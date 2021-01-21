Куанышбек Есекеев, глава АО «Казахтелеком»: Пандемия ускорила развитие рынков телеком-услуг

Один из таких проектов (по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах страны) «Казахтелеком» реализовывал с 2018 года. Завершен он был в декабре 2020-го, оператор протянул оптоволокно в 828 крупных сел страны, еще 1200 крупных сел перешли на оптику к 2008 году, когда строилась Национальная инфомагистраль. И теперь на базе новых подключений три крупных сотовых оператора Казахстана, включая две структуры, входящие в группу компаний «Казахтелеком», развернут сеть базовых станций, которая покроет практически все села республики с населением от 250 человек. В результате количество населения, которое проживает на территориях, охваченных широкополосным доступом, увеличится с 84 % до 99,3 % от общего количества казахстанцев. На карте региона почти не останется «белых пятен», где не доступен стандарт 4G. Надо понимать, что казахстанские операторы по отдельности подобный проект реализовать не смогли бы никогда, он был бы просто нерентабельным для каждого из них в одиночку, а синергия под единым «зонтом» «Казахтелекома» сделала его не только возможным, но и коммерчески привлекательным. Причем в нем участвует и ТОО «Кар-тел», конкурент «дочек» лидера рынка, и это яркий пример того, как можно решать общие проблемы за счет объединения усилий.