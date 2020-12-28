Зимний дизель – как не ошибиться в выборе?
Как показывает дилерская статистика, спрос на автомобили с дизельным двигателем сохраняет тенденцию к росту. И это не случайно: его мощность абсолютно не уступает бензиновому собрату, крутящий момент выше, при этом уровень потребления топлива ниже.
Значительную экономию при использовании автомобилей с дизельными моторами ощущают, в первую очередь, крупные транспортные компании, т.к. ежегодно они тратят более 2,5 млн рублей на топливо (от 60 000 л). Данные цифры, конечно, существенно отличаются от расходов обычных автомобилистов, однако и для них выгода очевидна.
Помимо неоспоримых преимуществ, во время эксплуатации дизельных двигателей возникают и трудности, связанные, в первую очередь, с выбором хорошего топлива и надежной сети АЗС.
Ключевыми характеристиками, которые влияют на эксплуатационные свойства зимнего дизельного топлива, являются:
- низкотемпературные показатели (температура помутнения и предельная температура фильтруемости);
- устойчивость к расслоению при низких температурах.
Традиционно различают четыре основных вида дизельного топлива:
- летнее, используемое преимущественно в теплый сезон;
- межсезонное дизельное топливо, которое используется в переходный период, протяженность которого определяется для каждого региона в зависимости от температуры воздуха;
- зимнее, применяемое в холодное время года, температура применения минус 20 ºС и ниже;
- арктическое, которое можно использовать в особо суровых условиях при температуре окружающего воздуха минус 44 ºС и ниже.
Эти виды топлива различаются между собой фракционным составом, вязкостью, плотностью, низкотемпературными и другими характеристиками.
Если в теплое время года ошибка в выборе дизельного топлива не будет катастрофической, то в зимний период может принести немало сюрпризов.
Эксплуатация дизельных двигателей при низких температурах осложняется. С установлением минусовой температуры многие владельцы дизельных машин сталкиваются с проблемой «холодного» пуска силовых агрегатов. Чаще всего сложности возникают утром у тех водителей, чьи машины долгое время простояли на морозе.
Глазами химика дизельное топливо — это смесь парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов. С понижением температуры внешней среды увеличивается вязкость этой смеси и способность парафиновых углеводородов образовывать мельчайшие кристаллы парафина. Чтобы не позволять кристаллам парафина слипаться (затвердевшие парафины крупных размеров могут забить фильтр, что делает подачу топлива к двигателю невозможным) в состав зимнего дизельного топлива входят специальные депрессорно-диспергирующие присадки.
Эксперты советуют автомобилистам, использующим дизель, придерживаться следующих правил:
Правило №1. Вовремя переходить на зимнее топливо и заправлять качественный продукт только на проверенных сетевых АЗС.
Правило №2. Обязательно иметь запасную канистру с зимним топливом в гараже или бутыль с антигелем в машине.
Правило №3. В морозы стоит поддерживать количество топлива в баке на уровне не ниже 30–35%. Такая мера поможет снизить вероятность образования кристаллов парафина и их выпадения в осадок.
Если со вторым и третьим правилом все более или менее ясно, то с первым – не все так просто. На сегодняшний день всем критериям соответствует не так много компаний.
«Роснефть» выпускает зимнее топливо для всех климатических зон Российской Федерации и сегодня, в зависимости от региона применения, предлагает пять марок зимних и арктических топлив. Для обеспечения низкотемпературных свойств дизельных топлив компании «Роснефть» используются высокотехнологичные компоненты, которые обеспечивают необходимые характеристики и стабильность эксплуатационных свойств товарного топлива.
Следуйте советам экспертов, всегда заправляйтесь только на проверенных заправках с учетом сезонности применения топлива. Это поможет снизить риск возникновения проблем с двигателем и топливной системой.