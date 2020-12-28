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Зимний дизель – как не ошибиться в выборе?

Как показывает дилерская статистика, спрос на автомобили с дизельным двигателем сохраняет тенденцию к росту. И это не случайно: его мощность абсолютно не уступает бензиновому собрату, крутящий момент выше, при этом уровень потребления топлива ниже.

Значительную экономию при использовании автомобилей с дизельными моторами ощущают, в первую очередь, крупные транспортные компании, т.к. ежегодно они тратят более 2,5 млн рублей на топливо (от 60 000 л). Данные цифры, конечно, существенно отличаются от расходов обычных автомобилистов, однако и для них выгода очевидна.

Помимо неоспоримых преимуществ, во время эксплуатации дизельных двигателей возникают и трудности, связанные, в первую очередь, с выбором хорошего топлива и надежной сети АЗС.

Ключевыми характеристиками, которые влияют на эксплуатационные свойства зимнего дизельного топлива, являются:

- низкотемпературные показатели (температура помутнения и предельная температура фильтруемости); 

-        устойчивость к расслоению при низких температурах. 

Традиционно различают четыре основных вида дизельного топлива:

-       летнее, используемое преимущественно в теплый сезон;

-        межсезонное дизельное топливо, которое используется в переходный период,  протяженность которого определяется для каждого региона в зависимости от температуры воздуха;

-       зимнее, применяемое в холодное время года, температура применения минус 20 ºС и ниже;

-       арктическое, которое можно использовать в особо суровых условиях при температуре окружающего воздуха минус 44 ºС и ниже.

Эти виды топлива различаются между собой фракционным составом, вязкостью, плотностью, низкотемпературными и другими характеристиками.

Если в теплое время года ошибка в выборе дизельного топлива не будет катастрофической, то в зимний период может принести немало сюрпризов.

Эксплуатация дизельных двигателей при низких температурах осложняется. С установлением минусовой температуры многие владельцы дизельных машин сталкиваются с проблемой «холодного» пуска силовых агрегатов. Чаще всего сложности возникают утром у тех водителей, чьи машины долгое время простояли на морозе.

Глазами химика дизельное топливо — это смесь парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов. С понижением температуры внешней среды увеличивается вязкость этой смеси и способность парафиновых углеводородов образовывать мельчайшие кристаллы парафина. Чтобы не позволять кристаллам парафина слипаться (затвердевшие парафины крупных размеров могут забить фильтр, что делает подачу топлива к двигателю невозможным) в состав зимнего дизельного топлива входят специальные депрессорно-диспергирующие присадки.

Эксперты советуют автомобилистам, использующим дизель, придерживаться следующих правил:

Правило №1. Вовремя переходить на зимнее топливо и заправлять качественный продукт только на проверенных сетевых АЗС.

Правило №2. Обязательно иметь запасную канистру с зимним топливом в гараже или бутыль с антигелем в машине.

Правило №3. В морозы стоит поддерживать количество топлива в баке на уровне не ниже 30–35%. Такая мера поможет снизить вероятность образования кристаллов парафина и их выпадения в осадок.

Если со вторым и третьим правилом все более или менее ясно, то с первым – не все так просто. На сегодняшний день всем критериям соответствует не так много компаний.

 «Роснефть» выпускает зимнее топливо для всех климатических зон Российской Федерации и сегодня, в зависимости от региона применения, предлагает пять марок зимних и арктических топлив. Для обеспечения низкотемпературных свойств дизельных топлив компании «Роснефть» используются высокотехнологичные компоненты, которые обеспечивают необходимые характеристики и стабильность эксплуатационных свойств товарного топлива.  

Следуйте советам экспертов, всегда заправляйтесь только на проверенных заправках с учетом сезонности применения топлива. Это поможет снизить риск возникновения проблем с двигателем и топливной системой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных