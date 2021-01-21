Куанышбек Есекеев, глава АО «Казахтелеком»: Пандемия ускорила развитие рынков телеком-услуг

Куанышбек Есекеев, глава АО «Казахтелеком»: Пандемия ускорила развитие рынков телеком-услугНо только тех, которые это развитие готовили заранее
Пандемия коронавируса в прошлом году практически повсеместно перевела жизнь людей в онлайн-режим и сфокусировала экономики на технологическом развитии. Формально это должно было автоматически привести к активному развитию бизнеса телекоммуникационных компаний, которые повсеместно принято ныне считать главными бенефициарами и выгодоприобретателями от новых условий «заморозки» физических контактов между людьми и организациями. Однако глава АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, на компанию которого в Казахстане в первую волну пандемии, с марта по май 2020 года, легла практически вся нагрузка по обеспечению жизнедеятельности страны, подчеркивает: извлечение выгод из ситуации телеком-операторами в прошлом году стало возможно лишь потому, что пандемия ускорила и спрессовала во времени те процессы развития, которые сегмент планировал реализовывать годами. Соответственно, в выигрыше оказались те компании, которые к весне прошлого года имели четкое виденье развития такого рынка, где телеком является главной движущей силой развития.
Как форс-мажор становится двигателем прогресса
АО «Казахтелеком», главной целью которого в последние годы является преобразование компании из поставщика традиционных услуг связи (голос, широкополосный интернет, кабельное телевидение) в мультисервисного оператора, самостоятельно формирующего контент и способы его предоставления потребителю, за последние два года успел объединить под «зонтичным» брендом наземную и мобильную инфраструктуру страны. К такому объединению не все в стране относились и относятся однозначно, усматривая в этом признаки монополизации рынка, однако именно это объединение всех коммуникационных возможностей позволило АО «Казахтелеком» весной прошлого года после объявления в Казахстане режима чрезвычайного положения не только решить текущие проблемы, но и продолжить полноценное развитие рынка связи в Казахстане. И сейчас, оглядываясь назад, следует признать, что пандемия для телеком-отрасли стала подтверждением известной пословицы: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В том смысле, что распространение коронавируса стало катализатором реализации многих процессов в абсолютно разных сферах экономики и жизни, которая без него растянулась бы на многие и многие годы. И откладывалась бы под различными благовидными предлогами при каждом удобном случае.
Речь идет прежде всего о переходе в режим онлайн практически всей жизнедеятельности: еще два года назад все говорили о переходе подавляющего большинства жителей планеты на дистанционный формат обучения, работы, получения услуг, но все это воспринималось как некая утопическая, неосуществимая на практике идея. Однако пандемия не оставила человечеству иного выбора, кроме как реализовать эту «утопию» на практике в сжатые сроки, и выяснилось, что фантастика действительно может стать реальностью в том случае, если под эту фантастику создана вся необходимая инфраструктурная база. На её основе могут развиваться и применяться новые технологии, диджитал-сервисы и решения, которые позволяют компаниям функционировать и развиваться и в сложных эпидемиологических ситуациях. Применительно к Казахстану и «Казахтелекому» эта парадигма оказалась верной: компания смогла обеспечить необходимые изменения на рынке потому, что сами эти изменения планировались загодя. Только никто не предполагал, что внедрять многие из них придется не годами, а за считанные недели и даже дни.
В частности, речь идет о дистанционных каналах обслуживания клиентов: компания собиралась постепенно перейти на дистанционное обслуживание абонентов, так как такой формат работы сокращает издержки и экономит их время. Но эти планы были растянуты по времени, весна же 2020-го заставила действовать более оперативно: в считанные дни после введения режима ЧП в Казахстане в марте «Казахтелеком» задействовал все онлайн-инструменты: социальные сети, мессенджеры, онлайн-чаты для установления обратной связи с клиентами. И выяснилось, что эта модель, которая дорабатывалась буквально в полевых условиях, более привлекательна и для компании, и для абонентов. Только за первые 10 дней ограничительных мер в марте прошлого года «Казахтелеком» получил всплеск обращений через онлайн-каналы в 30 раз больше, чем когда-либо. И компания сумела «переварить» этот рост нагрузки, несмотря на то, что 70 % сотрудников в марте-мае 2020 года работали удаленно, из дома.
