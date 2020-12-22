Capital Group намерена запустить в 2021 году 2,5 млн кв.м новых проектов
Capital Group в 2021 году начнет реализацию новых проектов общей площадью 2,5 млн кв. м. Речь идет как о собственных объектах компании, так и о партнерских проектах, где Capital Group выступает инвестором. В 2021 году девелопер продолжит реализовывать свой опыт также в строительстве промышленных комплексов, отмечается в фильме.
О своих планах Capital Group сообщила в фильме 2C2G, посвященном итогам 2020 года. В 2C2G сотрудники и топ-менеджеры компании в формате видеоинтервью также рассказали о ключевых вызовах 2020 года и поделились прогнозами на 2021 год.
Коммерческий директор Capital Group Петр Исаев предполагает, что в 2021 году на развитии рынка может сказаться сокращение нового предложения, вызванное в том числе стагнацией первой половины 2020 года. «Скорее всего, это повлияет дополнительно на рост цен», — рассуждает Петр Исаев.
Генеральный директор Capital Group Валентина Становова сообщила, что в 2020 году компания уже приобрела участки, позволяющие реализовать проекты суммарной поэтажной площадью 1,5 млн кв. м: «Некоторые из них мы уже анонсировали, о некоторых скажем в начале следующего года». Ввести в эксплуатацию в 2021 году планируется 880,7 тыс. кв. м квартир и апартаментов — это значительно выше показателя 2020 года.
Исполнительный директор Capital Group Михаил Хвесько подчеркнул, что компания ежегодно проделывает значительную работу по анализу новых участков под строительство: сейчас в год рассматривается 200-300 перспективных площадок. «Сегодня рынок девелопмента обязывает к комплексному развитию территорий, постепенно отрасль отходит от практики точечной городской застройки. Выбирая участки под новое строительство, мы оцениваем возможности социальной инфраструктуры, мест приложения труда, развития комфортной городской среды», — пояснил Михаил Хвесько.
По итогам 2020 года объем запущенных новых проектов в портфеле Capital Group составил 2 млн кв. м. Председатель Cовета директоров Capital Group Павел Тё в ходе интервью для фильма 2C2G подчеркнул, что реализованные объекты компании уже стали новыми символами Москвы. Это накладывает на компанию особенные обязательства: «Те проекты, которые мы строим сейчас, будут видеть последующие поколения, они станут визитной карточкой города», — отметил Павел Тё.