Академик РАН Марина ШЕСТАКОВА: «Проблемы больных сахарным диабетом можно решить уже сегодня!»

Большая часть комментариев и высказываний о развитии диабета представляет собой упрощенную или некорректно интерпретированную версию представлений врачей середины ХХ века, например, что диабет становится последствием избыточного потребления сладкого. В текстах о диабете проявляются и более общие страхи перед тяжелыми или хроническими заболеваниями, не основанные на медицинских наблюдениях. Например, миф о том, что сахарный диабет заразен, или о том, что сахарный диабет можно вылечить, в том числе народными средствами. Эти представления, с одной стороны, ведут к обвинению больных в их состоянии, а с другой ‒ создают ложное чувство защищенности: многим кажется, что если они не едят сахар и избегают стрессов, то они застрахованы от заболевания и, как следствие, им можно не следить за своим здоровьем.