В мае режим ЧП в Казахстане был снят, но отказываться от онлайн-инструментов уже не хотели ни телеком-оператор, ни клиенты. Последние по достоинству оценили возможности управления своими счетами из любой географической точки и практически в любое время суток, а также дистанционной подачи заявки на подключение услуг онлайн, общения с агентом контакт-центра в чате и получения ответов от чат-робота на часто задаваемые вопросы. В итоге в ноябре 2020-го «Казахтелеком» принял через свои онлайн-каналы более 70 тыс. обращений от абонентов, что позволяет говорить о почти полном переходе клиентов оператора к цифровым методам взаимодействия.
Переведя свои отношения с клиентами в цифровую плоскость, компания создала аналогичные условия и для других сегментов бизнеса: в Казахстане одной из основных проблем предпринимательства в период пандемии стало отсутствие возможности взаимодействовать с контрагентами физически. И здесь на первый план вышел созданный еще до пандемии маркетплейс ismet.kz, направленная на бизнес-пользователей платформа, на которой корпоративные клиенты могут покупать услуги других компаний и продавать свои услуги дистанционно. В этой же экосистеме, действующей по формуле B2B2X, производится обслуживание корпоративных клиентов со стороны «Казахтелекома», что дает экономию времени и расходов на бумагу в размере 60 млн тенге (около 140 тыс. долларов США) в год. В течение 2020 года эти инструменты постоянно совершенствовались с учетом запросов абонентов и реалий рынка. И хотя многое делалось практически в пожарном порядке, персонал оператора отлично справился с этим авралом.
Основной рецепт успеха ‒ синергия
По оценкам аналитиков, основными сферами, которые «выиграли» от пандемии, стали телеком-сектор, а также онлайн-коммерция. С одной стороны, это действительно так: наша бурная деятельность в первой половине 2020-го по внедрению новых инструментов привела к тому, что в первом полугодии в Казахстане телеком был единственным сектором в стране в сегменте услуг, который завершил его с ростом. Предприятия связи Казахстана в течение января-июня 2020 года заработали около 425,5 млрд тенге (более 1 млрд долларов США). В сопоставимых ценах это на 9 % больше, чем за аналогичный период 2019 года, наибольшая доля в 37 % в общем объеме телеком-услуг пришлась на широкополосный интернет по вполне понятным причинам: большая часть населения сидела дома.
На этой услуге операторы Казахстана заработали 157,4 млрд тенге (около 375 млн долларов США) ‒ на 13 % больше, чем в январе-июне 2019 года. А вот рост доходов от сотовой связи составил за этот период всего 3 %, доля доходов от работы местной телефонной связи уменьшилась на 3,9 % по сравнению с предыдущим годом.
Но, с другой стороны, бурный рост спроса пришелся только на один сегмент деятельности телеком-операторов. К примеру, спрос на фиксированную телефонию (стационарные телефоны) продолжает уходить в прошлое, даже в условиях «удаленки». Голос сейчас уходит и на рынке мобильных услуг, 95 % абонентов пользуется WhatsApp и другими мессенджерами, так что будущее за сектором передачи данных. И это одна из причин, почему «Казахтелеком» в последнее время активно приобретал доли в других перспективных компаниях мобильной связи.
Еще одна причина – эффект масштаба, ведь понятно, что объединение усилий различных компаний под одним «зонтом» дает рынку больший эффект, нежели их разрозненные действия на нем. В декабре 2018 года АО «Казахтелеком» подписал соглашение с Telia Company и Fintur Holdings BV о приобретении совокупно 75 % голосующих акций АО «Кселл» ‒ одного из трех операторов мобильной связи на рынке Казахстана. Годом позже крупнейший телеком-оператор Казахстана выкупил у компании Tele2 AB долю в 49 % в совместном предприятии (СП) Khan Tengri Holding B.V. и стал владельцем 100 % акций этого мобильного актива. В результате доля «Казахтелекома» на казахстанском рынке мобильной связи превысила 60 %, а сама компания радикально диверсифицировала свой бизнес, который ранее специализировался на развитии наземной инфраструктуры: «Казахтелеком» традиционно являлся абсолютным лидером на рынке предоставления услуг фиксированной телефонии и широкополосного фиксированного доступа в Интернет, а также одним из лидеров на рынке платного телевидения.
