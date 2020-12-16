Capital Group и концепт-стор КМ20 переосмыслили рекламу в девелопменте

«В этот год« апокалипсиса »думать о конце года особенно волнующе. Каждый возлагает невероятные надежды на 2021 как антипод 2020. Есть цитата «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь». Я провожала 2019 год и встречала 2020 как ужас ли не лучший в жизни, и тем не менее, он оказался сложным. Когда я думала о том, как отразить настроение праздника 2020, мне захотелось изобразить картину, где все идет не так, но уверена, что сгоревшие макароны будут гарантией классного 2021 », — рассказала фотограф fashion-съемки Emmie America.