Как эскроу и аккредитивы могут решить кризис неплатежей в госзакупках

Проблема недоверия характерна не только для госзакупок, но и практически для любых отношений заказчика (покупателя) и исполнителя (продавца). Банки сегодня предлагают целый ряд разнообразных инструментов для обеспечения сделки: от традиционных банковских ячеек до аккредитивов и эскроу-счетов. Последние на самом деле тоже далеко не новые инструменты. Но только недавно они стали распространяться за пределы своих традиционных ниш, таких как трансграничная торговля. Эскроу-счета стали широко известны благодаря рынку недвижимости: с их помощью государство решало проблему недобросовестных застройщиков и обманутых дольщиков. В случае с эскроу покупатели вносят деньги на специальный счет, но они не сразу поступят на счет к застройщику, а только после того, как дом будет готов.