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Академик РАН Марина ШЕСТАКОВА: «Проблемы больных сахарным диабетом можно решить уже сегодня!»

Масштабность проблемы сахарного диабета, высокие темпы роста распространенности этого заболевания во всем мире, риск развития тяжелых осложнений, приводящих к инвалидизации и преждевременной смертности населения, требуют принятия серьезных мер на государственном уровне.

О ситуации с заболеваемостью сахарным диабетом в России, необходимости разработки и реализации нового федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом в интервью газете «Ведомости» рассказывает заместитель директора Центра ‒ директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Марина Владимировна Шестакова.

Около половины больных сахарным диабетом в России не знают о своей болезни

В настоящее время сахарный диабет распространяется по всей планете, ни одна страна мира пока не добилась реальной победы над этим заболеванием и над темпами его роста, и Россия в этом плане, к сожалению, не является исключением.

Специалистами НМИЦ эндокринологии в период с 2013 по 2015 год было проведено эпидемиологическое исследование NATION, в котором приняли участие более 26,5 тысячи россиян. И, оказалось, что половина больных диабетом из всех выявленных в ходе исследования не знали о своем заболевании.

Поэтому если на данный момент в Регистре больных сахарным диабетом в России числится около 5 миллионов человек, то мы смело можем удвоить эту цифру и сказать, что на самом деле в стране болеют диабетом 10 миллионов человек.

Сахарный диабет 2 типа, как правило, протекает скрыто, не имеет явных клинических проявлений, болевого синдрома и часто выявляется уже на стадии прогрессирования серьезных сосудистых осложнений.

Между ожирением и диабетом есть прямая зависимость

Среди причин роста распространенности сахарного диабета важно отметить увеличение количества людей, страдающих ожирением. Между этими заболеваниями прямая зависимость: нет ожирения – нет диабета 2 типа, набрал вес – и ты уже в полушаге от диабета или уже болеешь им. Ожирение – это практически всегда предиабет, и человек, который имеет лишний вес, должен знать, что риск заболеть диабетом у него очень высок, поэтому нужно вовремя бить тревогу, проверяться и всячески стараться вернуть свой вес к нормальным показателям.

Профилактика любого заболевания всегда лучше лечения. Для этого нужна пропаганда здорового образа жизни, правильное питание, физическая активность, отсутствие вредных привычек. И очень важно, чтобы стандарт здорового образа жизни был не просто громким лозунгом, а закладывался в семье, в обществе, в инфраструктуре городов.

Коронавирус высветил многие проблемы

Пандемия COVID-19, наблюдаемая сейчас в мире, высветила очень многие проблемы. Оказалось, что люди с диабетом и ожирением очень уязвимы для коронавирусной инфекции, эта болезнь у них тяжело протекает и смертность от коронавируса среди больных диабетом в 5 раз выше, чем смертность людей без диабета. Это связано с тем, что при диабете иммунная система работает хуже, высокий уровень сахара в крови помогает коронавирусу активнее проникать в клетки и повышает вероятность возникновения «цитокинового шторма». К тому же очень часто сопутствующее диабету ожирение способствует более бурному протеканию воспалительных реакций: ведь рыхлая жировая ткань является очень активной средой для развития субклинических воспалительных процессов. Избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции и неблагоприятного исхода больному диабетом позволяет своевременное выявление заболевания, должный самоконтроль и правильно подобранные лекарственные препараты.

Диабет ‒ это заболевание, при котором взаимодействие врача и пациента должно идти постоянно. И сейчас это особенно важно. В условиях коронавирусной инфекции, когда люди изолированы друг от друга и от врачей, нам очень помогают в оказании помощи пациентам дистанционные технологии.

Реальные успехи были достигнуты в ходе реализации федеральной целевой программы «Сахарный диабет»

Существенный продуктивный рывок в организации диабетологической службы произошел в 1996‒2012 гг. благодаря реализации федеральной целевой программы «Сахарный диабет». В момент реализации программы была реорганизована и структурирована диабетологическая служба: создавались эндокринологические центры, специализированные кабинеты для лечения диабетической стопы, патологии сосудов сетчатки и профилактики потери зрения, патологии почек. В это время был создан уникальный по своим масштабам Регистр больных сахарным диабетом, который содержит информацию о количестве пациентов в стране, позволяет оценить их прирост в динамике, уровень компенсации, наличие осложнений, потребность и структуру лекарственной терапии, качество оказания помощи. Большое внимание уделялось кадровым вопросам, открывались школы для обучения больных сахарным диабетом – в этот период многое было сделано.

