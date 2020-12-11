Как Альфа-Банк помогает участникам ВЭД сэкономить на работе с Китаем
Пандемия нанесла удар по бизнесу многих компаний из разных отраслей, но постепенно предприниматели адаптировались к новой реальности и восстанавливают объемы сделок. Наиболее заметно коронавирусная реальность отразилась на тех, кто сотрудничает с другими странами, экспортерах и импортерах. Эти компании быстрее всех пострадали от корона-кризиса, но и быстрее других смогли найти новые решения и новые ниши для роста. В свою очередь, банки, через которые проводятся расчеты по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), предлагают удобные и выгодные продукты и решения, связанные с условиями конвертации, контроля платежей и оформления документации по сделкам.
Как известно, Россия исторически плотно сотрудничает с Китаем. Даже в сложный 2020 год КНР стала одним из ключевых иностранных партнеров России: объем товарооборота между странами с января по октябрь 2020 года составил $88,2 млрд, в прошлом году этот показатель достиг рекордных $110,8 млрд. При этом структура в размере экспорта-импорта сопоставима: экспорт китайских товаров составляет $40,6 млрд, импорт российских – $47,6. Сотни российских компаний, как крупных, так и представителей малого и среднего бизнеса, ведут бизнес с Китаем. В условиях пандемии это направление внешнеэкономического сотрудничества стало еще более актуальным: Поднебесная первая взяла под контроль пандемию, и экономика страны восстановила прежние темпы роста. Снижение товарооборота между Россией и Китаем по сравнению с прошлым годом гораздо ниже, чем по сотрудничеству с ЕС и США. А Минэкономразвития вообще дает оптимистичные оценки относительно объема экспорта и импорта: снижение объемов ВЭД будет незначительным, полагают эксперты Минэкономразвития.
Для предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем, страной в другом часовом поясе (+5 часов), особенно важно иметь возможность оперативно мониторить наиболее выгодные валютные курсы, отслеживать платежи и в целом не переплачивать за банковское обслуживание.
Недавно Альфа-Банк запустил интересную акцию для таких компаний «Кэшбэк Китай»: поставив контакт c китайской организацией в этот банк, можно получить кэшбэк в размере 50 % от комиссий за валютные переводы по этому контракту. Акция по выплате кэшбэка длится до 31 марта, «работают» контракты, заключенные до конца 2020 года.
Кэшбэк доступен для клиентов Альфа-Банка по пакету ВЭД+. Помимо кэшбэка, он дает и другие преимущества. Во-первых, предприниматель может постоянно мониторить курсы и совершать платежи по максимально выгодному курсу: разница с биржей не превысит 0,005 руб. Участники ВЭД обычно имеют запас ликвидности и могут подождать лучших условий конвертации. В интернет-банке Альфа-Банка можно выставить ордер на желаемый курс и срок, как только такая котировка появится, сделка произойдет автоматически. По словам представителя банка, сегодня около 6 % клиентов – участников ВЭД пользуются этой опцией, и это число постоянно растет.
Банк работает без брокерских счетов, что сокращает время с момента подачи заявки на покупку/продажу валюты до зачисления средств на расчетный счет клиента. При этом клиент получает от банка котировку с валютного рынка — от Московской биржи и с межбанковского рынка. Банк использует и биржевой, и межбанковский рынок, что позволяет давать клиентам курс в зависимости от объема сделки. Комиссии абсолютно прозрачны, для участников ВЭД это от 0,05% до 0,35 % в зависимости от накопленных оборотов в Альфа-Банке.
Для предпринимателей – участников ВЭД важно иметь возможность отслеживать статус платежей. В условиях специфичной эпидемиологической ситуации правила оплаты контрактов по поставкам в разных странах постоянно меняются. Можно попросту вовремя не получить информацию о новых правилах и получить штраф, например, за несвоевременную оплату и нарушение контракта. У клиентов Альфа-Банка есть возможность мониторить статус каждого платежа онлайн через GPI-трекер. В онлайн-режиме можно видеть статус платежа и все комиссии.
Кроме того, в пакете услуг ВЭД+ есть персональный валютный контролер, который проверит все декларации, напомнит о налоговых проверках, поможет разъяснениями по всем вопросам, связанным с ведением международного бизнеса. А онлайн-платформа Opportunity Network минимизирует риски сделок с недобросовестными партнерами: на ней можно найти надежных и проверенных бизнес-партнеров в различных странах мира.
Другие условия пакета ВЭД+:
● бесплатное открытие счета в рублях и иностранной валюте;
● подключение интернет-банка за 0 ₽;
● первые 15 платежей в рублях юридическим лицам и ИП в другие банки без комиссии;
● внесение до 1 000 000 ₽ наличными на карту бесплатно.
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Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.