Capital Group намерена запустить в 2021 году 2,5 млн кв.м новых проектов

Генеральный директор Capital Group Валентина Становова сообщила, что в 2020 году компания уже приобрела участки, позволяющие реализовать проекты суммарной поэтажной площадью 1,5 млн кв. м: «Некоторые из них мы уже анонсировали, о некоторых скажем в начале следующего года». Ввести в эксплуатацию в 2021 году планируется 880,7 тыс. кв. м квартир и апартаментов — это значительно выше показателя 2020 года.