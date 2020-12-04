Как эскроу и аккредитивы могут решить кризис неплатежей в госзакупках
Пандемия коронавируса оказалась самым сложным испытанием для мировой экономики за более чем 10 лет — с финансового кризиса 2008 года. В условиях экономических трудностей растет риск неплатежей: граждан — по кредитам, бизнеса — по зарплатам, заказчиков — по контрактам. Задержка выплат по господрядам — давняя проблема. Но в этом году она стала особенно острой: задержек больше, а малый и средний бизнес страдает от них сильнее. При этом проблему можно решить, не изобретая ничего нового: для этого нужно использовать уже накопленный и эффективный опыт.
Бизнес ждет оплаты
Из года в год задолженность заказчиков перед бизнесом в рамках госзакупок составляет десятки миллиардов рублей. Иногда добиваться выплат приходится через Генпрокуратуру: по ее статистике, за последние пять лет после вмешательства прокуроров предпринимателям выплатили 163 млрд рублей просроченных долгов по муниципальным и государственным контрактам. Только за первое полугодие 2020 года компаниям вернули 16,5 млрд рублей задолженности. Госзаказчики по закону должны рассчитываться с малым и средним бизнесом за 15 дней, госкомпании — за 30 дней. Но сроки часто срываются.
Иногда эта ситуация ставит под вопрос само существование компаний-подрядчиков: у малого и среднего бизнеса не так велики собственные средства, чтобы финансировать из них госконтракты авансом. Задержки по выплатам мешают бизнесу выполнять другие контракты, закрывать кредиты и платить зарплаты. Оплату заранее при госзакупках вносят крайне редко, и заказчиков можно понять: они считают слишком высокими риски неисполнения работ, некачественного выполнения или искусственного завышения смет. Есть целый реестр недобросовестных исполнителей, в котором больше 20 000 компаний. При этом к желающим принять участие в тендерах применяют жесткие требования по капиталу, опыту аналогичных работ и банковским гарантиям. Это само по себе создает барьеры для доступа на рынок новичков и малых компаний. А неплатежи дополнительно усугубляют проблему и отсекают большую часть компаний от госзакупок.
Идея на поверхности
Проблема недоверия характерна не только для госзакупок, но и практически для любых отношений заказчика (покупателя) и исполнителя (продавца). Банки сегодня предлагают целый ряд разнообразных инструментов для обеспечения сделки: от традиционных банковских ячеек до аккредитивов и эскроу-счетов. Последние на самом деле тоже далеко не новые инструменты. Но только недавно они стали распространяться за пределы своих традиционных ниш, таких как трансграничная торговля. Эскроу-счета стали широко известны благодаря рынку недвижимости: с их помощью государство решало проблему недобросовестных застройщиков и обманутых дольщиков. В случае с эскроу покупатели вносят деньги на специальный счет, но они не сразу поступят на счет к застройщику, а только после того, как дом будет готов.
По предложению Титова собрали аналитику и подготовили пакет предложений по изменению законов. По подсчетам Сбербанка, каждый восьмой платеж (примерно 12 %) в рамках закона о госзакупках (44-ФЗ) осуществляется с просрочкой больше 30 дней по сравнению со сроком, указанным в контракте. По закупкам госкомпаний доля просрочек еще выше — почти четверть (23 %).
Механизмы защиты подрядчиков и так прописаны в законе. Но, как видно из статистики, действуют не всегда: доля просроченных платежей велика и продолжает расти. Эти механизмы работают довольно медленно, уже постфактум, и не всегда подрядчики к ним прибегают: часто они боятся вступать в конфликт с госзаказчиками, терпят и ждут.
Почему аккредитивы все же могут помочь
Государство часто становится основным локомотивом роста экономики, и пандемия особенно подчеркнула эту роль. Правительства потратили огромные суммы на поддержку экономики, предприятий и граждан и продолжают это делать в условиях новых всплесков заболеваемости. В России доля размещенных госконтрактов растет и в последние пять лет колеблется в пределах 25‒32 % ВВП, следует из данных Сбербанка. По итогам I‒III кварталов 2020 года заказчики заключили 2,4 млн контрактов на общую сумму 6 трлн рублей в рамках 44-ФЗ (закупки для государственных и муниципальных нужд). В рамках 223-ФЗ (закупки для госкомпаний) за первое полугодие 2020 года заключили еще 680 000 договоров на общую сумму свыше 10,7 трлн рублей, это на 34 % больше (8 трлн рублей), чем за тот же период 2019 года.
Рынок госзакупок может сам по себе быть поддержкой экономики, во всяком случае, той ее части, которую представляют исполнители госконтрактов. Бесперебойное обеспечение контрактами и своевременной оплатой услуг могло бы снизить необходимость прямого субсидирования.
Из-за пандемии под угрозой существования оказались игроки разного уровня из разных сфер экономики: 20 % сталкиваются с существенной задержкой оплаты за свои товары и услуги, каждая восьмая обращается из-за этого в суд, утверждают банки. Сбербанк, поддержав идею Титова, добавил, что аккредитивы и эскроу не только обеспечат своевременную оплату, но и позволят финансировать бизнес по сниженной процентной ставке, а это положительно скажется на всей экономике.
Схема уже отточена на рынке недвижимости. Банк финансирует подрядчика госзаказа на период отсрочки и дает дополнительный срок финансирования. Это позволяет не ограничивать выбор контрагентов из-за финансовых ограничений. Малые и средние компании без большой подушки ликвидности тоже смогут участвовать в конкурсе. За счет этого повысится конкуренция, а значит, и качество работ при снижении стоимости.
Наконец, с остатка на счете эскроу заказчик (т. е. государство) сможет получать дополнительный доход — процент на остаток средств на счете эскроу. Причем при переходе на новый бюджетный год средства на счету эскроу не сгорят, а значит, заказчик сможет более эффективно управлять бюджетом. Это решает проблему дополнительных расходов на обслуживание новых инструментов.
Инициатива по внедрению рыночных инструментов в госзакупки по 44-ФЗ требует изменений законодательства. В рамках закупок госкомпаний по 223-ФЗ в октябре 2020 года сделки идут. И Сбербанк уже профинансировал оборотный капитал компаний — участников торгов. Это позволило избежать кассовых разрывов, например, при подготовке к зимнему сезону: компании потратились на нее сейчас, а деньги от потребителей начнут поступать лишь к декабрю ‒ январю. Раньше заказчики просили коммерческую отсрочку, что устраивало не всех поставщиков и приводило к повышению цен.
В поддержку применения эскроу-счетов и аккредитивов на рынке госзакупок говорят сразу несколько аргументов, главный из которых — гарантированная оплата проведенных работ для бизнеса. Это упростит его работу и, безусловно, ускорит, поскольку задержки на одном проекте больше не будут сказываться на остальных. Благодаря накопленному опыту использования этих инструментов и их простоте, внедрить новую схему получится сравнительно быстро, а банки обеспечат не только сохранность средств и своевременность передачи исполнителю, но и поддержат оборотный капитал компаний.