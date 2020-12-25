Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
На правах рекламы 16+

Оптимизация расходов на топливо в один клик

Откуда берутся такие расходы на топливо? Как их отследить, проконтролировать и, конечно же, сократить? Такие вопросы были и остаются актуальными для абсолютно любой компании, особенно в кризисное время. И если одни статьи затрат достаточно легко поддаются оптимизации, то в случае с расходами на топливо, дело обстоит несколько сложнее.

Однако мир не стоит на месте и сегодня на рынке успешно пользуются спросом эффективные инструменты оптимизации расходов на топливо. И речь не о сложных программах и системах, а об обычных, привычных нам пластиковых картах — только не банковских или клубных, а именно топливных картах.

Топливная карта представляет собой систему безналичного расчета на АЗС, которая основана на принципе банковской карты. Практически каждая сеть АЗС предлагает свои топливные карты и различные программы для своих корпоративных клиентов. Топливные карты на самом деле, появились достаточно давно, и сегодня они становятся самым эффективным и популярным способом оптимизировать подобные расходы на топливо.

Когда компания имеет свой автопарк, бизнес требует частых перемещений по городу или связан с грузо- и пассажироперевозками, значительную долю расходов предпринимателя составляет покупка топлива. В этом случае использование наличных средств или обычных банковских карт не только неудобно, но и небезопасно и сложно контролируемо. К сожалению, до сих пор встречаются прецеденты подделки чеков, кражи топлива и других неприятных и убыточных ситуаций. Это яркий пример того, где топливные карты будут незаменимы и помогут не только избежать всех неприятностей, но и в значительной степени оптимизировать и сократить расходы на топливо.

Чем же привлекательны такие программы и какие преимущества дают топливные карты для бизнеса?

Во-первых, полный контроль топливных расходов компании. Используя топливные карты, как правило, руководитель получает возможность отслеживать затраты, устанавливать лимиты на расходы, количество топлива или его тип, отслеживать движение автомобилей по тому, где и когда они заправляются, временно приостановить действие карты, блокировать ее на определенный или неопределенный срок.

Во-вторых, автоматизацию и упрощение бухгалтерского учета. Сокращение использования наличных средств в обороте компании, а также возможности получения отчетов о расходах на топливо в автоматическом режиме в значительной степени упрощают работу бухгалтерии.

В-третьих, защиту от махинаций со стороны водителей.  Водители не имеют доступа к наличным средствам, поэтому риск хищений средств при использовании топливных карт сводится к нулю.

В-четвертых, реальную экономию средств. Большинство компаний предлагают своим корпоративным клиентам достаточно выгодные программы использования топливных карт, включающие в себя различные скидки и преференции в зависимости от объемов купленного топлива, а также возврат НДС.

В-пятых, гарантию качества нефтепродуктов. Заключая договор с определенной сетью АЗС, руководитель предприятия будет знать, каким и какого качества топливом будут заправлены автомобили его компании.

На волне всеобщей цифровизации, появилось нововведение и в сфере пластиковых топливных карт. Им на замену пришли карты виртуальные, что сразу нашло положительный отклик со стороны пользователей.

Первой в России сервис виртуальной оплаты топлива на АЗС в 2019 г. запустила «Роснефть». Ее клиенты получили возможность пользоваться картой через специальное мобильное приложение. Завести такую виртуальную карту можно, скачав приложение «РН-Карт» на свое мобильное устройство. Сегодня примеру Роснефти последовали многие компании.

Виртуальные карты, имеют идентичные условия использования, что и их пластиковые предшественники, однако значительно удобнее, т.к. позволяют наблюдать все транзакции непосредственно в своем приложении, имеют  динамический  пин код,  да и риск потерять обычный пластик более велик, нежели смартфон.

Вот так, всего лишь за один клик, можно завести виртуальную топливную карту и начать сокращать расходы на топливо!

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных