего в проекте представлено 77 квартир площадью от 52 до 209 кв. м с возможностью последующего объединения.
Важное преимущество проекта — разнообразие и функциональность планировок. Так, в отдельных квартирах по два окна не только в гостиных, но и в спальнях. Благодаря панорамному остеклению комнаты освещены естественным светом. С террас и из окон пентхаусов открываются великолепные виды на исторический центр Москвы.
В классических планировках заложены функциональные решения: единая зона кухни-гостиной, гардеробные и кладовые комнаты. Среди уникальных предложений проекта — пентхаусы с каминами, квартиры с террасами, а также квартиры на первом этаже с собственными палисадниками.
Важно и имя девелопера, во многом являющееся гарантом качества проекта, — группа компаний INSIGMA: проект уже построен и перед покупкой можно оценить безупречное качество отделки фасадов и общественных зон, а также быть уверенным в высоком качестве технического наполнения проекта и его последующего обслуживания.
Для отдыха жителей в клубном доме NV9 организована приватная охраняемая благоустроенная территория с детской площадкой. На первом этаже одного из корпусов разместятся объекты инфраструктуры, тщательно отобранные девелопером.
Инженерное оснащение дома выполнено по международным стандартам: охранная сигнализация, видеонаблюдение по периметру дома, современные противопожарные и вентиляционные системы. В двухуровневом подземном паркинге 130 машино-мест и комнаты для хранения.
Проект введен в эксплуатацию, что определяет цель покупки: оставшиеся квартиры, а их меньше десяти, приобретаются для собственного проживания, для своей семьи.
Для дома в самом центре города цена невысока: на сегодня стоимость квадратного метра NV9 — от 482 тыс. рублей. Приобрести квартиру здесь можно при ипотечном участии банков ВТБ24, Газпромбанк, Сбербанк.