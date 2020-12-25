Оптимизация расходов на топливо в один клик

Когда компания имеет свой автопарк, бизнес требует частых перемещений по городу или связан с грузо- и пассажироперевозками, значительную долю расходов предпринимателя составляет покупка топлива. В этом случае использование наличных средств или обычных банковских карт не только неудобно, но и небезопасно и сложно контролируемо. К сожалению, до сих пор встречаются прецеденты подделки чеков, кражи топлива и других неприятных и убыточных ситуаций. Это яркий пример того, где топливные карты будут незаменимы и помогут не только избежать всех неприятностей, но и в значительной степени оптимизировать и сократить расходы на топливо.