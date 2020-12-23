Из чего сделана удаленка
За год, прошедший с начала пандемии, у бизнеса накопился большой опыт работы в дистанционном режиме. Но не для всех этот опыт был одинаково положительным. Мало просто отправить сотрудников работать из дома: эффективной распределенной команде нужна постоянная техническая поддержка, надежный и безопасный канал связи, удобная коммуникация и качественный контроль.
Рынок решений для унифицированных коммуникаций и совместной работы в 2020 году вырос на четверть и достиг $11,5 млрд. Наибольшим спросом пользуются облачные сервисы для видеоконференций.
С весны 2020 года большинство крупных операторов связи, IT-компаний и банков перевели сотрудников на дистанционный режим. Так поступили не только сервисные, но и промышленные предприятия: «Русал» в первые недели пандемии отправил на удаленку 8 тыс. работников, «Северсталь» — 7 тыс. человек, Evraz — 4,5 тыс., «Алроса» — 7 % от общей численности персонала, по данным на август. МТС и «Яндекс» позднее продлили возможность удаленной работы для своих сотрудников до начала 2021 года. Многие компании приняли решение развивать модель «гибридного» офиса, когда доступ в корпоративное пространство осуществляется гибко и по требованию.
По всей вероятности, тенденция сохранится и необходимость подумать об эффективности команд в дистанционном режиме остается актуальной, в том числе для крупных компаний с сотнями и тысячами сотрудников.
На удаленку с «Ростелекомом»
Фундаментом для адаптации компаний к новой модели станут комплексные IT-решения, такие как «Удаленное рабочее место» компании «Ростелеком». Этот продукт сочетает инструменты безопасности и контроля эффективности, техническую поддержку и средства коммуникации на уровне сотрудник-компания и сотрудник-клиент. «Удаленное рабочее место» функционирует в рамках сервисной модели и не требует от компании капитальных затрат. Когда нужен ремонт оборудования или выполнение работ на месте, «Ростелеком» предлагает выездную поддержку.
«Сейчас самый востребованный компонент — сервис виртуальных рабочих столов (VDI): клиенты могут обеспечить своих сотрудников производительными рабочими местами с максимальной защитой от утечки информации вне зависимости от местоположения сотрудников», — рассказывает специалист «Ростелекома».
В дополнение к основному набору услуг оператор предлагает различные телекоммуникационные сервисы: виртуальную АТС (ВАТС), видео-конференц-связь (ВКС), мобильную связь, мульти-сим-доступ в местах, где нет проводного канала, а также спутниковую связь.
Все предлагаемые в рамках «Удаленного рабочего места» инструменты «Ростелеком» проверил на собственной практике. «Наша компания работает круглосуточно 365 дней в году. Специалисты, которые не заняты непосредственно в обслуживании оборудования, с марта 2020 года работают дистанционно. Всего около 60 тыс. человек мы перевели на удаленный режим в течение недели», — продолжает наш собеседник. Такая быстрая трансформация стала возможной благодаря заранее развернутой инфраструктуре для удаленного подключения к информационным ресурсам компании, а также за счет использования собственных программных продуктов, таких как Tionix Virtual Desktop (VDI). Сотрудники пользуются целой экосистемой инструментов для удаленной работы. Она включает приложения для аудио- и видеоконференций, внутренний информационный онлайн-портал, онлайн-университет и другие.
Сегодня, опробовав все продукты на собственном опыте, «Ростелеком» предлагает их клиентам.
Насколько это безопасно?
Одно из главных сомнений бизнеса, впервые столкнувшегося с облачными продуктами, безопасны ли они для данных компании? Как защитить корпоративную информацию и настроить права доступа к бизнес-системам в зависимости от должности и рабочих потребностей сотрудников?
Защищенное подключение на базе технологии Remote VPN позволяет «Ростелекому» как провайдеру услуги полностью контролировать все актуальные политики в области кибербезопасности. В зависимости от задач клиентов предлагается решение с шифрованием протокола по ГОСТ или без такового. Каждый заказчик получает защищенный канал для передачи данных, недоступный для посторонних.
Также доступны расширенные сервисы информационной безопасности, такие как Solar JSOC — непрерывный мониторинг безопасности ИТ-ресурсов при удаленном режиме работы сотрудников — и облачный сервис обучения навыкам и правилам кибербезопасности в экосистеме Solar MSS, быстрое обучение сотрудников и проверка усвоенных знаний.
Кроме того, важна надежность связи. Каждый сотрудник должен быть доступен независимо от особенностей работы сетей домашних операторов связи, от проблем в сети у домашнего провайдера. Сотрудничая с «Ростелекомом», компании получают не только набор бизнес-сервисов, но и услугу широкополосного интернет-доступа от крупнейшего федерального телеком-оператора: на сегодняшний день компания обслуживает более 12 млн абонентов по всей стране. Это минимизирует риски сбоя передачи данных, а также гарантирует сервис технической поддержки и помощи клиентам. Оплата интернет-расходов настраивается гибко: возможна полная или частичная оплата интернет-доступа компанией-работодателем, или же сотрудник может использовать услуги «Ростелекома» как физическое лицо.
В основе процессов — коммуникация
При переходе на удаленку первый приоритет для компании — оцифровка коммуникации и процесса принятия решений.
«Было очевидно, что для эффективной удаленной работы нужны системы связи и коммуникации, гарантирующие сохранность корпоративных данных, — рассказывает IT-эксперт «Ростелекома» о первых неделях пандемии. — Еще в 2019 году мы запустили ряд пилотных проектов с российскими разработчикам, но не успели принять финальное решение. В марте буквально за неделю мы внедрили схему нового сервиса и начали его эксплуатацию. Мы смогли в кратчайшие сроки перевести ключевые встречи руководящего состава компании на удаленный режим. В дальнейшем опыт был масштабирован на всех сотрудников и стал доступен с личных устройств. Мы считаем это ключевым показателем, так как обеспечение всех сотрудников дополнительным корпоративным оборудованием в краткие сроки попросту невозможно по ряду причин».
Сервисы «Ростелекома» позволяют переадресовать звонки от клиентов на номера сотрудников и объединить мобильные устройства в единую сеть, чтобы сотрудники могли звонить друг другу по коротким номерам и устраивать групповые конференции, вызовы внутри сети при этом бесплатные.
Каждый сотрудник обеспечен возможностью участия в видео-конференц-связи, а это один из самых востребованных каналов делового общения. Услуги ВКС «Ростелеком» предоставляет совместно с поставщиком специализированных решений TrueConf. Несколько проектов с крупными российскими компаниями уже реализовано или находится в стадии пилотного запуска — сервис позволил участникам полностью отказаться от использования зарубежных сервисов и обеспечить безопасность своих данных.
«Ростелеком» — единственная компания, имеющая сотрудников с максимальным уровнем сертификации и предлагающая сервис TrueConf из облака со всем перечнем услуг. В 2021 году партнеры продолжат работу над совместным сервисом видео-конференц-связи и планируют повышать качество его работы для конечных пользователей. «Оценив результат, мы пришли к мысли о возможности создания комплексного решения для внешних заказчиков на основе собственной облачной платформы», — делится эксперт «Ростелекома».
Удаленное управление
Наконец, важная группа задач, связанных с управлением распределенной командой, — контроль персонала в рабочее время. Услуга Солар Dozor с модулем «Контроль рабочего времени» позволяет менеджменту компании в любой момент времени знать, чем сотрудники занимают трудовое время: что делают в сети, какие веб-ресурсы посещают и какими приложениями пользуются. Доступны инструменты выявления признаков мошенничества и аномального в поведении. Звонки с клиентами записываются, а вся статистика доступна в личном кабинете.
«Ростелеком» прогнозирует, что в ближайшее время спрос на услугу будет расти, дистанционный режим работы станет нормой вне зависимости от эпидемиологической ситуации, особенно в связи с принятием поправок в Трудовой кодекс, касающихся дистанционной работы.
Благодаря облачным решениям для совместной работы, компании смогут создать эффективные удаленные команды, сократить затраты на офисы и операционные расходы, сделать свои процессы и график работы более гибкими, а значит, будут при прочих равных более конкурентоспособными и устойчивыми к вызовам времени.