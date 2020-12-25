Оптимизация расходов на топливо в один клик
Откуда берутся такие расходы на топливо? Как их отследить, проконтролировать и, конечно же, сократить? Такие вопросы были и остаются актуальными для абсолютно любой компании, особенно в кризисное время. И если одни статьи затрат достаточно легко поддаются оптимизации, то в случае с расходами на топливо, дело обстоит несколько сложнее.
Однако мир не стоит на месте и сегодня на рынке успешно пользуются спросом эффективные инструменты оптимизации расходов на топливо. И речь не о сложных программах и системах, а об обычных, привычных нам пластиковых картах — только не банковских или клубных, а именно топливных картах.
Топливная карта представляет собой систему безналичного расчета на АЗС, которая основана на принципе банковской карты. Практически каждая сеть АЗС предлагает свои топливные карты и различные программы для своих корпоративных клиентов. Топливные карты на самом деле, появились достаточно давно, и сегодня они становятся самым эффективным и популярным способом оптимизировать подобные расходы на топливо.
Когда компания имеет свой автопарк, бизнес требует частых перемещений по городу или связан с грузо- и пассажироперевозками, значительную долю расходов предпринимателя составляет покупка топлива. В этом случае использование наличных средств или обычных банковских карт не только неудобно, но и небезопасно и сложно контролируемо. К сожалению, до сих пор встречаются прецеденты подделки чеков, кражи топлива и других неприятных и убыточных ситуаций. Это яркий пример того, где топливные карты будут незаменимы и помогут не только избежать всех неприятностей, но и в значительной степени оптимизировать и сократить расходы на топливо.
Чем же привлекательны такие программы и какие преимущества дают топливные карты для бизнеса?
Во-первых, полный контроль топливных расходов компании. Используя топливные карты, как правило, руководитель получает возможность отслеживать затраты, устанавливать лимиты на расходы, количество топлива или его тип, отслеживать движение автомобилей по тому, где и когда они заправляются, временно приостановить действие карты, блокировать ее на определенный или неопределенный срок.
Во-вторых, автоматизацию и упрощение бухгалтерского учета. Сокращение использования наличных средств в обороте компании, а также возможности получения отчетов о расходах на топливо в автоматическом режиме в значительной степени упрощают работу бухгалтерии.
В-третьих, защиту от махинаций со стороны водителей. Водители не имеют доступа к наличным средствам, поэтому риск хищений средств при использовании топливных карт сводится к нулю.
В-четвертых, реальную экономию средств. Большинство компаний предлагают своим корпоративным клиентам достаточно выгодные программы использования топливных карт, включающие в себя различные скидки и преференции в зависимости от объемов купленного топлива, а также возврат НДС.
В-пятых, гарантию качества нефтепродуктов. Заключая договор с определенной сетью АЗС, руководитель предприятия будет знать, каким и какого качества топливом будут заправлены автомобили его компании.
На волне всеобщей цифровизации, появилось нововведение и в сфере пластиковых топливных карт. Им на замену пришли карты виртуальные, что сразу нашло положительный отклик со стороны пользователей.
Первой в России сервис виртуальной оплаты топлива на АЗС в 2019 г. запустила «Роснефть». Ее клиенты получили возможность пользоваться картой через специальное мобильное приложение. Завести такую виртуальную карту можно, скачав приложение «РН-Карт» на свое мобильное устройство. Сегодня примеру Роснефти последовали многие компании.
Виртуальные карты, имеют идентичные условия использования, что и их пластиковые предшественники, однако значительно удобнее, т.к. позволяют наблюдать все транзакции непосредственно в своем приложении, имеют динамический пин код, да и риск потерять обычный пластик более велик, нежели смартфон.
Вот так, всего лишь за один клик, можно завести виртуальную топливную карту и начать сокращать расходы на топливо!