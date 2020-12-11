Как Альфа-Банк помогает участникам ВЭД сэкономить на работе с Китаем

Как известно, Россия исторически плотно сотрудничает с Китаем. Даже в сложный 2020 год КНР стала одним из ключевых иностранных партнеров России: объем товарооборота между странами с января по октябрь 2020 года составил $88,2 млрд, в прошлом году этот показатель достиг рекордных $110,8 млрд. При этом структура в размере экспорта-импорта сопоставима: экспорт китайских товаров составляет $40,6 млрд, импорт российских – $47,6. Сотни российских компаний, как крупных, так и представителей малого и среднего бизнеса, ведут бизнес с Китаем. В условиях пандемии это направление внешнеэкономического сотрудничества стало еще более актуальным: Поднебесная первая взяла под контроль пандемию, и экономика страны восстановила прежние темпы роста. Снижение товарооборота между Россией и Китаем по сравнению с прошлым годом гораздо ниже, чем по сотрудничеству с ЕС и США. А Минэкономразвития вообще дает оптимистичные оценки относительно объема экспорта и импорта: снижение объемов ВЭД будет незначительным, полагают эксперты Минэкономразвития.