Роман Шпаков: «Пандемия стала драйвером для роста российского фондового рынка»О том, как коронавирус стимулировал россиян заниматься инвестированием, а также о том, какие продукты и решения теперь наиболее востребованы, рассказал председатель совета директоров финансовой группы QBF Роман Шпаков
В то время как большинство отраслей экономики просело в период пандемии, фондовый рынок, напротив, показал положительную динамику. И этому есть логичное объяснение. Во-первых, из-за постоянного снижения ключевой ставки Банка России проценты по банковским вкладам становятся все менее привлекательными. Во-вторых, в условиях снижения деловой активности в период пандемии у людей появилось больше времени, чтобы задуматься об инвестировании на фондовом рынке и изучить различные инвестиционные инструменты. Разобравшись в условиях и нюансах, частные инвесторы стали терпимее и восприимчивее к рискам: они все чаще делают выбор в сторону более сложных по сравнению с банковскими депозитами инвестиционных продуктов. Мы видим это и по рыночной статистике, и по внутренним показателям нашей компании, это тот самый случай, когда непростая для всего рынка ситуация для нас обернулась расширением клиентской базы: количество клиентов QBF с начала года выросло более чем на 70 %.
В первом полугодии 2020 года, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок доверительного управления и коллективных инвестиций вырос на 5,4 % и достиг 8,5 трлн рублей. Особенно заметный рост продемонстрировал сегмент розничных инвестиций. В абсолютном выражении наибольший прирост за 1-е полугодие 2020 года показали именно средства физических лиц (+124 млрд рублей). По данным Мосбиржи, в сентябре физлица побили все рекорды и открыли 610 тыс. брокерских счетов, число зарегистрированных на бирже физлиц составило 6,8 млн. Доля частных инвесторов на фондовом рынке заметно увеличилась – 40,8 % на текущий момент против 34 % по итогам 2019 года.
Финансовая группа QBF специализируется на различных инвестиционных решениях, включая доверительное управление, брокерское обслуживание, хеджирование и инвестиционное консультирование.
При этом и среди наших давних клиентов, и среди новых растет спрос не только на «классические» инвестиционные истории – акции, облигации, – но и на такие направления, как, например, инвестирование в IPO с защитой капитала.
Тенденции и риски
Постоянное снижение ключевой ставки Банка России приводит к снижению ставок по депозитам. При этом в ближайшие год-полтора ситуация с ключевой ставкой не изменится, так как Банк России планирует и дальше стимулировать экономику дешевым кредитованием. Соответственно, в ближайшие несколько лет не стоит ждать высоких ставок по вкладам. В связи с этим одна из ключевых тенденций нашего времени – рост интереса розничных инвесторов к фондовому рынку, который демонстрирует более привлекательную доходность.
Еще один важный тренд сегодня – пандемия стимулировала компании, работающие на фондовом рынке, цифровизировать все процессы, в первую очередь взаимодействие с клиентами. Процесс инвестирования сильно упрощен по сравнению с тем, как это было не только 10‒15, но и даже 3-4 года назад. Раньше нужно было открыть брокерский счёт, установить платформу, подгрузить сертификаты, ввести логин-пароль – масса процедур. Сейчас же банки и инвестиционные компании создали удобные приложения и купить акцию можно, просто кликнув на нее в смартфоне. Covid провел экстренную диджитализацию и в нашей компании, чтобы мы смогли взаимодействовать с клиентами максимально быстро и просто. В то же время, помимо красивой технологической оболочки, клиентам важны экспертиза и опыт: инвесторам в конечном итоге нужно получить желаемую доходность. В условиях неопределенности и высокой волатильности мы по просьбе клиентов нарастили темпы выпуска аналитики, чтобы клиенты могли всегда держать руку на пульсе.
Флагманские продукты
Сейчас у нас востребовано в основном два продукта. Во-первых, стратегия доверительного управления «Движение вверх», именно она показала лучший результат за прошлый год, опередив по доходности даже стратегии лидеров рынка (+32,74 %). Это потенциально высокодоходная инвестиционная стратегия с умеренным инвестиционным портфелем, в составе которого ‒ акции российских компаний с высокой дивидендной доходностью, имеющие дополнительный потенциал роста. Целевая доходность – 20‒25 % годовых, уровень риска выше среднего, присущий инструментам с высокой волатильностью в среднесрочной перспективе, порог входа – 500 тыс. руб., то есть стратегия доступна для относительно широкого круга розничных инвесторов.
Во-вторых, мы предоставили нашим клиентам возможность участвовать в результатах IPO на зарубежных рынках, получив тем самым доступ к преимуществам и возможностям глобальных рынков в рамках российского законодательства.
Текущая рыночная ситуация, выстраиваемая центральными банками, буквально сама толкает людей на фондовый рынок, но, обращаясь к экспертизе и опыту, отмечаем, что далеко не все стандартные направления сегодня выглядят оправданно. Дело в том, что большинство компаний, котирующихся на рынке, находятся вблизи своих исторических максимумов. Первичные размещения IPO, на мой взгляд, одна из немногих сфер, в которой потенциал для инвестирования до сих пор очень высок. Число IPO будет расти, в ближайшие год-два мы увидим целый ряд новых интересных эмитентов.
QBF предлагает привлекательные условия по сделкам участия в результатах IPO. Ключевыми преимуществами являются одна из наиболее высоких аллокаций по рынку (процент удовлетворения заявки на покупку при первичном размещении акций), низкие комиссии и широкий спектр компаний, в результатах размещения которых могут принять участие клиенты. При этом у нас для всех клиентов аллокация одинакова. Как правило, участники рынка предлагают своим клиентам программы лояльности, в которых привлекательность условий зависит от количества продуктов, которыми клиент пользуется. Мы же решили, что преимущества нашего продукта должны быть доступны всем.
Перспективные идеи
Еще одна интересная история на перспективу – рентные ПИФы, в которые «пакуется» недвижимость, и пайщик получает рентный доход. Наиболее развита практика рентных ПИФ на сегодняшний день в США. Мосбиржа работает над тем, чтобы запустить торги таких фондов. Этот продукт может стать самой гениальной заменой классическому депозиту.
Рентный ЗПИФ – инструмент, который можно расценивать как полноценное участие в рентном бизнесе. Важно, что владельцы инвестиционных паев фонда становятся, таким образом, сособственниками объектов недвижимости и могут принять участие в этом бизнесе с низким чеком. Например, чтобы купить помещение с арендатором (сетевой магазин) в Московском регионе, необходимо более 200 млн рублей. В случае с рентным фондом есть возможность входа для клиента с чеком 300 тыс. рублей (фонд для неквалифицированных инвесторов). Переоценка недвижимости происходит не реже чем раз в полгода, и стоимость объектов, как правило, стабильно растет.
Важный момент при инвестировании на фондовом рынке – информирование инвесторов обо всех условиях и нюансах выбираемых инструментов, избежание мисселинга, с которым активно борется регулятор. При этом на рынке отмечается нехватка профессионалов: инвестиционщики переквалифицировались в банкиров и зачастую не могут простым языком донести до клиентов параметры инвестиционных продуктов, несколько более сложных, чем банковский вклад. У нас в QBF это, как мне кажется, удается, так как в компании ‒ профессиональная команда с многолетним опытом работы на рынке. Мы можем и формировать понятные и выгодные инвестиционные продукты, и доносить их условия, преимущества и риски до наших клиентов. Ведь ключевая цель компании, чтобы наши клиенты успешно инвестировали, получая желаемую доходность.
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