Capital Group и концепт-стор КМ20 переосмыслили рекламу в девелопменте
Новую рекламную кампанию проекта жилых небоскребов с квартирами в Москве — Capital Towers, сняла фотограф Emmie America, которая стала известна благодаря сотрудничеству с Vogue Arabia, Numero, Office Magazine и другими мировыми изданиями и брендами. Это стало для девелопера продолжением коллаборации с концепт-стором КМ20. Главной героиней fashion-съемки стала основательница КМ20 Ольга Карпуть.
Красота, стиль, актуальность, умение создавать тренды, а не следовать им – именно это объединяет КМ20 и Capital Group.
«В этот год« апокалипсиса »думать о конце года особенно волнующе. Каждый возлагает невероятные надежды на 2021 как антипод 2020. Есть цитата «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь». Я провожала 2019 год и встречала 2020 как ужас ли не лучший в жизни, и тем не менее, он оказался сложным. Когда я думала о том, как отразить настроение праздника 2020, мне захотелось изобразить картину, где все идет не так, но уверена, что сгоревшие макароны будут гарантией классного 2021 », — рассказала фотограф fashion-съемки Emmie America.
Рекламная кампания Capital Towers стала совершенно новым опытом для рынка недвижимости — коллаборацией современной прогрессивной архитектуры и моды. Съемку с Ольгой Карпуть в аутфите из КМ20 провели в бетоне внутри строящихся небоскребов Capital Towers в окружении зимних вечерних огней центра города. Главная героиня съемки предстала в модном вечернем образе – ничего лишнего, только энергия и эмоции личности и города. Съемка прошла на одном из этажей башни, где уже выполнено остекление фасадов.
Главной идеей новогодней рекламной кампании стали мода, стиль и, конечно, Москва с ее энергией. Capital Group, специализирующаяся на небоскребостроении и занимающая лидирующую позиции среди девелоперов элитного жилья в России, тем самым подчеркнула эмоциональную составляющую концепции одного из своих флагманских проектов. Премиальные небоскребы с квартирами Capital Towers – это не только архитектура и технологии, но и элегантность исполнения.
«Нам нравится создавать новые смыслы в девелопменте во всех его аспектах – начиная от концепции объектов и заканчивая маркетинговыми коммуникациями. Недвижимость перестала быть просто владением – теперь это часть стиля жизни человека в мегаполисе, и эту идею мы стремились подчеркнуть в нашей коллаборации. Вместе с КМ20 мы хотим показать ту красоту «бетона и стекла», которую видим сами даже на этапе создания – и которую, безусловно, ценят наши клиенты, отдавая предпочтение знаковым объектам центра Москвы от Capital Group», — отметили в Capital Group.
Рекламная кампания вышла под слоганом «В Capital Towers жизнь не будет обычной». Новые рекламные имиджи появятся на медиафасадах и баннерах в Москве, а также на digital-платформах. Напомним, ранее в октябре состоялась премьера коллаборации Capital Group и КМ20, где в модных аутфитах на строительной площадке Capital Towers также предстала Ольга Карпуть. В январе запланирована новая концептуальная коллаборация брендов.
Застройщик ООО «МЕГАПОЛИС ГРУП»
Проектная декларация представлена на сайте https://capitaltowers.ru/about/documents/