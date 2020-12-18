Дом между прошлым и будущим

Концепция клубного дома вдохновлена его местоположением. Уютный район на берегу Яузы сохранил дух московской старины: его изогнутые улочки, старомосковские усадьбы, тишина и спокойствие контрастируют с пульсом современной жизни, который бьется совсем рядом. Сергей Скуратов виртуозно встроил проект в существующий исторический контекст. «Это удивительный московский квартал, который сохранил свою идентичность, — считает архитектор. — Все здания будут строиться в соответствии с гением места и его уникальностью, с точки зрения расположения в Москве, его рельефа, соседства с Яузским бульваром, со всеми местами, которые описывал Гиляровский. Там совершенно потрясающие места».