В результате реализации программы были достигнуты реальные успехи. Значительно снизилась частота терминальных стадий сосудистых осложнений диабета: жизнь без диализа увеличилась от 10 до 25 лет, зрение сохранялось в 80 % случаев, сохранить конечности (без ампутаций) удалось у 87 % больных, частота диабетических ком снизилась с 3 % до 0,5 %. И, безусловно, самое главное достижение заключалось в том, что средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа увеличилась до 74,1 года, что было даже больше, чем средняя продолжительность жизни по стране людей в популяции.

Положительные изменения в организации диабетологической службы были  ощутимы некоторое время и после завершения федеральной целевой программы, что позволяло обеспечивать хороший уровень помощи нашим пациентам.

Сейчас мы начинаем терять некоторые позиции в области лечения диабета

После окончания реализации программы прошло уже 8 лет, и, к сожалению, ресурсы истощаются. Мы очень внимательно отслеживаем эпидемиологическую ситуацию и видим, что некоторые позиции мы начинаем терять. Уже не хватает ни кадровых, ни финансовых ресурсов для того, чтобы поддерживать на должном уровне достигнутые результаты и уж тем более – идти вперед.

Школы больных диабетом не получают финансирования и либо закрываются, либо люди продолжают работать на одном энтузиазме. А ведь школа – это крайне важная составляющая лечения: если человек обучен, то он знает, как жить с диабетом, как управлять своим заболеванием вне медицинского учреждения.

Кабинеты диабетической стопы буквально тают на глазах. А ведь их работа позволила в свое время значительно снизить количество высоких ампутаций.

И что самое печальное, рост продолжительности жизни больных сахарным диабетом тоже остановился.

Новый федеральный проект по сахарному диабету – залог успешной борьбы с этим хроническим заболеванием

Проблемы больных сахарным диабетом можно решить уже сегодня. И мы от лица ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в октябре этого года и на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой, и на форуме «Здоровое общество» вынесли на обсуждение наше предложение по созданию нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который будет состоять из  нескольких направлений, способствующих увеличению продолжительности и  повышению качества жизни наших больных. Реализация этого проекта будет также способствовать достижению целей, поставленных в национальном проекте «Здравоохранение» по увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет – к 2030 году.

Во-первых, необходимо создать региональные эндокринологические центры (РЭЦ), которые могли бы оказывать амбулаторную помощь, объединяя сразу в одном месте и кабинеты диабетической стопы, и кабинеты офтальмологов, кардиологов и нефрологов, школы для больных диабетом. То есть пациент в центре получит весь комплекс обязательных обследований, проверит с помощью лабораторных методов сахар крови и гликированный гемоглобин, пройдет инструментальную диагностику, получит рекомендации, как дальше лечиться, как не допустить осложнений. При этом вся помощь будет оказана в одном учреждении.

Во-вторых, мы предлагаем создать мобильную службу. Она была у нас отчасти создана еще в прошлом проекте, в результате чего 8 федеральных округов получили диамобили. Некоторые регионы, увидев позитивные результаты мобильной работы, например Ростов-на-Дону (ЮФО), уже на свои средства закупили второй диамобиль для региона. То есть практика выездной помощи настолько оправдана, что регионы берут на себя такие траты. И было бы очень хорошо помочь регионам в рамках нового федерального проекта в создании мобильной службы для оказания помощи населению с эндокринными заболеваниями в труднодоступных и отдаленных районах.

Третье направление – это работа школ для больных диабетом. И в первую очередь необходимо продумать источники финансирования школ, чтобы они держались не на энтузиазме, а были обязанностью врача, причем финансируемой. Это крайне важно, так как школы поддерживают уровень знаний больных о том, как с этим заболеванием жить, бороться и как побеждать его. Необходимо и развитие телемедицинских услуг, что мы сейчас и делаем для того, чтобы пациент всегда мог связаться со своим врачом или, условно говоря, педагогом.

Четвертое – это повышение доступности лекарств. Сейчас появились такие инновационные лекарственные препараты, которых мы даже и не ждали. В результате масштабных клинических исследований с долгосрочными 3‒5-летними периодами наблюдений, оказалось, что препараты, которые были изначально созданы для лечения сахарного диабета, способствуют снижению развития сердечной недостаточности на 27‒35 %, развития почечной недостаточности – на 40 % и реально продлевают жизнь.

Появился также и новый класс препаратов, которые снижают аппетит, вес, сахар, а также риск развития инсультов и инфарктов. То есть мы этими двумя новыми классами препаратов можем помочь предотвратить сердечную и почечную недостаточность, инфаркты и инсульты. А не это ли самое главное в лечении наших больных?

Эти инновационные неинсулиновые сахароснижающие препараты сейчас, в XXI веке, делают такую же революцию в лечении диабета 2 типа, как сделал инсулин 100 лет назад в лечении диабета 1 типа, – настолько высок их вклад.