Приобретения же последних лет в сегменте сотовой связи стали основой для реализации основной цели компании – стать лидирующим мультисервисным оператором на казахстанском рынке. Для самого рынка преимущества появления такого игрока стали очевидны в 2020 году, когда за счет синергии своих активов АО «Казахтелеком» сумело оперативно выстроить новую систему ведения бизнеса и в течение года завершило проект по наращиванию зоны охвата широкополосным доступом в Интернет до 99,3 % населения страны. Так что материальные выгоды от возросшего потребительского потока в период пандемии тут же конвертировали в дальнейшее развитие сети и увеличение абонентской базы. Вместе с тем при всех значительных капитальных затратах, рост доходов группы компаний «Казахтелеком» за пятилетний период к концу 2020 года зафиксирован на уровне 17 % в год, что втрое больше объемов среднегодового роста телекоммуникационного рынка республики. И будет расти и дальше, когда проекты, в которые инвестировали в последние годы, начнут приносить отдачу.
Связанные одной целью сковываются одной сетью
Один из таких проектов (по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах страны) «Казахтелеком» реализовывал с 2018 года. Завершен он был в декабре 2020-го, оператор протянул оптоволокно в 828 крупных сел страны, еще 1200 крупных сел перешли на оптику к 2008 году, когда строилась Национальная инфомагистраль. И теперь на базе новых подключений три крупных сотовых оператора Казахстана, включая две структуры, входящие в группу компаний «Казахтелеком», развернут сеть базовых станций, которая покроет практически все села республики с населением от 250 человек. В результате количество населения, которое проживает на территориях, охваченных широкополосным доступом, увеличится с 84 % до 99,3 % от общего количества казахстанцев. На карте региона почти не останется «белых пятен», где не доступен стандарт 4G. Надо понимать, что казахстанские операторы по отдельности подобный проект реализовать не смогли бы никогда, он был бы просто нерентабельным для каждого из них в одиночку, а синергия под единым «зонтом» «Казахтелекома» сделала его не только возможным, но и коммерчески привлекательным. Причем в нем участвует и ТОО «Кар-тел», конкурент «дочек» лидера рынка, и это яркий пример того, как можно решать общие проблемы за счет объединения усилий.
Еще один интересный тренд – в период карантина стала очевидной востребованность построенной с помощью мобильных активов сети для IoT (интернет вещей) решений на базе технологии LoRa во всех крупных городах Казахстана, с 234 базовыми станциями. «Казахтелеком» уже имеет возможность организовать телеметрический сбор данных практически всех учетных приборов и датчиков в зоне действия сети, одновременно внедрив платформу видеонаблюдения, которую уже оценил по достоинству бизнес: видеоданные о сохранности его объектов доступны в режиме реального времени и сохраняются на серверах оператора. И подобных проектов, где будут задействованы мобильные «дочки» «Казахтелекома», в планах много, что позволяет говорить о формировании совершенно нового рывка на телеком-рынке страны. Игроки рынка понимают, что должны развиваться не только сами, но и постоянно предлагать другим сегментам бизнеса новые инструменты развития в изменившихся условиях. Потому что при бедствующих абонентах оператор не может быть богатым и процветающим – этот постулат всегда являлся одним из основополагающих принципов «Казахтелекома», его намерены придерживаться и впредь.
О 5G никто не забыл
В сухом остатке разработанная задолго до пандемии стратегия «Казахтелекома» блестяще прошла в 2020-м году испытание настоящим боем: финансовые итоги деятельности группы компаний демонстрируют уверенные показатели роста бизнеса, несмотря на влияние пандемии COVID-19. В целом по итогам 12 месяцев 2020 года финансово-экономические показатели компании выше, чем плановые данные. Не изменила пандемия и планы группы компаний на будущее, они изложены в стратегии развития «Казахтелекома». Приоритетом остается сохранение долгосрочного лидерства на рынках мобильной связи для В2С и В2Х (включая рынки B2B, B2G и В2O), фиксированной связи В2С (включая продуктовые сегменты широкополосного доступа, телефонии и платного телевидения), фиксированной связи В2Х с увеличением выручки и оптимизацией затрат на маркетинг и продажи.
Чтобы выполнить все поставленные цели, в группе компаний планируют создать портфель конкурентоспособных продуктов, взаимодополняющих друг друга. И удачный опыт в этом направлении уже имеется, благодаря объединению наземной и мобильной инфраструктуры оператор предлагает казахстанскому потребителю пакетные предложения, суммирующие возможности фиксированной и сотовой связи. Внутри данных пакетов продолжится работа по развитию продуктов на основе продвинутых методов сегментирования клиентов, а также по оптимизации затрат на маркетинг и продажи. Ну и, разумеется, абоненты «Казахтелекома» всегда могут рассчитывать на постоянное техническое совершенствование оператора, на освоение компанией новых стандартов, включая работу по переходу на стандарт 5G в крупных городах страны до 2022 года.