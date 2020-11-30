Роман Шпаков: «Пандемия стала драйвером для роста российского фондового рынка»

Еще один важный тренд сегодня – пандемия стимулировала компании, работающие на фондовом рынке, цифровизировать все процессы, в первую очередь взаимодействие с клиентами. Процесс инвестирования сильно упрощен по сравнению с тем, как это было не только 10‒15, но и даже 3-4 года назад. Раньше нужно было открыть брокерский счёт, установить платформу, подгрузить сертификаты, ввести логин-пароль – масса процедур. Сейчас же банки и инвестиционные компании создали удобные приложения и купить акцию можно, просто кликнув на нее в смартфоне. Covid провел экстренную диджитализацию и в нашей компании, чтобы мы смогли взаимодействовать с клиентами максимально быстро и просто. В то же время, помимо красивой технологической оболочки, клиентам важны экспертиза и опыт: инвесторам в конечном итоге нужно получить желаемую доходность. В условиях неопределенности и высокой волатильности мы по просьбе клиентов нарастили темпы выпуска аналитики, чтобы клиенты могли всегда держать руку на пульсе.