Но, конечно, остро стоит вопрос о повышении доступности этих препаратов. И тут нам очень нужна федеральная поддержка.

Пятое ‒ это кадровое обеспечение. Нужно продумать систему подготовки кадров в регионах, причем это должна быть единая унифицированная подготовка кадров. И, конечно, знания, получаемые на кафедрах в регионах, должны быть современными и очень практически ориентированными на лечение пациентов с эндокринными патологиями. По подсчетам у нас 7000 эндокринологов для взрослого населения, нам нужно еще полторы тысячи эндокринологов, чтобы не было недостатка кадров в отдаленных регионах.

Оценка реальной ситуации по сахарному диабету в субъектах РФ

Одним из важнейших инструментов оценки реальной ситуации по сахарному диабету в субъектах РФ является проведение контрольных клинико-эпидемиологических исследований с использованием Диамобиля.

Проект «Мобильный диабет-центр» (Диамобиль) стартовал около 20 лет назад по инициативе главного эндокринолога России,  академика Ивана Ивановича Дедова при поддержке Министерства здравоохранения РФ и компании «Ново Нордиск». Диамобиль – уникальный комплекс, представляющий собой лабораторию и научный центр на колесах и оснащенный всем необходимым для диагностики состояния органов-мишеней у больных сахарным диабетом. Контрольные исследования пациентов в Диамобиле позволяют изучить уровень распространенности диабета, его осложнений среди различных возрастных групп, оценить степень компенсации сахарного диабета в конкретном регионе, выявить эпидемиологические особенности заболеваемости, инвалидности и смертности.

За эти годы экспедиции посетили некоторые регионы дважды, а некоторые – даже трижды. И с помощью этих экспедиций мы отслеживаем судьбу пациентов: есть пациенты, которые проходили обследование в Диамобиле и 15 лет назад, и 10 лет назад, и сейчас к нам приходят. Научно-практические данные экспедиций Диамобиля, наряду с аналитикой сведений из Регистра больных сахарным диабетом, играют значимую роль в разработке алгоритмов и реализации организационно-управленческих решений по развитию диабетологической помощи в Российской Федерации.

Знания людей о сахарном диабете

Диабет очень часто сопровождается различными мифами, в том числе и в отношении тяжести заболевания. К сожалению, люди часто не осведомлены о серьезных последствиях диабета, и это мешает нам в работе. Многие пациенты по этой причине попадают к врачу уже с запущенной болезнью, с тяжелыми осложнениями. Другие люди, наоборот, сразу настроены пессимистично, считая, что диабет – это приговор, неизлечимое заболевание, от его осложнений можно умереть или стать инвалидом. Обе эти позиции ошибочны. Ведь при должном самоконтроле, применении современных препаратов, новых подходов к терапии можно успешно управлять заболеванием, предупреждать осложнения и жить долгие годы полноценной жизнью.

Следует отметить, что сейчас появилось много сайтов, на которых в том числе и от имени ведущих профессоров, академиков предлагают приобрести чудодейственные средства, которые якобы гарантируют быстрое и полное избавление от болезни. Это мошеннические сайты, которым нельзя верить.

Главное в борьбе с диабетом – это не заниматься самолечением. Только конструктивное и долгосрочное взаимодействие пациента и врача может дать хороший результат в управлении сахарным диабетом.

Комментарий Дарьи Радченко, заместителя руководителя Центра городской антропологии КБ «Стрелка»

В рамках международной программы «Города побеждают диабет» КБ «Стрелка» и компания «Ново Нордиск» в 2020 году запустили исследование, одним из ключевых этапов которого является цифровая антропология. В результате анализа более 190 000 текстов о сахарном диабете в социальных сетях выяснилось, что лечению и профилактике диабета второго типа зачастую препятствует не дефицит медицинских сервисов, а ошибочные представления людей о заболевании.

Большая часть комментариев и высказываний о развитии диабета представляет собой упрощенную или некорректно интерпретированную версию представлений врачей середины ХХ века, например, что диабет становится последствием избыточного потребления сладкого. В текстах о диабете проявляются и более общие страхи перед тяжелыми или хроническими заболеваниями, не основанные на медицинских наблюдениях. Например, миф о том, что сахарный диабет заразен, или о том, что сахарный диабет можно вылечить, в том числе народными средствами. Эти представления, с одной стороны, ведут к обвинению больных в их состоянии, а с другой ‒ создают ложное чувство защищенности: многим кажется, что если они не едят сахар и избегают стрессов, то они застрахованы от заболевания и, как следствие, им можно не следить за своим здоровьем. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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