Из чего сделана удаленка

«Было очевидно, что для эффективной удаленной работы нужны системы связи и коммуникации, гарантирующие сохранность корпоративных данных, — рассказывает IT-эксперт «Ростелекома» о первых неделях пандемии. — Еще в 2019 году мы запустили ряд пилотных проектов с российскими разработчикам, но не успели принять финальное решение. В марте буквально за неделю мы внедрили схему нового сервиса и начали его эксплуатацию. Мы смогли в кратчайшие сроки перевести ключевые встречи руководящего состава компании на удаленный режим. В дальнейшем опыт был масштабирован на всех сотрудников и стал доступен с личных устройств. Мы считаем это ключевым показателем, так как обеспечение всех сотрудников дополнительным корпоративным оборудованием в краткие сроки попросту невозможно по ряду причин».