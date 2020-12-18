Дом между прошлым и будущим
Неподалеку от Китай-города, на пересечении Тессинского и Николоворобинского переулков, началось строительство клубного deluxe-дома «Тессинский, 1». Проект разработал Сергей Скуратов, глава Sergey Skuratov Architects и архитектор с мировым именем.
Концепция клубного дома вдохновлена его местоположением. Уютный район на берегу Яузы сохранил дух московской старины: его изогнутые улочки, старомосковские усадьбы, тишина и спокойствие контрастируют с пульсом современной жизни, который бьется совсем рядом. Сергей Скуратов виртуозно встроил проект в существующий исторический контекст. «Это удивительный московский квартал, который сохранил свою идентичность, — считает архитектор. — Все здания будут строиться в соответствии с гением места и его уникальностью, с точки зрения расположения в Москве, его рельефа, соседства с Яузским бульваром, со всеми местами, которые описывал Гиляровский. Там совершенно потрясающие места».
Фасады здания конца XIX века, выходящие на Тессинский и Большой Николоворобинский переулки, признаны ценными элементами исторической застройки. Создатели проекта с должным уважением и пиететом относятся к истории места, выстраивая политкорректные взаимоотношения, и пластические, и цветовые, между исторической и современной архитектурой. Старые кирпичные стены сохранены в полном объеме: дореволюционный «брусковый» кирпич очищен, кладка восстановлена в соответствии с изначальным проектом.
В отделке современных фасадов применен плинфообразный кирпич ручной формовки, из подобного материала сложены элементы древних построек Московского Кремля. В оформлении фасадов и общественных зон используется архитектурная бронза, в лобби — витражное остекление.
В клубном доме «Тессинский, 1» покупателям предлагаются 62 квартиры площадью от 50 до 161 кв. метра с высокими потолками до 3,8 метра. В семи пентхаусах площадью от 210 до 442 кв. метров потолки еще выше и достигают почти 7 метров. Особенностью пентхаусов станут камины и всепогодные террасы, закрытые от ветра. Статус Deluxe подчеркивают и технические параметры дома: помимо высоких потолков, это увеличенная ширина оконных проемов — до 1,9 метра, высота окон — до 6,6 метра, двухуровневый подземный паркинг, современные системы безопасности, премиальная инженерия.
Частью проекта станет малоэтажный особняк XIX века, в котором разместятся две двухуровневые квартиры с отдельными входами: одна из них с собственным садом более 50 кв. метров. В квартире площадью 269,5 кв. метра, занимающей два первых этажа особняка, организован вход прямо со двора: жители и гости попадают в просторный холл. На первом этаже гостиная площадью 75,4 кв. метра, на втором этаже предусмотрены три спальни с собственными санузлами. Территорию приватного сада, отделенного от двора и скрытого от посторонних глаз, можно объединить в одно пространство с гостиной, раздвинув мобильную перегородку и витраж фасада.
В квартиру, расположившуюся на третьем и четвертом этажах, можно подняться по собственной лестнице либо на приватном лифте. На нижнем этаже квартиры две мастер-спальни и пространство для отдыха с возможностью установки камина. Благодаря масштабному остеклению верхний этаж квартиры наполнен естественным светом и воздухом — здесь еще одна лаундж-зона и спальня. Площадь квартиры составляет 304 кв. метра.
Особой гордостью будущих жителей станет тихий благоустроенный двор — миниатюрный оазис с дизайнерским прудом, по обе стороны которого располагаются лужайки со взрослыми деревьями.
Класс проекта как минимум наполовину определяется его местоположением. «Тессинский, 1» не исключение. Дом расположен на одном из семи холмов, на которых возникла Москва, отсюда великолепные виды на город, его историческую часть. Сегодня здесь формируется новый элитный район города, конкурент «Золотой мили». И это не удивительно: от дома четверть часа неторопливой ходьбы до Кремля и парка «Зарядье», столько же до Чистых прудов и Мясницкой.
«Тессинский, 1» — это еще одна жемчужина в ожерелье проектов группы INSIGMA, миссия которой — бережно сохранять городские традиции и воплощать в жизнь проекты, которые станут частью общего культурного достояния Москвы.
Застройщик ООО «СЗ «Стрелецкая слобода».
Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф