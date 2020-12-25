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14 карьерных советов для амбициозных топ-менеджеров от лауреатов премии «Финансовый директор года – 2020»

10 декабря прошла онлайн-церемония вручения премии «Финансовый директор года – 2020». Премию утверждают издательство «Актион Финансы» и журнал «Финансовый директор». Номинироваться на премию могли руководители финансовых служб, которые набрали больше 900 баллов в Финансовом рейтинге компаний (https://rating.fd.ru/) и поделились историей успеха в видеоинтервью. Номинантами 2020 года стали: 

  • Виктор Александрович Шапкин, финансовый директор ООО «АЛЬКОР И КО» (сеть магазинов «Л’Этуаль»);

  • Анна Борисовна Некрасова, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ПГК»;

  • Кирилл Александрович Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Т Плюс»;

  • Валерия Сергеевна Егозова, начальник управления экономики и финансов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ»;

  • Елена Геннадьевна Лисовская, вице-президент-директор по финансам ООО «АВТОТОР Холдинг», номинант специальной премии «За выдающийся вклад в развитие компетенций сотрудников финансовой службы».

Редакция журнала «Финансовый директор» попросила героев поделиться секретами успеха и дать амбициозным коллегам несколько карьерных советов. 

1.  Смотрите шире. «Сегодня роль финансовой функции – это, прежде всего, роль бизнес-партнера. Мне всегда было интересно разобраться в ключевых факторах успеха смежных бизнес-подразделений. Это помогало выстроить сильную кросс-функциональную коммуникацию. Думаю, именно коллеги с широким кругозором имеют наибольшие шансы на карьерный успех», – рассказывает Анна Борисовна Некрасова, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ПГК».

2. Будьте больше чем CFO. «Глядя на коллег, я вижу, что функционал CFO действительно расширяется. Если раньше финансовый директор обеспечивал деятельность казначейства и умел брать кредиты в банках, то теперь число его задач выросло в разы. Недавно один генеральный директор крупной компании сказал мне, что финансовый директор нужен ему для бесед. И это тренд последнего времени. Мы все чаще становимся полноценными бизнес-партнерами для CEO», – делится Кирилл Александрович Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Т Плюс». 

3. Не выпускайте руль. «Даже во время отпуска я не теряю контроль. Я регулярно получаю оперативные отчеты. Просмотреть их с телефона, даже сидя под елкой в Альпах, сейчас проблемы не представляет. Контролирую текущие стримы, хоть это и находится в зоне ответственности моих замов», – рассказывает Виктор Александрович Шапкин, финансовый директор ООО «АЛЬКОР И КО» (сеть магазинов «Л’Этуаль»). 

4. Важная точка каждого. «Участие в заседаниях совета директоров и правления предполагает обсуждение тем со специалистами в своей области, об этом важно не забывать и уметь слышать другую сторону», – рекомендует Анна Борисовна Некрасова, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ПГК».  

5. Не бойтесь принимать непопулярные решения. «Один мой институтский преподаватель произнес прекрасную фразу: “Эффективный финансовый директор должен уметь сказать нет”. Я, собственно, с тех пор и говорю “нет”. Конечно, это шутка, но в некоторых ситуациях нужно уметь настоять на своей позиции, а не беспокоиться о том, что о тебе подумают или скажут», – советует Кирилл Александрович Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Т Плюс». 

6. Говорите на одном языке с другими подразделениями. «Изучение Big Data и внедрение технологии в работу помогло мне лучше понимать коллег из других подразделений. Открытый диалог и заинтересованность финансистов в решении задач других подразделений укрепляет командный дух и дает синергетический эффект», – рекомендует Валерия Сергеевна Егозова, начальник управления экономики и финансов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ».

7. Вдохновляйте. «Сегодня, на мой взгляд, для финансового директора особенно важны два ключевых навыка. Во-первых, лидерские качества. Наша задача – вдохновлять свою команду на подвиги, в том числе собственным примером. Во-вторых, навыки коммуникации. Это особенно актуально сегодня, когда важно оперативно получать информацию от коллег из бизнес-подразделений», – делится мнением Анна Борисовна Некрасова, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ПГК». 

8. Мотивируйте развиваться своим примером. «Я сама стараюсь постоянно повышать свою квалификацию, и это видят мои сотрудники. Наглядный живой пример всегда действует эффективнее любых лозунгов и призывов. Поэтому мой подход – начинать с себя, учиться, осваивать новые компетенции, тем самым показывая на практике правильный курс для всей команды», – делится Елена Геннадьевна Лисовская, вице-президент, директор по финансам ООО «АВТОТОР Холдинг».

9. Забудьте о своем статусе. «У меня в подчинении почти 1500 человек. Как бы банально это ни звучало, очень важно создать хороший психологический климат в коллективе. Я всегда отношусь к подчиненным, как к своим коллегам», – рассказывает Кирилл Александрович Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Т Плюс».  

10. Не забывайте основы. «Разрыв между финансовой функцией и бухгалтерской все больше увеличивается. С одной стороны, это хорошо, но финансисты не должны недооценивать знания бухучета, и финансовый директор в том числе. Нужно понимать, как формируется любая управленческая цифра в бухгалтерских регистрах», – утверждает Виктор Александрович Шапкин, финансовый директор ООО «АЛЬКОР И КО» (сеть магазинов «Л’Этуаль»). 

11. Не рассчитывайте на былые заслуги. «В моей практике работы за границей мне каждый раз приходилось заново проявлять себя, достигать результатов и завоевывать авторитет в новой команде. Чтобы преуспеть, надо отделять опыт и навыки, полученные ранее, от достижений и признания. Первые навсегда останутся с вами, а вторые “обнуляются”, как только вы шагаете на следующую ступень», – отмечает Анна Борисовна Некрасова, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ПГК».

12. Не поддавайтесь идеализму. «На рынке сейчас много переводной и отечественной профессиональной литературы. Я бы все-таки рекомендовал меньше внимания уделять иностранным авторам и больше – российским. Все, что я читал у американских и европейских авторов, изобилует манипулятивностью и идеализацией действительности», – подчеркивает Кирилл Александрович Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Т Плюс». 

13. Находите баланс. «Результат работы во многом зависит от компетенций членов вашей команды, но не полностью. Не менее важна атмосфера в коллективе. Я стараюсь поддерживать позитивный и конструктивный настрой в коллективе даже в самой стрессовой ситуации», — рекомендует Елена Геннадьевна Лисовская, вице-президент-директор по финансам ООО «АВТОТОР Холдинг».

14. Адаптируйтесь. «В условиях неопределенности, с которыми мы все столкнулись в 2020 году, особое значение для топ-менеджмента приобрел навык адаптивности. Максимально спокойно и трезво воспринимать любые изменения условий и находить при этом оптимальное решение – ключевой навык финансового директора сегодня», – делится Валерия Сергеевна Егозова, начальник управления экономики и финансов ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ». 

У каждого финансового директора есть шанс получить премию в следующем году, ведь уникальный финансовый рейтинг «Актион Финансы» рассчитывается по каждому юридическому лицу. Поэтому, например, успешный финансовый директор дочерней компании может обогнать в рейтинге своего руководителя из управляющей компании группы. Следите за рейтингом своей компании на сайте https://rating.fd.ru/, а также за обновлением информации о номинациях будущего года на сайте https://premia.fd.ru/. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных