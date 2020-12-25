14 карьерных советов для амбициозных топ-менеджеров от лауреатов премии «Финансовый директор года – 2020»

2. Будьте больше чем CFO. «Глядя на коллег, я вижу, что функционал CFO действительно расширяется. Если раньше финансовый директор обеспечивал деятельность казначейства и умел брать кредиты в банках, то теперь число его задач выросло в разы. Недавно один генеральный директор крупной компании сказал мне, что финансовый директор нужен ему для бесед. И это тренд последнего времени. Мы все чаще становимся полноценными бизнес-партнерами для CEO», – делится Кирилл Александрович Лыков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Т Плюс».